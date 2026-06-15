L’hiver austral s’installe à La Réunion

Le retour progressif des baleines au large des côtes réunionnaises.
Pendant l’hiver austral, les baleines rejoignent les eaux chaudes de La Réunion pour mettre au monde leurs petits. Ce rendez-vous naturel offre l'opportunité d'observer ces géantes des mers au large des côtes de l'île.
Parmi les espèces les plus fréquemment observées figurent les baleines à bosse, une espèce protégée, qui fait de La Réunion l'une de ses haltes privilégiées dans l'océan Indien. Si la première baleine de l’année 2026 a été observée fin mai au large de la plage des Brisants, à Saint-Gilles-les-Bains, d'autres spécimens ont depuis été aperçus, notamment début juin du côté du Cap La Houssaye, dans l’Ouest de l’île. Ces premières observations témoignent d’un retour progressif de ces cétacés dans les eaux réunionnaises, sans toutefois lancer officiellement la saison.
En effet, à La Réunion, l'observation des baleines est encadrée par une réglementation stricte visant à préserver leur bien-être. L'ouverture officielle de la saison est fixée au 1er juillet pour une fin au 30 septembre. D'ici là, Globice, l'association réunionnaise de protection de l’environnement dédiée à l’étude et à la conservation des cétacés, invite le public à faire preuve de patience et de responsabilité en respectant les règles en vigueur : distance d'approche des bateaux limitée à 300m, limitation du nombre d'embarcations autour des animaux, vitesse de navigation adaptée à 10 nœuds, et respect des consignes de mise à l'eau, lorsque celles-ci sont autorisées. Limitées de 9h00 à 13h00, les mises à l’eau sont soumises à des conditions météorologiques favorables et réduisent le nombre de personnes maximum dans l’eau, encadrant compris, à 7. Ces règles garantissent une période suffisante de quiétude pour les cétacés, leur permettant l’élevage de leur petit en toute sécurité.
En effet, à La Réunion, l'observation des baleines est encadrée par une réglementation stricte visant à préserver leur bien-être. L'ouverture officielle de la saison est fixée au 1er juillet pour une fin au 30 septembre. D'ici là, Globice, l'association réunionnaise de protection de l’environnement dédiée à l’étude et à la conservation des cétacés, invite le public à faire preuve de patience et de responsabilité en respectant les règles en vigueur : distance d'approche des bateaux limitée à 300m, limitation du nombre d'embarcations autour des animaux, vitesse de navigation adaptée à 10 nœuds, et respect des consignes de mise à l'eau, lorsque celles-ci sont autorisées. Limitées de 9h00 à 13h00, les mises à l’eau sont soumises à des conditions météorologiques favorables et réduisent le nombre de personnes maximum dans l’eau, encadrant compris, à 7. Ces règles garantissent une période suffisante de quiétude pour les cétacés, leur permettant l’élevage de leur petit en toute sécurité.
Une saison propice à un éventail d’activités
À La Réunion, l’hiver austral se vit à travers une grande diversité d’activités, entre sensations fortes, immersion en pleine nature et découvertes culturelles.
Pour vivre des moments privilégiés au plus près des cétacés, les possibilités sont multiples. Dauphins et baleines s’observent à travers des croisières commentées et ponctuées de collations, ou par des mises à l’eau réglementées.
Pour les amoureux de l’océan, La Réunion dévoile une multitude d’expériences. Les activités comprennent les sorties détentes en catamaran, en journée ou au coucher du soleil, la pêche au gros le matin, servant à approvisionner les restaurants locaux, les baptêmes de plongée, les initiations au jet ski, le parachute ascensionnel ou encore le surf.
Le magnifique lagon de La Réunion, qui s’étend sur plus de 25km propose diverses activités avec le snorkeling, le kayak de mer ou transparent, le stand-up paddle ou encore le kite-surf. L’ensemble de ces prestations permettent une approche plus douce du littoral. En effet, l’hiver austral n’empêche pas les baignades dans le lagon car les températures sur le littoral avoisinent les 25 degrés.
Pour les plus téméraires, les eaux vives offrent également leur lot de sensations fortes avec la randonnée aquatique, le canyoning, le cano-raft ou la descente de rivière en bouée gonflable.
Dans les airs, l’île révèle toute sa splendeur à travers des expériences inoubliables. Les survols en hélicoptère sont l’occasion de profiter d’un spectacle panoramique exceptionnel : les cirques de Mafate, Cilaos et Salazie, les lagons, les impressionnantes cascades comme celle du Trou de Fer, sans oublier le célèbre Piton de la Fournaise. Cette perspective unique offre un regard privilégié sur la diversité et la grandeur des paysages réunionnais, gravant des souvenirs indélébiles dans la mémoire de chaque voyageur.
Les amateurs de sensations douces pourront également découvrir l’île en ULM, en parapente ou en paraplane, pour une immersion aérienne tout aussi spectaculaire.
Pour vivre des moments privilégiés au plus près des cétacés, les possibilités sont multiples. Dauphins et baleines s’observent à travers des croisières commentées et ponctuées de collations, ou par des mises à l’eau réglementées.
Pour les amoureux de l’océan, La Réunion dévoile une multitude d’expériences. Les activités comprennent les sorties détentes en catamaran, en journée ou au coucher du soleil, la pêche au gros le matin, servant à approvisionner les restaurants locaux, les baptêmes de plongée, les initiations au jet ski, le parachute ascensionnel ou encore le surf.
Le magnifique lagon de La Réunion, qui s’étend sur plus de 25km propose diverses activités avec le snorkeling, le kayak de mer ou transparent, le stand-up paddle ou encore le kite-surf. L’ensemble de ces prestations permettent une approche plus douce du littoral. En effet, l’hiver austral n’empêche pas les baignades dans le lagon car les températures sur le littoral avoisinent les 25 degrés.
Pour les plus téméraires, les eaux vives offrent également leur lot de sensations fortes avec la randonnée aquatique, le canyoning, le cano-raft ou la descente de rivière en bouée gonflable.
Dans les airs, l’île révèle toute sa splendeur à travers des expériences inoubliables. Les survols en hélicoptère sont l’occasion de profiter d’un spectacle panoramique exceptionnel : les cirques de Mafate, Cilaos et Salazie, les lagons, les impressionnantes cascades comme celle du Trou de Fer, sans oublier le célèbre Piton de la Fournaise. Cette perspective unique offre un regard privilégié sur la diversité et la grandeur des paysages réunionnais, gravant des souvenirs indélébiles dans la mémoire de chaque voyageur.
Les amateurs de sensations douces pourront également découvrir l’île en ULM, en parapente ou en paraplane, pour une immersion aérienne tout aussi spectaculaire.
Le cirque de Cilaos depuis le belvédère de la Fenêtre des Makes © Maxime BOUDIN-DELMAS, Connections Réunion
Sur terre, randonnées en montagne, descentes et balades en VTT ou quad-bike, la fat trott à assistance électrique, l’équitation, le golf, l’accro-branche, le yoga ou le beach-tennis, côtoient des activités plus originales comme le quad, le buggy, le mini-moke, les excursions en 4x4 autour de l’île ou la découverte de tunnels de lave ; une activité rare dans le monde.
Conservatoire Botanique de Mascarin, à Saint Leu (Ouest) © Maxime BOUDIN-DELMAS, Connections Réunion
Enfin, l’hiver austral est également une saison culturelle riche, marquée par la découverte des nombreux jardins comme le Jardin Botanique Mascarin à Saint-Leu, des musées à l’image du Musée de Villèle, dans la ville du même nom, et monuments religieux emblématiques de l’île, ainsi que par la participation à des ateliers culinaires, de confection de rhum arrangé, de tressage ou d’initiation à la langue créole. Cette période est aussi propice aux rencontres à travers les spectacles, concerts, festivals musicaux et fêtes du terroir.
L’ensemble de ces expériences sont à portée de main en réservant auprès de Connections Réunion, pour vivre une Réunion authentique et inoubliable.
L’ensemble de ces expériences sont à portée de main en réservant auprès de Connections Réunion, pour vivre une Réunion authentique et inoubliable.
En route vers IFTM Top Résa 2026
Venez rencontrer l’équipe de Connections Réunion sur le stand du CRT – Ile de la Réunion, du 15 au 17 septembre 2026 inclus. Aline CHAN TIEN, Directrice Générale, sera présente aux côtés de Murielle FONTAINE, Responsable Production, et d’Éric COUSYN (eric@connections-reunion.com) Représentant Commercial Groupes et MICE de Connections Réunion basé en métropole.
L’occasion de (re)découvrir la destination et ses mille richesses.
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Contact
Aline CHAN-TIEN, Directrice Générale
aline@connections-reunion.com
+262 262 93 13 98
Connections Réunion
Connections Réunion dans l'annuaire DestiMag
>> Connections Réunion dans l'Annuaire DESTIMAG
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