ANA : de nouveaux chefs japonais intègrent le programme "The Connoisseurs"

Le service de précommande de repas d'ANA en Première et en Classe Affaires permet aux voyageurs de choisir leur plat japonais ou occidental jusqu'à 24 heures avant le départ, y compris ces nouveaux repas exclusifs.Ce service offre également aux passagers la possibilité de savourer le menu « THE CONNOISSEURS » sur certains vols au départ du Japon vers Singapour, Bangkok, Jakarta, Kuala Lumpur et l'Inde.