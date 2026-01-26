TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Meilleurs vœux pour 2026 - Les promesses de Connections Réunion


Toute l’équipe de Connections Réunion présente ses meilleurs vœux à l’ensemble de ses partenaires et confrères, et les remercie pour leur confiance et leur engagement tout au long de 2025. Nous formulons le souhait que 2026 s’inscrive sous les meilleurs augures pour l’industrie touristique dans son ensemble, portée par une dynamique positive, des collaborations renforcées et de belles perspectives de développement.
Plus que jamais, La Réunion vibre et nous dévoile la richesse de ses paysages et de ses savoir-faire pour offrir aux visiteurs des expériences authentiques et des souvenirs durables. L’année 2026 s’annonce prometteuse pour le tourisme réunionnais.


Rédigé par Maxime Boudin-Delmas le Lundi 26 Janvier 2026

Vallée de Takamaka © Connections Réunion – Louise HULIN
Vallée de Takamaka © Connections Réunion – Louise HULIN
La Réunion : une dynamique touristique renforcée en 2026


Désormais tournée vers l’avenir, l’île de La Réunion aborde l’année 2026 avec une certaine confiance. En effet, les perspectives s’annoncent particulièrement favorables pour la destination, qui continue d’attirer une clientèle francophone, européenne et africaine en quête d’authenticité. La Réunion conjugue harmonieusement randonnées et activités de pleine nature, découvertes culturelles et art de vivre local. Autrement dit, l’île séduit par la pluralité de ses expériences ainsi que par la qualité générale de son accueil. Un équilibre rare, propre à la destination, entre nature préservée, dynamisme local et infrastructures touristiques adaptées aux attentes d’une clientèle de plus en plus exigeante.

Véritable île intense, la Réunion est une destination aux multiples visages, où il y fait bon vivre toute l’année.

Les signaux sont encourageants : une demande soutenue, tant pour les groupes que les individuels, une destination de plus en plus attractive au regard des marchés européens, une diversification de l’offre et une montée en gamme des prestations. À cela s’ajoute un contexte climatique rassurant : si la saison des pluies bat actuellement son plein, les conditions, conformes à la période, demeurent globalement favorables et ne laissent pas présager, à ce stade, d’épisode cyclonique majeur.

Autant d’éléments qui permettent d’envisager 2026 avec optimisme et ambition pour l’ensemble de la filière touristique réunionnaise, résolument tournée vers un développement durable et maîtrisé.

Éruption du Piton de la Fournaise : un lancement spectaculaire de la nouvelle année !

Éruption 2026 du Piton de la Fournaise © Connections Réunion – Louise HULIN
Éruption 2026 du Piton de la Fournaise © Connections Réunion – Louise HULIN
Après plusieurs semaines d’activités sismiques, le Piton de la Fournaise est entré en éruption ce dimanche 18 janvier aux alentours de 19h40, offrant un spectacle naturel rare et unique. Si le volcan s’est depuis rendormi, cette éruption vient symboliquement lancer les hostilités touristiques de 2026, captant l’attention des voyageurs. Le Piton de la Fournaise n’était plus entré en éruption depuis près de 3 ans.

A La Réunion, l’annonce de l’éruption se traduit par la phrase locale « Volcan la pété ! »

Le site d’observation du Pas de Bellecombe a immédiatement été pris d’assaut, donnant lieu à des rassemblements remarquables et à plusieurs kilomètres d’embouteillages, habituels en cas d’éruption, autour des points d’accès. Dès lors, les prestataires d’excursions aériennes — hélicoptères ou ULM — ont eux aussi enregistré un intérêt croissant, multipliant les offres spéciales pour permettre au public d’admirer le phénomène en toute sécurité.

Au-delà de l’éruption, c’est la confirmation d’un intérêt renouvelé pour l’un des volcans les plus actifs du monde. Les voyageurs sont de plus en plus nombreux à chercher à vivre des expériences authentiques, mêlant observation de phénomènes naturels, sensations fortes contrôlées et découvertes uniques du paysage de l’Enclos Fouqué. Autant d’activités proposés par Connections Réunion, en collaboration avec des guides et accompagnateurs de moyenne montagne diplômés. Le Volcan, par son activité et son attractivité, s’impose plus que jamais comme un point d’attraction emblématique de La Réunion, fédérant un tourisme dynamique, responsable et passionné.

Cette éruption ne représente aucun danger pour l’environnement, les habitants ou les visiteurs. Le Piton de la Fournaise est un volcan effusif parmi les plus surveillés au monde : il libère sa lave en douceur, contrairement à un volcan dit explosif. Cette activité naturelle est parfaitement encadrée par les observatoires et autorités scientifiques, et permet d’admirer l’un des joyaux de La Réunion dans des conditions de sécurité optimales.

Alors que 2026 débute à peine, l’activité volcanique — loin de freiner l’élan touristique — semble au contraire contribuer à renforcer l’attractivité de l’île intense, offrant un récit spectaculaire que visiteurs et opérateurs ont à cœur de vivre et de partager.

Connections Réunion - Votre partenaire d’expérience au cœur de l’île Intense

Derrière chaque voyage, une équipe de passionnés met sa connaissance du terrain au service des voyageurs. De la simple location de voiture au séjour de récompense sur mesure, en passant par les circuits personnalisés et l’organisation de randonnées, de séjours Trek ou balnéaires, d’autotours, de séminaires ou encore d’événements, Connections Réunion accompagne individuels et groupes avec passion, expertise et créativité. Découvrir l’île avec notre équipe, c’est vivre des expériences authentiques, explorer des paysages spectaculaires et partager une culture humaine et vivante.

Chaque séjour devient ainsi unique, mémorable et profondément réunionnais.

Meilleurs vœux pour 2026 - Les promesses de Connections Réunion
Aline CHAN-TIEN, Directrice Générale

aline@connections-reunion.com
+262 262 93 13 98
Connections Réunion
