ANA conserve sa distinction SKYTRAX 5 étoiles pour la 13e année consécutive





Le transporteur, aujourd’hui premier opérateur aérien du Japon et membre de Star Alliance, opère un vaste réseau couvrant l’Asie, l’Amérique du Nord et l’Europe depuis ses principaux hubs de Tokyo - Haneda et Tokyo - Narita.



ANA a été fondée en 1952 et s’est imposée comme un acteur majeur du transport aérien en Asie, avec une flotte d’environ 216 appareils.



À l'échelle mondiale, La note maximale de 5 étoiles attribuée par SKYTRAX pour l'année 2025 vient confirmer la position d' All Nippon Airways parmi les compagnies aériennes les plus régulièrement distinguées au niveau international. À l'échelle mondiale, seules onze compagnies aériennes bénéficient actuellement de la notation maximale de SKYTRAX, ANA étant la seule compagnie japonaise à y figurer.



Les critères observés : confort, restauration et qualité de service



Des évolutions produits annoncées sur le long-courrier