SNCF Voyageurs investit dans la grande vitesse avec 15 TGV M supplémentaires

SNCF Voyageurs poursuit le développement de son offre à grande vitesse en Europe.
L’entreprise ferroviaire a annoncé la validation d’une nouvelle commande de 15 rames TGV M de nouvelle génération auprès d’Alstom, pour un montant estimé à environ 600 millions d’euros.
Ces nouvelles rames viendront renforcer les liaisons internationales, notamment entre la France et la Belgique, avec une mise en service progressive prévue à l’horizon 2029 sur les axes reliant les grandes métropoles françaises à Bruxelles.
TGV M : une ambition européenne affirmée
Avec cette commande, SNCF Voyageurs confirme sa volonté d’accroître son offre internationale tout en misant sur une montée en gamme de l’expérience client.
Le TGV M, qualifié de train "révolutionnaire", se distingue par ses aménagements innovants : modularité des espaces, connectivité renforcée, confort des sièges et meilleure accessibilité.
"Ces 15 rames supplémentaires dans lesquelles nous investissons en fonds propres marquent une nouvelle étape dans notre stratégie de développement sur le marché de la grande vitesse en France et en Europe", souligne Alain Krakovitch, directeur TGV-Intercités de SNCF Voyageurs.
Cette commande correspond à la quatrième tranche optionnelle du contrat Avelia Horizon, signé entre SNCF Voyageurs et Alstom.
Elle s’ajoute aux 115 rames déjà commandées par SNCF Voyageurs, dont 100 destinées au marché français et 15 au marché italien, ainsi qu’aux 30 rames commandées par Eurostar, auxquelles s’ajoutent 20 rames optionnelles.
Au total, ce sont désormais 160 commandes fermes de TGV M qui ont été enregistrées dans le cadre de ce programme industriel d’envergure.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
