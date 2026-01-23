TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e
TGV INOUI dévoile son nouveau salon à la gare de Paris-Est

Un salon pensé pour les grands voyageurs


SNCF Voyageurs a inauguré un nouveau Salon TGV INOUI au cœur de la gare de Paris-Est. Agrandi, modernisé et éco-conçu, cet espace est réservé aux clients Grand Voyageur Le Club.


SNCF Voyageurs inaugure un nouveau Salon TGV INOUI à la gare de Paris-Est - Depositphotos @Wirestock
SNCF Voyageurs poursuit la montée en gamme de ses services en gare.

Le 16 janvier dernier, un nouveau Salon TGV INOUI a ouvert ses portes au cœur de la gare de Paris-Est.

Entièrement rénové, cet espace accueille en moyenne plus de 14 000 voyageurs par mois.

Idéalement situé face aux voies, en plein centre de la gare, le nouveau Salon TGV INOUI bénéficie d’une surface largement augmentée : 255 m² contre 130 m² auparavant, soit près du double, et 65 % de places supplémentaires.

Les clients Grand Voyageur Le Club TGV INOUI y trouvent désormais plusieurs espaces différenciés : zones de détente, espaces de travail et box individuels, une nouveauté, permettant de s’isoler.

L’ensemble est équipé d’un Wi-Fi gratuit, de prises électriques et USB, d’un portail presse et divertissement, ainsi que d’une sélection de boissons et de fauteuils confortables.

Nouveau Salon TGV à la gare de l'Est : des matériaux éco-conçus

Sur le plan esthétique, le salon revisite les codes architecturaux des années 1930, en écho à l’identité de la gare de Paris-Est, avec des formes courbes, des arches et des carreaux de verre.

Au-delà du confort, l’écologie occupe une place centrale dans la conception de ce nouveau salon.

SNCF Voyageurs a articulé la rénovation autour de trois axes : l’origine des matériaux, leur durabilité et leur recyclabilité en fin de vie. Le mobilier et les matériaux de construction ont ainsi été sélectionnés au sein de l’Union européenne.

Les menuiseries historiques du salon ont été remplacées à l’identique, "tout en intégrant de nouvelles exigences thermiques". Le fonctionnement du lieu a également été optimisé sur le plan énergétique, notamment grâce à la mise en place d’un sas d’accès limitant les déperditions de chaleur et de fraîcheur.

Dans une logique de réduction de l’impact environnemental, le salon généralise les poubelles de tri, propose des boissons chaudes bio et issues du commerce équitable, encourage l’utilisation de mugs personnels.

A lire aussi : SNCF Connect déploie son widget pour les pros du tourisme


TGV INOUI dévoile son nouveau salon à la gare de Paris-Est

Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias