ITB Berlin : Connections Réunion affirme sa présence sur la scène touristique européenne

Cette soixantième édition du salon s’est déroulée dans un climat serein, malgré un contexte géopolitique forcement incertain. Sur place, aucune tension particulière n’a été observée et les professionnels du secteur ont une nouvelle fois répondu présents à ce rendez-vous incontournable.
Pour autant, les échanges menés entre Connections Réunion et les tour-opérateurs ont révélé une forme d’attente et d’expectation de la part des acteurs touristiques. Dans un environnement géopolitique jugé imprévisible, un certain nombre de professionnels évoquent une période d’observation, où prudence et anticipation guident les stratégies commerciales.
Dans ce contexte, les destinations offrant stabilité, accessibilité et sécurité apparaissent comme des valeurs sûres.
La Réunion en est un parfait exemple : le département bénéficie des protections juridiques, politiques et sanitaires de la France métropolitaine. Si elles furent momentanément rallongées, les liaisons aériennes depuis Paris sont finalement maintenues et n’empruntent pas de zones sensibles. Reliée directement par des vols réguliers, La Réunion demeure une destination toujours plébiscitée par les marchés européens.
Pour autant, les échanges menés entre Connections Réunion et les tour-opérateurs ont révélé une forme d’attente et d’expectation de la part des acteurs touristiques. Dans un environnement géopolitique jugé imprévisible, un certain nombre de professionnels évoquent une période d’observation, où prudence et anticipation guident les stratégies commerciales.
Dans ce contexte, les destinations offrant stabilité, accessibilité et sécurité apparaissent comme des valeurs sûres.
La Réunion en est un parfait exemple : le département bénéficie des protections juridiques, politiques et sanitaires de la France métropolitaine. Si elles furent momentanément rallongées, les liaisons aériennes depuis Paris sont finalement maintenues et n’empruntent pas de zones sensibles. Reliée directement par des vols réguliers, La Réunion demeure une destination toujours plébiscitée par les marchés européens.
Des perspectives prometteuses pour 2027
Sur un plan opérationnel, ITB s’est révélé particulièrement dense pour Connections Réunion. Avec une cinquantaine de rendez-vous qualifiés, notre agence – représentée sur place par Aline Chan Tien, Directrice Générale, et Matthieu Ranaivoson, Responsable du service G.I.R – a pu consolider un carnet de commandes déjà bien rempli pour l’année 2027.
Aline et Matthieu au Stand Connections
Réunion au salon - © Aline CHAN-TIEN,
Connections Réunion
Aline et Matthieu au Stand Connections
Réunion au salon - © Aline CHAN-TIEN,
Connections Réunion
Si l’intérêt pour la destination était déjà manifeste pour les Tour-Opérateurs germanophones, représentant près de 80% des RDV, ITB a ouvert la porte à de belles perspectives commerciales. Le salon a été l’occasion de renforcer les contacts auprès des TO luxembourgeois, suisses et africains, tous à la recherche de séjours haut de gamme à La Réunion. Ces échanges ont également permis de mieux cerner les attentes spécifiques de chaque marché et d’identifier de nouvelles offres touristiques.
Dans le même esprit, qu’il s’agisse de partenaires confirmés ou des nouveaux prospects, les rendez-vous ont démontré un engouement particulier à l’égard des séjours de groupes. Les professionnels ont souligné la diversité de l’offre chez Connections Réunion, sa capacité à accueillir différentes clientèles et l’originalités des expériences proposées. L’attente reste forte pour des expériences authentiques et immersives sur notre belle destination.
Ces contacts se poursuivent également sur un plan digital : à ce jour, tous nos tour-opérateurs partenaires reçoivent régulièrement une newsletter complète sur l’actualité de l’entreprise et de la destination. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sont invités à nous contacter pour rejoindre cette audience, en anglais comme en français.
À travers ces échanges, ITB Berlin confirme que La Réunion reste une destination attractive et fiable pour les marchés européens et africains, dans un contexte international souvent imprévisible.
Ces contacts se poursuivent également sur un plan digital : à ce jour, tous nos tour-opérateurs partenaires reçoivent régulièrement une newsletter complète sur l’actualité de l’entreprise et de la destination. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sont invités à nous contacter pour rejoindre cette audience, en anglais comme en français.
À travers ces échanges, ITB Berlin confirme que La Réunion reste une destination attractive et fiable pour les marchés européens et africains, dans un contexte international souvent imprévisible.
Une destination sûre pour un tourisme sensationnel
La Réunion reste une destination qui séduit par sa diversité et son authenticité. Entre plages idylliques, cirques spectaculaires, volcan en éruption et forêts denses, l’île offre une palette d’expériences uniques.
Avec Connections Réunion, chaque séjour gagne en valeur ajoutée grâce à une équipe experte, passionnée et profondément attachée à sa destination. L’accent est mis sur l’inédit, sur le sensationnel, le sensoriel et sur la création d’expériences inoubliables pour les voyageurs et les groupes.
En ces temps géopolitiques maussades, La Réunion invite à l’évasion, au bonheur et à la découverte d’un monde où nature, culture et sensations fortes se rencontrent. L’île intense demeure une destination haut de gamme, capable de répondre aux attentes des marchés les plus exigeants.
Avec Connections Réunion, chaque séjour gagne en valeur ajoutée grâce à une équipe experte, passionnée et profondément attachée à sa destination. L’accent est mis sur l’inédit, sur le sensationnel, le sensoriel et sur la création d’expériences inoubliables pour les voyageurs et les groupes.
En ces temps géopolitiques maussades, La Réunion invite à l’évasion, au bonheur et à la découverte d’un monde où nature, culture et sensations fortes se rencontrent. L’île intense demeure une destination haut de gamme, capable de répondre aux attentes des marchés les plus exigeants.
Aline CHAN-TIEN, Directrice Générale
aline@connections-reunion.com
+262 262 93 13 98
Connections Réunion
Connections Réunion dans l'annuaire DestiMag
>> Connections Réunion dans l'Annuaire DESTIMAG
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