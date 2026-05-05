ANA Holdings signe des résultats record en 2025-2026

L’intégration de Nippon Cargo Airlines a soutenu les volumes de fret, notamment sur les liaisons entre l’Asie, l’Europe et l’Amérique du Nord.



Toutefois, les revenus cargo du groupe ont légèrement reculé (-1,7%), pénalisés par une demande plus faible sur certains segments comme les pièces automobiles et l'e-commerce.



Du côté des filiales, Peach Aviation a enregistré une croissance du trafic et des recettes, portée par l’ouverture de nouvelles routes vers la Corée du Sud.



En revanche, le groupe a annoncé l’arrêt de la marque AirJapan, dont les activités seront intégrées à celles d’ANA afin de simplifier l’organisation et renforcer la rentabilité.



Les autres activités, notamment le retail et les services liés au transport aérien, ont affiché une progression, tandis que le segment des services de voyage a reculé, affecté par une baisse des ventes de packages domestiques.