SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini

OUIGO, INTERCITÉS, TGV, petits prix et grandes destinations

Pour prolonger l’été et donner le ton de la rentrée, SNCF Voyageurs lance la 3ᵉ édition des Jours Traincroyables, un mois de promotions sur tous ses trains en France et en Europe du 3 septembre au 1er octobre 2025.



Rédigé par Amélia Brille le Jeudi 28 Août 2025

