L’hiver austral s’installe à La Réunion

À La Réunion, l’hiver austral se vit à travers une grande diversité d’activités, entre sensations fortes, immersion en pleine nature et découvertes culturelles.



Pour vivre des moments privilégiés au plus près des cétacés, les possibilités sont multiples. Dauphins et baleines s’observent à travers des croisières commentées et ponctuées de collations, ou par des mises à l’eau réglementées.



Pour les amoureux de l’océan, La Réunion dévoile une multitude d’expériences. Les activités comprennent les sorties détentes en catamaran, en journée ou au coucher du soleil, la pêche au gros le matin, servant à approvisionner les restaurants locaux, les baptêmes de plongée, les initiations au jet ski, le parachute ascensionnel ou encore le surf.



Le magnifique lagon de La Réunion, qui s’étend sur plus de 25km propose diverses activités avec le snorkeling, le kayak de mer ou transparent, le stand-up paddle ou encore le kite-surf. L’ensemble de ces prestations permettent une approche plus douce du littoral. En effet, l’hiver austral n’empêche pas les baignades dans le lagon car les températures sur le littoral avoisinent les 25 degrés.



Pour les plus téméraires, les eaux vives offrent également leur lot de sensations fortes avec la randonnée aquatique, le canyoning, le cano-raft ou la descente de rivière en bouée gonflable.



Dans les airs, l’île révèle toute sa splendeur à travers des expériences inoubliables. Les survols en hélicoptère sont l’occasion de profiter d’un spectacle panoramique exceptionnel : les cirques de Mafate, Cilaos et Salazie, les lagons, les impressionnantes cascades comme celle du Trou de Fer, sans oublier le célèbre Piton de la Fournaise. Cette perspective unique offre un regard privilégié sur la diversité et la grandeur des paysages réunionnais, gravant des souvenirs indélébiles dans la mémoire de chaque voyageur.



Les amateurs de sensations douces pourront également découvrir l’île en ULM, en parapente ou en paraplane, pour une immersion aérienne tout aussi spectaculaire.