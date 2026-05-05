ELLE : un premier complexe hôtelier balnéaire à Bali en 2028

Le futur resort s’inscrit dans une logique d’expérience globale, mêlant hospitalité, mode, beauté et culture.



ELLE y déploiera ses trois piliers de marque : French Art de vivre, Smiling Beauty et ELLE Curation, avec l’ambition de proposer des lieux pensés comme des "maisons loin de chez soi".



Le complexe combinera hôtel, beach club, restauration, bien-être et activités familiales. L’objectif affiché est de créer une expérience immersive, à la fois détendue et sophistiquée, intégrée à son environnement naturel.



Situé à Seminyak, station balnéaire prisée de Bali connue pour son offre haut de gamme, ses boutiques de créateurs et sa scène gastronomique internationale, le projet est développé en partenariat avec Geonet Developments International.