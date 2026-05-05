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ANA Holdings signe des résultats record en 2025-2026

Une croissance soutenue par la demande internationale


Porté par le trafic international et l’intégration de ses activités cargo, le groupe japonais ANA Holdings signe un exercice 2025-2026 record, avec des résultats en forte hausse et des perspectives de croissance malgré un contexte incertain sur les coûts du carburant.


Rédigé par le Mardi 5 Mai 2026 à 15:17

ANA Holdings signe un exercice 2025-2026 record - Depositphotos.com, monticello
ANA Holdings signe un exercice 2025-2026 record - Depositphotos.com, monticello
Exotismes
Le groupe japonais ANA Holdings a annoncé des résultats financiers historiques pour l’exercice clos le 31 mars 2026, portés par la forte reprise du trafic international et l’intégration de Nippon Cargo Airlines (NCA).

Le chiffre d’affaires atteint 2 539,2 milliards de yens, tandis que le résultat opérationnel s’élève à 217,4 milliards de yens et le bénéfice net à 169 milliards de yens, des niveaux inédits pour le groupe.

L’activité de transport aérien a largement contribué à cette performance. Les revenus passagers, tant sur le réseau domestique qu’international, ont progressé de 12,4% sur un an, atteignant 2 313,2 milliards de yens.

Cette dynamique s’explique notamment par la forte demande touristique entrante et l’ajout de capacités sur plusieurs routes, en particulier vers l’Europe et l’Asie.

La compagnie a également renforcé son réseau avec de nouvelles fréquences sur des axes stratégiques comme Tokyo - Hong Kong, Tokyo - Perth ou encore Tokyo - Bruxelles, tout en lançant de nouvelles routes.

Parallèlement, un accord de coentreprise a été conclu avec Singapore Airlines afin d’optimiser la planification des vols et les tarifs.

Sur le plan commercial, le groupe a poursuivi l’amélioration de l’expérience client avec le déploiement du Wi-Fi gratuit sur certains vols long-courriers et l’enrichissement de son offre de divertissement à bord. Cette stratégie lui a permis de conserver la note 5 étoiles de SKYTRAX pour la 13e année consécutive.

Cargo et filiales : des performances contrastées

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L’intégration de Nippon Cargo Airlines a soutenu les volumes de fret, notamment sur les liaisons entre l’Asie, l’Europe et l’Amérique du Nord.

Toutefois, les revenus cargo du groupe ont légèrement reculé (-1,7%), pénalisés par une demande plus faible sur certains segments comme les pièces automobiles et l'e-commerce.

Du côté des filiales, Peach Aviation a enregistré une croissance du trafic et des recettes, portée par l’ouverture de nouvelles routes vers la Corée du Sud.

En revanche, le groupe a annoncé l’arrêt de la marque AirJapan, dont les activités seront intégrées à celles d’ANA afin de simplifier l’organisation et renforcer la rentabilité.

Les autres activités, notamment le retail et les services liés au transport aérien, ont affiché une progression, tandis que le segment des services de voyage a reculé, affecté par une baisse des ventes de packages domestiques.

Hausse du dividende et perspectives prudentes

Fort de ces résultats, ANA Holdings a décidé d’augmenter son dividende annuel à 65 yens par action.

Pour l’exercice 2026-2027, le groupe anticipe une poursuite de la croissance avec un chiffre d’affaires attendu à 2 770 milliards de yens (+9,1 %).

Le résultat opérationnel est en revanche prévu en baisse à 150 milliards de yens, dans un contexte marqué par la hausse des coûts du carburant liée aux tensions au Moyen-Orient.

Le groupe indique s’appuyer sur une gestion flexible de ses opérations et sur les synergies liées à l’intégration de NCA pour préserver sa rentabilité et maintenir une politique de dividende stable.


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Tags : all nippon airways, ana
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