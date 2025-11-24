TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

ANA : de nouveaux chefs japonais intègrent le programme "The Connoisseurs"

des menus proposés en Business et Première


ANA élargit son programme « THE CONNOISSEURS », à partir de décembre 2025, avec deux nouveaux chefs japonais. Les passagers des cabines Première et Classe Affaires sur les vols reliant le Japon à l'Europe et à l'Amérique du Nord pourront déguster la cuisine de Shuto Sugita et Yasunori Kitajima.


Rédigé par le Lundi 24 Novembre 2025

ANA : de nouveaux chefs japonais intègrent le programme "The Connoisseurs" - Photo ANA
ANA : de nouveaux chefs japonais intègrent le programme "The Connoisseurs" - Photo ANA
TAP Air Portugal
All Nippon Airways (ANA) va accueillir deux chefs japonais de renom dans son programme « THE CONNOISSEURS », à partir de décembre 2025.

Les nouveaux membres, Shuto Sugita de Ginza L'écrin et Yasunori Kitajima de Kamakura Kitajima, créeront des plats japonais et français exclusifs pour les classes affaires et première sur certaines liaisons internationales de décembre 2025 à novembre 2026.

Leur arrivée renforce le programme « THE CONNOISSEURS », lancé par ANA en septembre 2013 pour améliorer l'offre gastronomique à bord.

Piloté par une équipe de 16 chefs, le programme a été régulièrement salué pour son approche de la restauration à bord. Les repas internationaux d'ANA ont reçu la distinction « WORLD CLASS » d'APEX, une reconnaissance obtenue pour la deuxième année consécutive par la compagnie aérienne (à compter de septembre 2025).

ANA : possibilité de précommander les repas

Autres articles
Le service de précommande de repas d'ANA en Première et en Classe Affaires permet aux voyageurs de choisir leur plat japonais ou occidental jusqu'à 24 heures avant le départ, y compris ces nouveaux repas exclusifs.

Ce service offre également aux passagers la possibilité de savourer le menu « THE CONNOISSEURS » sur certains vols au départ du Japon vers Singapour, Bangkok, Jakarta, Kuala Lumpur et l'Inde.

A lire aussi : Plus large, plus spacieuse : All Nippon Airways dévoile une nouvelle classe affaires

Lu 124 fois

Tags : ana
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 24 Novembre 2025 - 07:17 Agent d'escale : le premier contact passager

Vendredi 21 Novembre 2025 - 20:55 Air Europa nomme un nouveau PDG

Brand news AirMaG

Prolongez votre voyage au Japon grâce à ANA

Prolongez votre voyage au Japon grâce à ANA
Le Japon est l'une des destinations touristiques les plus populaires et en pleine expansion. Selon...
Dernière heure

ANA : de nouveaux chefs japonais intègrent le programme "The Connoisseurs"

Débuter dans le tourisme de groupe : mode d’emploi pour les agences

Quand l’épargne prend le pas sur le voyage

Voyage en réalité virtuelle : un substitut au tourisme réel ou un impératif écologique ?

Univairmer : neuf mois après, quel est le bilan pour les repreneurs ?

Brand News

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous

La neige tombe en Laponie suédoise, il ne manque que vous
Les premiers frimas de l’hiver sont arrivés accompagnés d’une neige fraîche et abondante. La saison...
Les annonces

EVAO VOYAGES - Conseiller voyages sur mesure H/F - CDI - (Lyon 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ASSUREVER - Responsable commercial Sud-Ouest H/F - CDI - (Basé idéalement dans le 31 ou le 47)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

ORSUD - Chargé(e) d’implémentation Online H/F - CDI - (Marseille 9e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Explorez la Polynésie française en 2027 avec Aranui Cruises

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !

Sales Challenge Sri Lanka 2026 : partez à la découverte de la Perle de l’océan Indien !
Distribution

Distribution

Enthoven, Attal, Bruel... demandez le programme du congrès Selectour !

Enthoven, Attal, Bruel... demandez le programme du congrès Selectour !
Partez en France

Partez en France

La montagne française, moteur touristique et solidaire de l’hiver 2025

La montagne française, moteur touristique et solidaire de l’hiver 2025
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Destination randonnée USA : Yellowstone, le phénomène !

Destination randonnée USA : Yellowstone, le phénomène !
Production

Production

Le Groupe Salaün réunit ses partenaires à New York

Le Groupe Salaün réunit ses partenaires à New York
AirMaG

AirMaG

ANA : de nouveaux chefs japonais intègrent le programme "The Connoisseurs"

ANA : de nouveaux chefs japonais intègrent le programme "The Connoisseurs"
Transport

Transport

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !

TGV INOUI : ouverture des ventes de la classe OPTIMUM !
La Travel Tech

La Travel Tech

Voyage en réalité virtuelle : un substitut au tourisme réel ou un impératif écologique ?

Voyage en réalité virtuelle : un substitut au tourisme réel ou un impératif écologique ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Small Luxury Hotels of the World étend sa "Considerate Collection"

Small Luxury Hotels of the World étend sa "Considerate Collection"
HotelMaG

Hébergement

Hôtellerie : la dynamique se poursuit après un été soutenu

Hôtellerie : la dynamique se poursuit après un été soutenu
Futuroscopie

Futuroscopie

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages

Inde : de Ganesh à Gandhi, une géante aux multiples visages
Voyages responsables

Voyages Responsables

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels

Brit Hotel déploie ses étiquettes environnementales sur 180 hôtels
CruiseMaG

CruiseMaG

Aranui Cruises célèbre le Festival des Arts des îles Marquises

Aranui Cruises célèbre le Festival des Arts des îles Marquises
TravelJobs

Emploi & Formation

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans

UTA, l’université du transport aérien, fête ses dix ans
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Marc Touati au programme du Grand Live du Voyage d’Affaires 2026

Marc Touati au programme du Grand Live du Voyage d’Affaires 2026
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias