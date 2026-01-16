SNCF Connect déploie son widget pour les pros du tourisme

Ce module gratuit permet aux offices de tourisme et hébergeurs d'intégrer la recherche d'itinéraires durables directement sur leur site web.

SNCF Connect propose désormais une solution de mobilité "clés en main" destinée aux professionnels du secteur. Ce widget personnalisable, déjà adopté par une centaine de partenaires, permet aux voyageurs de réserver leurs trajets en train, bus ou transports urbains sans quitter le site de l'acteur touristique. En centralisant plus de 40 modes de transport, l'outil simplifie l'accès aux territoires tout en valorisant les déplacements bas carbone.

Rédigé par Noah Penalva le Vendredi 16 Janvier 2026







Ce widget s'installe facilement sur n'importe quelle plateforme, des sites d'offices de tourisme aux portails d'hébergeurs. L'utilisateur lance sa recherche d'itinéraire directement chez le partenaire et finalise sa commande sur SNCF Connect sans rupture de navigation. Entièrement gratuit et disponible en six langues, cet outil propose plusieurs formats et des options de pré-remplissage. Pour les professionnels, il s'agit d'un levier efficace pour fluidifier l'arrivée des visiteurs tout en déléguant la complexité technique de la réservation de transport.

La co-construction au service de l'attractivité régionale ce dispositif répond au besoin de centraliser l'information voyageur. En intégrant des données sur le train, le métro, le tramway ou le bus, il accompagne le touriste du premier au dernier kilomètre.



Des partenaires comme aide les territoires à transformer les enjeux de mobilité en un véritable atout d'attractivité touristique.



Développé en lien avec les acteurs du terrain, il accompagne le touriste du premier au dernier kilomètre. Des partenaires comme Explore Grand Est l'utilisent déjà pour renforcer leur image de marque écoresponsable. En évitant la multiplication des applications pour le client final, SNCF Connect aide les territoires à transformer les enjeux de mobilité en un véritable atout d'attractivité touristique.

