Hôtellerie : la croissance passe désormais par la valeur plutôt que par les réservations

"Le marché hôtelier français entre dans une phase de stabilisation où la performance reposera moins sur la génération de nouvelles réservations que sur la capacité à maximiser la valeur de chacune d’entre elles

Pour les hôteliers, la question n’est plus seulement de générer plus de volume, mais d’optimiser le revenu par réservation, le mix de distribution et la stabilité des revenus.