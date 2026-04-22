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Paris Gare de Lyon : le salon TGV INOUI fait peau neuve

Situé dans la Galerie des fresques, qui relie les Halls 1 et 2


Le salon Grand Voyageur Le Club TGV INOUI de Paris Gare de Lyon rouvre ses portes après une rénovation complète, avec des espaces repensés, une capacité accrue et une montée en gamme des services.


Rédigé par le Mercredi 22 Avril 2026 à 10:36

Le salon Grand Voyageur Le Club TGV INOUI de Paris Gare de Lyon a officiellement rouvert après une rénovation complète - Photo : SNCF
Le salon Grand Voyageur Le Club TGV INOUI de Paris Gare de Lyon a officiellement rouvert après une rénovation complète - Photo : SNCF
CroisiEurope
Le 21 avril 2026, le salon Grand Voyageur Le Club TGV INOUI de Paris Gare de Lyon a officiellement rouvert après une rénovation complète.

Situé au cœur de la gare, dans la Galerie des fresques - reliant les Halls 1 et 2 - le salon s'étend sur une surface totale de 630 m2 contre 610 m2 auparavant grâce à une extension du rez-de-chaussée de 20 m2 ainsi que 4% de places supplémentaires.

Fréquenté par 400 000 voyageurs en 2025, il est accessible aux membres Grand Voyageur Le Club* et aux clients professionnels éligibles, désirant travailler ou se détendre avant leur voyage.

Afin de mieux répondre aux attentes de sa clientèle, ce salon s'organise désormais autour de deux espaces distincts.

Le rez-de-chaussée est destiné aux clients effectuant des passages courts, inférieurs à 15 minutes, et offre un accès immédiat à l'ensemble des services proposés.

A l'étage, une nouvelle organisation des espaces, associée à une montée en gamme des services et des aménagements, permet aux clients de se détendre et de travailler dans un environnement serein.

Dans les zones de détente, de travail ou dans les cabines téléphoniques individuelles, chaque visiteur peut profiter de l'ensemble des services dont le Wifi gratuit, les prises électriques et USB, le portail de presse et divertissement, une sélection de boissons, etc.

Lire aussi : TGV INOUI dévoile son nouveau salon à la gare de Paris-Est

Une empreinte environnementale réduite

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La rénovation de ce salon a pris en compte un certain nombre de critères écologiques, comme l'utilisation de matériaux responsables - le mobilier et les éléments de construction sont issus de l'Union Européenne, durables et recyclables.

De même, les menuiseries historiques ont été restaurées à l'identique, tout en intégrant des normes thermiques optimisées.

Par ailleurs, un sas d'accès permet d'éviter toute déperdition de chaleur et de fraîcheur selon la saison.

Parmi les autres mesures mises en place : la généralisation des poubelles de tri, un choix de boissons chaudes bio et issues du commerce équitable, la possibilité d'utiliser son propre mug à la machine à café ou encore la réduction du papier en proposant de consulter la presse sur place et la presse numérique.

Lire aussi : Optimum : l’offre de la SNCF pour concurrencer Trenitalia arrive sur les rails !

* SNCF Voyageurs a mis en place un programme de fidélisation qui propose des offres préférentielles pour ses clients premium. Lancé en 2012, ce programme a évolué en 2021 et comprend 2 statuts : Grand Voyageur et Grand Voyageur Le Club, ce dernier donnant accès à tous les salons Grand Voyageur TGV INOUI. La progression d'un statut à l'autre dépend de la fréquence et du volume d'achats réalisé chaque année.

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Tags : sncf, tgv inoui
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