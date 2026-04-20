Connections Réunion prépare son prochain Eductour MICE



Belvédère du Point du Jour,

dans le Cirque de Salazie

© Maxime BOUDIN-DELMAS,

Connections Réunion Belvédère du Point du Jour,dans le Cirque de Salazie© Maxime BOUDIN-DELMAS,Connections Réunion

Dans un contexte géopolitique aujourd’hui instable, La Réunion s’impose comme une destination sûre et rassurante, offrant aux voyageurs un cadre stable, préservé et parfaitement adapté aux attentes actuelles. Véritable destination refuge, l’île séduit d’autant plus à l’approche de l’hiver austral, une période particulièrement prisée pour son climat doux et sec, ses températures agréables et ses conditions idéales pour les activités de plein air. Cette période est également marquée par l’arrivée des baleines à bosse. Ces géants des mers parcourent des milliers de kilomètres depuis l’Antarctique pour profiter des eaux chaudes de La Réunion, venir s’y accoupler et mettre bas. L’île bénéficie d’une situation privilégiée où les animaux se livrent en spectacle, à proximité directe de nos côtes. Les possibilités de les observer y sont nombreuses et ouvertes à tous !L’hiver austral arrive progressivement à partir du mois de mai, et se termine en octobre. Cette saison se traduit par des températures plus fraîches. Il peut faire jusqu’à 24° sur le littoral et l’eau du lagon avoisine les 22°. Dans les hauteurs, les températures varient de 5 à 15°. C’est pendant cette période que La Réunion dévoile toute la richesse de ses paysages et de ses expériences. Avec une météo clémente et dépourvue de nuages, l’hiver austral est la saison idéale pour aller admirer en toute sécurité le Piton de la Fournaise ; volcan parmi les plus actifs du monde.Qu’ils s’agissent de randonnées dans les cirques verdoyants, d’activités nautiques sous un soleil effleurant délicatement la peau, ou de visites culturelles, l’hiver austral offre aux voyageurs un large panel d’activités.Connections Réunion profite de cette dynamique saisonnière pour mettre à disposition des professionnels une gamme complète de manuels de vente, pensée pour répondre à la diversité des besoins et des typologies de clientèle. Déclinés selon les segments et les niveaux de service, ces outils offrent une vision structurée, détaillée et opérationnelle de la destination. Conçus avec une expertise accrue du terrain et une exigence de qualité élevée, ils constituent aujourd’hui de véritables supports d’aide à la vente, permettant aux partenaires de construire des offres pertinentes, différenciantes et parfaitement adaptées aux attentes pointues du marché.