TGV INOUI dévoile son nouveau salon à la gare de Paris-Est

Un salon pensé pour les grands voyageurs

SNCF Voyageurs a inauguré un nouveau Salon TGV INOUI au cœur de la gare de Paris-Est. Agrandi, modernisé et éco-conçu, cet espace est réservé aux clients Grand Voyageur Le Club.



Rédigé par Amélia Brille le Vendredi 23 Janvier 2026

