ANA vise une croissance de 30% d'ici 2030

Trois nouvelles routes en Europe


À l’occasion du 40ᵉ anniversaire de ses vols internationaux, All Nippon Airways (ANA) célèbre quatre décennies de développement mondial et annonce de nouvelles ambitions de croissance, avec l’ouverture de trois destinations en Europe et un objectif d’augmentation de 30% de ses activités internationales d’ici 2030.


Rédigé par le Vendredi 6 Mars 2026 à 10:44

ANA a célébré le 40ᵉ anniversaire de ses vols internationaux - Depositphotos.com @AndresSernaPulido
ANA a célébré le 40ᵉ anniversaire de ses vols internationaux - Depositphotos.com @AndresSernaPulido
La compagnie japonaise All Nippon Airways (ANA) a célébré le 40ᵉ anniversaire de ses vols internationaux.

Tout a commencé le 3 mars 1986 avec l’inauguration de la liaison Tokyo Narita - Guam, opérée à l’époque en Lockheed L-1011 TriStar.

Depuis cette première route, la compagnie n’a cessé de développer son réseau, qui compte aujourd’hui 55 liaisons reliant 40 villes à travers le monde.

Dans le cadre de son développement, ANA a récemment ouvert trois nouvelles lignes vers Milan, Stockholm et Istanbul, renforçant sa présence sur le marché européen.

À fin décembre 2025, le nombre cumulé de passagers transportés sur les vols internationaux atteignait près de 170 millions, confirmant la place stratégique du segment long-courrier dans l’activité du groupe.

L’international au cœur de la stratégie 2030

Fort de ce réseau consolidé, ANA ambitionne d’accroître de 30% le volume de ses activités internationales passagers et cargo d’ici l’exercice 2030, par rapport à l’exercice 2025.

L’international constitue désormais le principal moteur de croissance du groupe.

En 2026, la compagnie prévoit par ailleurs de prendre progressivement livraison de Boeing 787-9 équipés de nouveaux sièges dans toutes les classes de voyage, afin d’améliorer encore l’expérience à bord et de renforcer la compétitivité de son offre long-courrier.

Au cours de ces 40 années d’opérations internationales, ANA a été régulièrement distinguée par des organismes indépendants pour la qualité de ses standards de service.

La compagnie a notamment obtenu pendant 13 années consécutives la note maximale de 5 étoiles attribuée par SKYTRAX, ainsi que le prix "WORLD CLASS" décerné par APEX pendant deux années consécutives.

Cérémonie à Tokyo Narita

Le 3 mars 2026, une cérémonie commémorative s’est tenue au Terminal 1 de l’aéroport de Tokyo Narita International Airport.

En amont de l’événement, une table ronde a réuni des collaborateurs témoins des débuts de la compagnie, permettant de revenir sur l’engagement des équipes qui ont accompagné son développement international.

La cérémonie a été rythmée par une performance traditionnelle de tambours "Choshi Hane-Daiko" de Narita. À cette occasion, les employés se sont également mobilisés au départ du vol NH881 (Narita-Perth), saluant l’appareil sur le tarmac.

Les passagers ont reçu des attentions spéciales, dont des objets commémoratifs et des certificats d’embarquement dédiés pour la liaison vers Perth.


Tags : all nippon airways, japon
