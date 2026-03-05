ANA vise une croissance de 30% d’ici 2030

Le 3 mars 2026, une cérémonie commémorative s’est tenue au Terminal 1 de l’aéroport de Tokyo Narita International Airport.



En amont de l’événement, une table ronde a réuni des collaborateurs témoins des débuts de la compagnie, permettant de revenir sur l’engagement des équipes qui ont accompagné son développement international.



La cérémonie a été rythmée par une performance traditionnelle de tambours "Choshi Hane-Daiko" de Narita. À cette occasion, les employés se sont également mobilisés au départ du vol NH881 (Narita-Perth), saluant l’appareil sur le tarmac.



Les passagers ont reçu des attentions spéciales, dont des objets commémoratifs et des certificats d’embarquement dédiés pour la liaison vers Perth.