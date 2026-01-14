TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
ANA conserve sa distinction SKYTRAX 5 étoiles pour la 13e année consécutive

Plusieurs évolutions de l'offre en long-courrier prévues en 2026


Le groupe All Nippon Airways (ANA) a de nouveau obtenu, pour l’année 2025, la note maximale de « 5 étoiles » attribuée par l’organisme britannique SKYTRAX. Une distinction conservée sans interruption depuis 2013, qui place la compagnie japonaise parmi les rares transporteurs mondiaux à maintenir ce niveau de reconnaissance sur plus d’une décennie.


Rédigé par le Mercredi 14 Janvier 2026

ANA est membre de Star Alliance depuis 1999 - Depositphotos.com, Sitthipong111
La note maximale de 5 étoiles attribuée par SKYTRAX pour l’année 2025 vient confirmer la position d’All Nippon Airways parmi les compagnies aériennes les plus régulièrement distinguées au niveau international.

Le transporteur, aujourd’hui premier opérateur aérien du Japon et membre de Star Alliance, opère un vaste réseau couvrant l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe depuis ses principaux hubs de Tokyo - Haneda et Tokyo - Narita.

ANA a été fondée en 1952 et s’est imposée comme un acteur majeur du transport aérien en Asie, avec une flotte d’environ 216 appareils.

À l’échelle mondiale, seules onze compagnies aériennes bénéficient actuellement de la notation maximale de SKYTRAX, ANA étant la seule compagnie japonaise à y figurer.

Les critères observés : confort, restauration et qualité de service

L’évaluation de SKYTRAX, organisme international de notation du transport aérien fondé en 1989 et basé à Londres, met en avant plusieurs axes de l’expérience proposée par All Nippon Airways (ANA).

Parmi eux figurent la propreté et l’aménagement des cabines et des salons, ainsi que l’attention portée au confort à bord.

Les classes premium long-courriers, notamment sur Boeing 777-300ER, sont citées pour leurs configurations offrant davantage d’intimité, un critère devenu stratégique sur le segment affaires.

La restauration à bord fait également partie des éléments observés, avec une offre s’appuyant sur la cuisine japonaise et une sélection de boissons premium.

Enfin, l’audit souligne la constance du service, aussi bien au sol qu’en vol, régulièrement associée au concept d’« omotenashi », qui désigne l’hospitalité japonaise et l’attention constante portée au passager.

Des évolutions produits annoncées sur le long-courrier

Au-delà de cette reconnaissance, ANA a confirmé plusieurs évolutions de son offre sur le long-courrier.

À partir de cette année, la compagnie prévoit l’introduction progressive d’un nouveau siège de classe affaires sur Boeing 787-9, avec une configuration entièrement privative.

Autre chantier identifié : l’extension du Wi-Fi haut débit gratuit à l’ensemble des classes sur les vols internationaux, afin de répondre aux attentes croissantes en matière de connectivité, notamment sur les segments corporate et loisirs long-courriers.

Enfin, ANA poursuit le développement de son offre de restauration, avec le renforcement de son équipe de consultants culinaires chargés de superviser les menus servis à bord.

Tags : all nippon airways, ana, asie, compagnie aerienne, japon, skytrax
