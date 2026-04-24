Tourisme : Serge Papin en Charente pour promouvoir proximité et vélo - Depositphotos.com Auteur yoka66
Serge Papin, ministre des Petites et Moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d’achat est en déplacement ce jeudi 30 avril, en Charente.
Ce déplacement, centré sur "le tourisme de proximité" et "le tourisme durable", vise à la fois à valoriser les atouts des territoires et à évaluer la conjoncture du secteur dans un contexte international incertain.
L’un des objectifs principaux de cette visite est d’appréhender les conséquences du contexte géopolitique actuel sur l’activité touristique. Depuis février, les tensions au Proche et Moyen-Orient, notamment autour de l’Iran, entraînent une hausse des coûts de l’énergie, avec des répercussions sur les mobilités et, plus largement, sur l’ensemble de la chaîne touristique.
Le déplacement ministériel vise ainsi à encourager des choix de séjours plus proches, compatibles avec les contraintes budgétaires et les nouvelles attentes en matière de durabilité nous explique le cabinet du Ministre.
Ce déplacement, centré sur "le tourisme de proximité" et "le tourisme durable", vise à la fois à valoriser les atouts des territoires et à évaluer la conjoncture du secteur dans un contexte international incertain.
L’un des objectifs principaux de cette visite est d’appréhender les conséquences du contexte géopolitique actuel sur l’activité touristique. Depuis février, les tensions au Proche et Moyen-Orient, notamment autour de l’Iran, entraînent une hausse des coûts de l’énergie, avec des répercussions sur les mobilités et, plus largement, sur l’ensemble de la chaîne touristique.
Le déplacement ministériel vise ainsi à encourager des choix de séjours plus proches, compatibles avec les contraintes budgétaires et les nouvelles attentes en matière de durabilité nous explique le cabinet du Ministre.
Serge Papin en déplacement en Charente
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Le tourisme durable ne se limite pas à la dimension environnementale, rappelle une source gouvernementale, mais recouvre également la préservation des patrimoines, le respect des espaces naturels, le soutien aux tissus économiques locaux et la valorisation des savoir-faire.
Ainsi, le déplacement en Charente s’organise autour de trois séquences.
À Chassenon, la visite du parc archéologique de Cassinomagus, et notamment de ses thermes gallo-romains, met en avant le tourisme patrimonial et culturel.
À Châteauneuf-sur-Charente, la présentation de l’itinéraire « La Flow Vélo » s’inscrit dans une logique de développement du cyclotourisme.
Enfin, à Cognac, la visite de la Maison Martell et de sa fondation illustre la contribution du tourisme de savoir-faire, notamment dans la filière des spiritueux, à l’attractivité territoriale.
Ainsi, le déplacement en Charente s’organise autour de trois séquences.
À Chassenon, la visite du parc archéologique de Cassinomagus, et notamment de ses thermes gallo-romains, met en avant le tourisme patrimonial et culturel.
À Châteauneuf-sur-Charente, la présentation de l’itinéraire « La Flow Vélo » s’inscrit dans une logique de développement du cyclotourisme.
Enfin, à Cognac, la visite de la Maison Martell et de sa fondation illustre la contribution du tourisme de savoir-faire, notamment dans la filière des spiritueux, à l’attractivité territoriale.
Appel à manifestation d’intérêt « Destination France à vélo »
Le déplacement est également marqué par le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Destination France à vélo », porté par la Direction générale des Entreprises en partenariat avec France Vélo et le Réseau vélo & marche.
Ce dispositif s’inscrit dans un contexte de croissance continue du tourisme à vélo depuis plus de dix ans. Selon la DGE 22 millions de Français pratiquent le vélo pendant les vacances.
L’AMI vise à identifier et labelliser une trentaine de destinations exemplaires (au moins une par région), en valorisant la diversité des pratiques (itinérance, VTT, gravel, excursions locales) et des publics. Les territoires sélectionnés bénéficieront d’une visibilité nationale et européenne pendant deux ans, d’outils de communication dédiés, ainsi que d’un accompagnement en matière de mise en réseau et de développement de services.
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 juillet 2026.
L’AMI est accessible sur le site démarches-numériques et sur le site de la Direction générale des entreprises.
Ce dispositif s’inscrit dans un contexte de croissance continue du tourisme à vélo depuis plus de dix ans. Selon la DGE 22 millions de Français pratiquent le vélo pendant les vacances.
L’AMI vise à identifier et labelliser une trentaine de destinations exemplaires (au moins une par région), en valorisant la diversité des pratiques (itinérance, VTT, gravel, excursions locales) et des publics. Les territoires sélectionnés bénéficieront d’une visibilité nationale et européenne pendant deux ans, d’outils de communication dédiés, ainsi que d’un accompagnement en matière de mise en réseau et de développement de services.
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 31 juillet 2026.
L’AMI est accessible sur le site démarches-numériques et sur le site de la Direction générale des entreprises.