ELLE : un premier complexe hôtelier balnéaire à Bali en 2028

ELLE poursuit sa diversification dans l’hospitality et annonce l’ouverture en 2028 de son premier complexe hôtelier balnéaire - Photo : ELLE HOSPITALITY
La marque-média ELLE, qui a célébré ses 80 ans en 2025, poursuit son développement dans l’univers de l’hospitality.
Elle annonce l’ouverture, en 2028, de son tout premier complexe hôtelier balnéaire : le ELLE Resort & Beach Club Bali, situé à Seminyak.
Il s’agira du premier établissement de la marque dans le segment des resorts en bord de mer, avec 168 suites et penthouses.
Cette nouvelle adresse marque une étape supplémentaire dans la stratégie de diversification d’ELLE, déjà engagée dans l’hôtellerie urbaine avec les Maison ELLE à Paris (2022) et Amsterdam (2023).
Le groupe entend désormais étendre son concept à des destinations "loisirs", en bord de mer, à la montagne ou en pleine nature.
Elle annonce l’ouverture, en 2028, de son tout premier complexe hôtelier balnéaire : le ELLE Resort & Beach Club Bali, situé à Seminyak.
Il s’agira du premier établissement de la marque dans le segment des resorts en bord de mer, avec 168 suites et penthouses.
Cette nouvelle adresse marque une étape supplémentaire dans la stratégie de diversification d’ELLE, déjà engagée dans l’hôtellerie urbaine avec les Maison ELLE à Paris (2022) et Amsterdam (2023).
Le groupe entend désormais étendre son concept à des destinations "loisirs", en bord de mer, à la montagne ou en pleine nature.
Une expérience immersive inspirée du lifestyle ELLE
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Le futur resort s’inscrit dans une logique d’expérience globale, mêlant hospitalité, mode, beauté et culture.
ELLE y déploiera ses trois piliers de marque : French Art de vivre, Smiling Beauty et ELLE Curation, avec l’ambition de proposer des lieux pensés comme des "maisons loin de chez soi".
Le complexe combinera hôtel, beach club, restauration, bien-être et activités familiales. L’objectif affiché est de créer une expérience immersive, à la fois détendue et sophistiquée, intégrée à son environnement naturel.
Situé à Seminyak, station balnéaire prisée de Bali connue pour son offre haut de gamme, ses boutiques de créateurs et sa scène gastronomique internationale, le projet est développé en partenariat avec Geonet Developments International.
ELLE y déploiera ses trois piliers de marque : French Art de vivre, Smiling Beauty et ELLE Curation, avec l’ambition de proposer des lieux pensés comme des "maisons loin de chez soi".
Le complexe combinera hôtel, beach club, restauration, bien-être et activités familiales. L’objectif affiché est de créer une expérience immersive, à la fois détendue et sophistiquée, intégrée à son environnement naturel.
Situé à Seminyak, station balnéaire prisée de Bali connue pour son offre haut de gamme, ses boutiques de créateurs et sa scène gastronomique internationale, le projet est développé en partenariat avec Geonet Developments International.
Architecture et design confiés à des studios internationaux
L’architecture du resort sera assurée par le studio balinais Inspiral Architects, tandis que la conception intérieure sera répartie entre Conran and Partners pour les espaces du resort et Tristan du Plessis Studio pour le beach club et les suites.
Le ELLE Beach Club constituera l’un des éléments centraux du projet. Il s’articulera autour d’une vaste canopée organique, surplombant piscines, lagon et espaces de restauration en plein air.
Des salons VIP et piscines privées offriront des vues sur l’océan Indien.
Les 168 suites et penthouses seront conçus pour favoriser une continuité entre intérieur et extérieur, avec des matériaux naturels, des lignes organiques et de larges ouvertures sur le paysage tropical.
Le site intégrera également un spa, une salle de sport, des boutiques de créateurs et plusieurs espaces de restauration.
Le ELLE Beach Club constituera l’un des éléments centraux du projet. Il s’articulera autour d’une vaste canopée organique, surplombant piscines, lagon et espaces de restauration en plein air.
Des salons VIP et piscines privées offriront des vues sur l’océan Indien.
Les 168 suites et penthouses seront conçus pour favoriser une continuité entre intérieur et extérieur, avec des matériaux naturels, des lignes organiques et de larges ouvertures sur le paysage tropical.
Le site intégrera également un spa, une salle de sport, des boutiques de créateurs et plusieurs espaces de restauration.
Une ambition internationale pour la marque ELLE
Pour Constance Benqué, PDG d’ELLE International, ce projet s’inscrit dans la continuité de l’évolution de la marque : "ELLE est bien plus qu’un magazine : c’est une marque lifestyle internationale forte de plus de 80 ans d’histoire. (…) L’hôtellerie représente une évolution naturelle et stratégique de notre écosystème."
Avec plus de 250 millions de points de contact mensuels dans le monde, ELLE entend capitaliser sur sa notoriété internationale pour développer des expériences physiques à forte valeur ajoutée.
De son côté, Chad Egan, PDG et fondateur de Geonet Developments International, souligne la vocation du projet à devenir une destination à part entière, au croisement du design, de la culture et de l’hospitalité.
Ce projet balinais vient renforcer la stratégie globale de diversification d’ELLE dans l’hospitality et le lifestyle.
En parallèle des hôtels Maison ELLE, la marque a déjà développé des spas en Asie (Japon, Inde), des cafés en Turquie, Thaïlande et Japon, ainsi que des projets résidentiels à Miami et Dubaï.
Avec plus de 250 millions de points de contact mensuels dans le monde, ELLE entend capitaliser sur sa notoriété internationale pour développer des expériences physiques à forte valeur ajoutée.
De son côté, Chad Egan, PDG et fondateur de Geonet Developments International, souligne la vocation du projet à devenir une destination à part entière, au croisement du design, de la culture et de l’hospitalité.
Ce projet balinais vient renforcer la stratégie globale de diversification d’ELLE dans l’hospitality et le lifestyle.
En parallèle des hôtels Maison ELLE, la marque a déjà développé des spas en Asie (Japon, Inde), des cafés en Turquie, Thaïlande et Japon, ainsi que des projets résidentiels à Miami et Dubaï.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
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