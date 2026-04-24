Tourisme : Serge Papin en Charente pour promouvoir proximité et vélo

Le tourisme durable ne se limite pas à la dimension environnementale, rappelle une source gouvernementale, mais recouvre également la préservation des patrimoines, le respect des espaces naturels, le soutien aux tissus économiques locaux et la valorisation des savoir-faire.



Ainsi, le déplacement en Charente s’organise autour de trois séquences.



À Chassenon, la visite du parc archéologique de Cassinomagus, et notamment de ses thermes gallo-romains, met en avant le tourisme patrimonial et culturel.



À Châteauneuf-sur-Charente, la présentation de l’itinéraire « La Flow Vélo » s’inscrit dans une logique de développement du cyclotourisme.



Enfin, à Cognac, la visite de la Maison Martell et de sa fondation illustre la contribution du tourisme de savoir-faire, notamment dans la filière des spiritueux, à l’attractivité territoriale.