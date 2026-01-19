SNCF Voyageurs investit dans la grande vitesse avec 15 TGV M supplémentaires

Ces 15 rames supplémentaires dans lesquelles nous investissons en fonds propres marquent une nouvelle étape dans notre stratégie de développement sur le marché de la grande vitesse en France et en Europe

Avec cette commande, SNCF Voyageurs confirme sa volonté d’accroître son offre internationale tout en misant surLe TGV M, qualifié de train "révolutionnaire", se distingue par ses: modularité des espaces, connectivité renforcée, confort des sièges et meilleure accessibilité.", souligne, directeur TGV-Intercités de SNCF Voyageurs.Cette commande correspond àdu contrat Avelia Horizon, signé entre SNCF Voyageurs et Alstom.Elle s’ajoute aux 115 rames déjà commandées par SNCF Voyageurs, dont 100 destinées au marché français et 15 au marché italien, ainsi qu’aux 30 rames commandées par Eurostar, auxquelles s’ajoutent 20 rames optionnelles.Au total, ce sont désormaisqui ont été enregistrées dans le cadre de ce programme industriel d’envergure.