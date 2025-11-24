ANA : de nouveaux chefs japonais intègrent le programme "The Connoisseurs"

All Nippon Airways (ANA) va accueillir deux chefs japonais de renom dans son programme « THE CONNOISSEURS », à partir de décembre 2025.
Les nouveaux membres, Shuto Sugita de Ginza L'écrin et Yasunori Kitajima de Kamakura Kitajima, créeront des plats japonais et français exclusifs pour les classes affaires et première sur certaines liaisons internationales de décembre 2025 à novembre 2026.
Leur arrivée renforce le programme « THE CONNOISSEURS », lancé par ANA en septembre 2013 pour améliorer l'offre gastronomique à bord.
Piloté par une équipe de 16 chefs, le programme a été régulièrement salué pour son approche de la restauration à bord. Les repas internationaux d'ANA ont reçu la distinction « WORLD CLASS » d'APEX, une reconnaissance obtenue pour la deuxième année consécutive par la compagnie aérienne (à compter de septembre 2025).
ANA : possibilité de précommander les repas
Le service de précommande de repas d'ANA en Première et en Classe Affaires permet aux voyageurs de choisir leur plat japonais ou occidental jusqu'à 24 heures avant le départ, y compris ces nouveaux repas exclusifs.
Ce service offre également aux passagers la possibilité de savourer le menu « THE CONNOISSEURS » sur certains vols au départ du Japon vers Singapour, Bangkok, Jakarta, Kuala Lumpur et l'Inde.
