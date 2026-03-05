ANA vise une croissance de 30% d’ici 2030

La compagnie japonaise All Nippon Airways (ANA) a célébré le 40ᵉ anniversaire de ses vols internationaux.
Tout a commencé le 3 mars 1986 avec l’inauguration de la liaison Tokyo Narita - Guam, opérée à l’époque en Lockheed L-1011 TriStar.
Depuis cette première route, la compagnie n’a cessé de développer son réseau, qui compte aujourd’hui 55 liaisons reliant 40 villes à travers le monde.
Dans le cadre de son développement, ANA a récemment ouvert trois nouvelles lignes vers Milan, Stockholm et Istanbul, renforçant sa présence sur le marché européen.
À fin décembre 2025, le nombre cumulé de passagers transportés sur les vols internationaux atteignait près de 170 millions, confirmant la place stratégique du segment long-courrier dans l’activité du groupe.
L’international au cœur de la stratégie 2030
Fort de ce réseau consolidé, ANA ambitionne d’accroître de 30% le volume de ses activités internationales passagers et cargo d’ici l’exercice 2030, par rapport à l’exercice 2025.
L’international constitue désormais le principal moteur de croissance du groupe.
En 2026, la compagnie prévoit par ailleurs de prendre progressivement livraison de Boeing 787-9 équipés de nouveaux sièges dans toutes les classes de voyage, afin d’améliorer encore l’expérience à bord et de renforcer la compétitivité de son offre long-courrier.
Au cours de ces 40 années d’opérations internationales, ANA a été régulièrement distinguée par des organismes indépendants pour la qualité de ses standards de service.
La compagnie a notamment obtenu pendant 13 années consécutives la note maximale de 5 étoiles attribuée par SKYTRAX, ainsi que le prix "WORLD CLASS" décerné par APEX pendant deux années consécutives.
Cérémonie à Tokyo Narita
Le 3 mars 2026, une cérémonie commémorative s’est tenue au Terminal 1 de l’aéroport de Tokyo Narita International Airport.
En amont de l’événement, une table ronde a réuni des collaborateurs témoins des débuts de la compagnie, permettant de revenir sur l’engagement des équipes qui ont accompagné son développement international.
La cérémonie a été rythmée par une performance traditionnelle de tambours "Choshi Hane-Daiko" de Narita. À cette occasion, les employés se sont également mobilisés au départ du vol NH881 (Narita-Perth), saluant l’appareil sur le tarmac.
Les passagers ont reçu des attentions spéciales, dont des objets commémoratifs et des certificats d’embarquement dédiés pour la liaison vers Perth.
