Connections Réunion prépare son prochain Eductour MICE

Ce sont 10 professionnels du MICE, en provenance de métropole, qui auront l’occasion de découvrir l’île intense. Cet Eductour répond à de multiples objectifs : approfondir leur connaissance et leur maîtrise de la destination réunionnaise et renforcer leur compréhension du terrain, à travers sa topographie, ses contraintes et ses richesses, afin d’optimiser la commercialisation de La Réunion pour leurs portefeuilles clients.
L’approche se concentre volontairement sur des segments événementiels et Incentive, avec l’ambition de démontrer tout le potentiel de l’île à travers des expériences à forte valeur ajoutée, originales et mémorables.
Le programme mettra ainsi en lumière une sélection d’hôtels haut de gamme, des activités sur mesure, ainsi que des moments d’immersion authentiques.
L’ensemble du séjour est pensé pour illustrer concrètement les prestations d’un séjour MICE créé par Connections Réunion. Ce FAMTRIP s’accompagne du soutien de la compagnie aérienne FrenchBee et de l’IRT ; des partenaires engagés dont l’implication contribue pleinement à la réussite de cet événement et témoigne d’une ambition solide : renforcer durablement le positionnement de La Réunion sur le marché du MICE.
Pour en savoir plus sur le contenu de cet Eductour, vous pouvez contacter directement Lionel GUIANCE, responsable Groupes et MICE, à l’adresse responsable.groupes@connections-reunion.com et également Éric Cousyn, Représentant commercial, à eric@connections-reunion.com.
L’approche se concentre volontairement sur des segments événementiels et Incentive, avec l’ambition de démontrer tout le potentiel de l’île à travers des expériences à forte valeur ajoutée, originales et mémorables.
Le programme mettra ainsi en lumière une sélection d’hôtels haut de gamme, des activités sur mesure, ainsi que des moments d’immersion authentiques.
L’ensemble du séjour est pensé pour illustrer concrètement les prestations d’un séjour MICE créé par Connections Réunion. Ce FAMTRIP s’accompagne du soutien de la compagnie aérienne FrenchBee et de l’IRT ; des partenaires engagés dont l’implication contribue pleinement à la réussite de cet événement et témoigne d’une ambition solide : renforcer durablement le positionnement de La Réunion sur le marché du MICE.
Pour en savoir plus sur le contenu de cet Eductour, vous pouvez contacter directement Lionel GUIANCE, responsable Groupes et MICE, à l’adresse responsable.groupes@connections-reunion.com et également Éric Cousyn, Représentant commercial, à eric@connections-reunion.com.
Quand les Eductours deviennent une expérience sensorielle
Dans cette même dynamique, Connections Réunion a organisé, du 20 au 24 mars dernier, un Eductour orienté vers un segment Loisirs avec une approche immersive et expérientielle. Un événement soutenu par un partenariat avec la compagnie aérienne Corsair et le Comité Régionale de Tourisme (CRT) de La Réunion. Pensé autour du fil conducteur des cinq éléments – Eau, Air, Terre, Feu et l’Éther – le programme a permis de proposer une lecture originale et multisensorielle de la destination. Entre canyoning à Cilaos, exploration des tunnels de lave, survol de l’île en hélicoptère, ateliers culinaires autour des savoir-faire locaux, ou encore visite d’établissements hôteliers, chaque étape a été conçue comme une expérience à part entière, mêlant découverte, sensations et authenticité. Au-delà des activités, cet Eductour illustre une nouvelle manière de concevoir et de vendre La Réunion : plus immersive, plus narrative et résolument tournée vers l’émotion et l’expérience client.
Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver l’article rédigée par Raphaelle Savary, journaliste de TourMaG ayant couvert l’événement.
Pour en savoir plus, vous pouvez retrouver l’article rédigée par Raphaelle Savary, journaliste de TourMaG ayant couvert l’événement.
Une destination sécurisante soutenue par des outils de vente performants
Dans un contexte géopolitique aujourd’hui instable, La Réunion s’impose comme une destination sûre et rassurante, offrant aux voyageurs un cadre stable, préservé et parfaitement adapté aux attentes actuelles. Véritable destination refuge, l’île séduit d’autant plus à l’approche de l’hiver austral, une période particulièrement prisée pour son climat doux et sec, ses températures agréables et ses conditions idéales pour les activités de plein air. Cette période est également marquée par l’arrivée des baleines à bosse. Ces géants des mers parcourent des milliers de kilomètres depuis l’Antarctique pour profiter des eaux chaudes de La Réunion, venir s’y accoupler et mettre bas. L’île bénéficie d’une situation privilégiée où les animaux se livrent en spectacle, à proximité directe de nos côtes. Les possibilités de les observer y sont nombreuses et ouvertes à tous !
Belvédère du Point du Jour,
dans le Cirque de Salazie
© Maxime BOUDIN-DELMAS,
Connections Réunion
Belvédère du Point du Jour,
dans le Cirque de Salazie
© Maxime BOUDIN-DELMAS,
Connections Réunion
L’hiver austral arrive progressivement à partir du mois de mai, et se termine en octobre. Cette saison se traduit par des températures plus fraîches. Il peut faire jusqu’à 24° sur le littoral et l’eau du lagon avoisine les 22°. Dans les hauteurs, les températures varient de 5 à 15°. C’est pendant cette période que La Réunion dévoile toute la richesse de ses paysages et de ses expériences. Avec une météo clémente et dépourvue de nuages, l’hiver austral est la saison idéale pour aller admirer en toute sécurité le Piton de la Fournaise ; volcan parmi les plus actifs du monde.
Qu’ils s’agissent de randonnées dans les cirques verdoyants, d’activités nautiques sous un soleil effleurant délicatement la peau, ou de visites culturelles, l’hiver austral offre aux voyageurs un large panel d’activités.
Connections Réunion profite de cette dynamique saisonnière pour mettre à disposition des professionnels une gamme complète de manuels de vente, pensée pour répondre à la diversité des besoins et des typologies de clientèle. Déclinés selon les segments et les niveaux de service, ces outils offrent une vision structurée, détaillée et opérationnelle de la destination. Conçus avec une expertise accrue du terrain et une exigence de qualité élevée, ils constituent aujourd’hui de véritables supports d’aide à la vente, permettant aux partenaires de construire des offres pertinentes, différenciantes et parfaitement adaptées aux attentes pointues du marché.
Contact
Aline CHAN-TIEN, Directrice Générale
aline@connections-reunion.com
+262 262 93 13 98
Connections Réunion
Connections Réunion dans l'annuaire DestiMag
>> Connections Réunion dans l'Annuaire DESTIMAG
aline@connections-reunion.com
+262 262 93 13 98
Connections Réunion
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