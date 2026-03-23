ITB Berlin : Connections Réunion affirme sa présence sur la scène touristique européenne

Dans le même esprit, qu’il s’agisse de partenaires confirmés ou des nouveaux prospects, les rendez-vous ont démontré un engouement particulier à l’égard des séjours de groupes. Les professionnels ont souligné la diversité de l’offre chez Connections Réunion, sa capacité à accueillir différentes clientèles et l’originalités des expériences proposées. L’attente reste forte pour des expériences authentiques et immersives sur notre belle destination.



Ces contacts se poursuivent également sur un plan digital : à ce jour, tous nos tour-opérateurs partenaires reçoivent régulièrement une newsletter complète sur l’actualité de l’entreprise et de la destination. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sont invités à nous contacter pour rejoindre cette audience, en anglais comme en français.



À travers ces échanges, ITB Berlin confirme que La Réunion reste une destination attractive et fiable pour les marchés européens et africains, dans un contexte international souvent imprévisible.