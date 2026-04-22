Paris Gare de Lyon : le salon TGV INOUI fait peau neuve

* SNCF Voyageurs a mis en place un programme de fidélisation qui propose des offres préférentielles pour ses clients premium. Lancé en 2012, ce programme a évolué en 2021 et comprend 2 statuts : Grand Voyageur et Grand Voyageur Le Club, ce dernier donnant accès à tous les salons Grand Voyageur TGV INOUI. La progression d'un statut à l'autre dépend de la fréquence et du volume d'achats réalisé chaque année.

La rénovation de ce salon a pris en compte un certain nombre de critères écologiques, comme l'utilisation de matériaux responsables - le mobilier et les éléments de construction sont issus de l'Union Européenne, durables et recyclables.De même, les menuiseries historiques ont été restaurées à l'identique, tout en intégrant des normes thermiques optimisées.Par ailleurs, un sas d'accès permet d'éviter toute déperdition de chaleur et de fraîcheur selon la saison.Parmi les autres mesures mises en place : la généralisation des poubelles de tri, un choix de boissons chaudes bio et issues du commerce équitable, la possibilité d'utiliser son propre mug à la machine à café ou encore la réduction du papier en proposant de consulter la presse sur place et la presse numérique.