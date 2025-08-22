SNCF : c’est le retour des Jours Traincroyables, avec des billets à prix mini

Pour cette 3ᵉ édition, Les Jours Traincroyables se dérouleront du 3 septembre au 1er octobre 2025.
Chaque semaine, SNCF Voyageurs proposera des offres spéciales sur ses différentes lignes, avec OUIGO, INTERCITÉS, TGV INOUI, TGV Lyria et TER.
L’objectif est d'encourager les voyageurs à découvrir la France et l’Europe en train à petits prix.
Ces promotions sont accessibles en gares, aux bornes libre-service, par téléphone (3635), via SNCF Connect et OUIGO.com, ainsi que dans les agences SNCF agréées.
SNCF : des prix minis pour la France et l'Europe
Pour voyager autrement, SNCF propose également 100 000 billets INTERCITÉS à 19 € et 10 000 billets INTERCITÉS de nuit à 39 €, avec couchette, pour des circulations du 4 novembre au 4 décembre.
Les ventes auront lieu du 10 au 12 septembre.
Voyager à l’étranger devient plus abordable grâce à TGV INOUI et TGV Lyria : billets vers l’Espagne, l’Italie, le Luxembourg et la Suisse à partir de 39 €, au départ de Paris, avec également des offres en coopération avec DB SNCF Voyageurs vers l’Allemagne.
Ces promotions sont valables pour des voyages entre le 14 octobre 2025 et le 1er février 2026, et en vente du 17 au 23 septembre.
Les amateurs de grandes vitesses pourront profiter d’une vente flash OUIGO : 200 000 billets à moins de 19 € sur toutes les destinations OUIGO Grande Vitesse et OUIGO Train Classique en France, pour des circulations du 8 septembre au 13 décembre.
Cette offre sera disponible uniquement les 3 et 4 septembre.
Des cartes régionales à prix réduits
Les régions participent également aux Jours Traincroyables en proposant des réductions attractives sur leurs cartes de voyage.
Ainsi, la région Centre-Val de Loire offre 50 € de réduction sur la carte Rémi Liberté Plus, disponible jusqu’au 28 septembre, tandis que la région Hauts-de-France propose une remise de 50 % sur la carte TER Hauts-de-France, valable du 22 septembre au 1ᵉʳ octobre.
Ces offres permettent aux habitants et aux voyageurs réguliers de profiter de trajets à prix réduit sur le réseau régional.
