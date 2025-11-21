TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Hôtellerie : la dynamique se poursuit après un été soutenu

Septembre confirme la solidité du marché malgré un contexte économique contrasté


Après un été performant, l’hôtellerie française maintient un haut niveau d’activité en septembre 2025. Selon le baromètre In Extenso TCH, le mois affiche une stabilité des taux d’occupation et une progression continue des prix, portée par la reprise du tourisme d’affaires.


Vendredi 21 Novembre 2025

L’hôtellerie française maintient un haut niveau d’activité en septembre 2025 ©DepositPhotos/HJBC
DITEX
Selon le baromètre In Extenso TCH, le secteur confirme son atterrissage en douceur après une saison estivale prolongée.

Avec un taux d’occupation national de 73 %, stable sur un an, l’activité reste bien orientée malgré la fin de la haute saison. La demande demeure forte dans les grandes villes et sur les façades atlantique et méditerranéenne, où la fréquentation s’est prolongée jusqu’à la fin du mois.

Les prix poursuivent leur progression : la RMC (recette moyenne par chambres louées) atteint 144 € HT (+2 %) et le RevPAR 105 € HT (+2 %). Le haut de gamme contribue fortement à ce maintien de la rentabilité, porté par une clientèle mêlant loisirs et reprise des déplacements professionnels.

Ile-de-France : Paris porté par les événements, la périphérie en retrait

A Paris, la dynamique s’appuie sur le retour des congrès, salons et manifestations culturelles.

Le RevPAR progresse de +4 % grâce à l’augmentation des prix moyens, notamment dans le haut de gamme (+10 %), tandis que les taux d’occupation se stabilisent.

La situation est plus fragile en périphérie, où l’activité recule de 11 % depuis le début de l’année. L’expansion de l’offre hôtelière et un ralentissement de la clientèle affaires expliquent ce repli. Les perspectives restent toutefois orientées positivement : la reprise attendue des déplacements professionnels au quatrième trimestre pourrait permettre une normalisation progressive.

Régions : stabilité générale, littoraux dynamiques et haut de gamme moteur

Hors Côte d’Azur, les régions affichent un taux d’occupation moyen de 70 % et un RevPAR en hausse de 1 % à 79 € HT. Les littoraux prolongent leur saison grâce à une demande loisirs soutenue, tandis que les grandes métropoles bénéficient d’un calendrier événementiel dense.

Le haut de gamme domine la dynamique régionale avec une croissance de 5 % du RevPAR. Sur la Côte d’Azur, la performance est encore plus marquée: 86 % de taux d’occupation et un RevPAR en hausse de 9 %. Les grands événements, Yachting Festival, congrès médicaux, compétitions sportives, ont largement contribué à cette dynamique, avec une progression particulièrement nette dans le haut de gamme (+11 %).

A lire aussi : MICE 2025 : Quelles sont les nouvelles dynamiques du marché français ?

Une fin d’année 2025 bien orientée

Avec un calendrier d’événements soutenu, une demande affaires en augmentation et des prix moyens toujours bien positionnés, l’hôtellerie française aborde le dernier trimestre 2025 dans de bonnes conditions.

Si la période hivernale reste traditionnellement plus contrastée, les signaux à court terme demeurent positifs pour l’ensemble du marché.

