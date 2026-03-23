logo DestiMaG  
Recherche avancée

ITB Berlin : Connections Réunion affirme sa présence sur la scène touristique européenne


Plateforme de référence pour l’industrie mondiale du voyage et du tourisme, le salon ITB de Berlin s’est tenu du 3 au 5 mars pour son édition 2026. L’occasion pour Connections Réunion de renforcer sa présence dans le paysage touristique européen.


Rédigé par le Lundi 23 Mars 2026 à 00:05

Cascade du Trou de Fer - © Louise HULIN, Connections Réunion
Cascade du Trou de Fer - © Louise HULIN, Connections Réunion
ôvoyages
Cette soixantième édition du salon s’est déroulée dans un climat serein, malgré un contexte géopolitique forcement incertain. Sur place, aucune tension particulière n’a été observée et les professionnels du secteur ont une nouvelle fois répondu présents à ce rendez-vous incontournable.

Pour autant, les échanges menés entre Connections Réunion et les tour-opérateurs ont révélé une forme d’attente et d’expectation de la part des acteurs touristiques. Dans un environnement géopolitique jugé imprévisible, un certain nombre de professionnels évoquent une période d’observation, où prudence et anticipation guident les stratégies commerciales.

Dans ce contexte, les destinations offrant stabilité, accessibilité et sécurité apparaissent comme des valeurs sûres.

La Réunion en est un parfait exemple : le département bénéficie des protections juridiques, politiques et sanitaires de la France métropolitaine. Si elles furent momentanément rallongées, les liaisons aériennes depuis Paris sont finalement maintenues et n’empruntent pas de zones sensibles. Reliée directement par des vols réguliers, La Réunion demeure une destination toujours plébiscitée par les marchés européens.

Des perspectives prometteuses pour 2027


Aline et Matthieu au Stand Connections
Réunion au salon - © Aline CHAN-TIEN,
Connections Réunion
Sur un plan opérationnel, ITB s’est révélé particulièrement dense pour Connections Réunion. Avec une cinquantaine de rendez-vous qualifiés, notre agence – représentée sur place par Aline Chan Tien, Directrice Générale, et Matthieu Ranaivoson, Responsable du service G.I.R – a pu consolider un carnet de commandes déjà bien rempli pour l’année 2027.

Si l’intérêt pour la destination était déjà manifeste pour les Tour-Opérateurs germanophones, représentant près de 80% des RDV, ITB a ouvert la porte à de belles perspectives commerciales. Le salon a été l’occasion de renforcer les contacts auprès des TO luxembourgeois, suisses et africains, tous à la recherche de séjours haut de gamme à La Réunion. Ces échanges ont également permis de mieux cerner les attentes spécifiques de chaque marché et d’identifier de nouvelles offres touristiques.

Dans le même esprit, qu’il s’agisse de partenaires confirmés ou des nouveaux prospects, les rendez-vous ont démontré un engouement particulier à l’égard des séjours de groupes. Les professionnels ont souligné la diversité de l’offre chez Connections Réunion, sa capacité à accueillir différentes clientèles et l’originalités des expériences proposées. L’attente reste forte pour des expériences authentiques et immersives sur notre belle destination.

Ces contacts se poursuivent également sur un plan digital : à ce jour, tous nos tour-opérateurs partenaires reçoivent régulièrement une newsletter complète sur l’actualité de l’entreprise et de la destination. Ceux qui ne sont pas encore abonnés sont invités à nous contacter pour rejoindre cette audience, en anglais comme en français. 

À travers ces échanges, ITB Berlin confirme que La Réunion reste une destination attractive et fiable pour les marchés européens et africains, dans un contexte international souvent imprévisible.

Une destination sûre pour un tourisme sensationnel

La Réunion reste une destination qui séduit par sa diversité et son authenticité. Entre plages idylliques, cirques spectaculaires, volcan en éruption et forêts denses, l’île offre une palette d’expériences uniques.

Avec Connections Réunion, chaque séjour gagne en valeur ajoutée grâce à une équipe experte, passionnée et profondément attachée à sa destination. L’accent est mis sur l’inédit, sur le sensationnel, le sensoriel et sur la création d’expériences inoubliables pour les voyageurs et les groupes.

En ces temps géopolitiques maussades, La Réunion invite à l’évasion, au bonheur et à la découverte d’un monde où nature, culture et sensations fortes se rencontrent. L’île intense demeure une destination haut de gamme, capable de répondre aux attentes des marchés les plus exigeants.

ITB Berlin : Connections Réunion affirme sa présence sur la scène touristique européenne
Aline CHAN-TIEN, Directrice Générale

aline@connections-reunion.com
+262 262 93 13 98
Connections Réunion
Connections Réunion dans l'annuaire DestiMag
instagram

>> Connections Réunion dans l'Annuaire DESTIMAG


Lu 161 fois

Tags : Connections Réunion
Notez

Brand News DestiMaG

L’Irlande, partenaire idéal de « Confluence du Tourisme » organisée à Lyon le jour de la Saint Patrick

L’Irlande, partenaire idéal de « Confluence du Tourisme » organisée à Lyon le jour de la Saint Patrick
Le 17 mars dernier, jour de la Saint Patrick, « Confluence du tourisme » tenait sa troisième...
Mondial Tourisme
Communiqués des agences touristiques locales

Communiqués des agences touristiques locales

Easia Travel se lance au Japon : Emma Alliot décrypte les défis d’une destination exigeante

Easia Travel se lance au Japon : Emma Alliot décrypte les défis d’une destination exigeante
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
VOS AGENCES TOURISTIQUES LOCALES
Dernière heure

L’Irlande, partenaire idéal de « Confluence du Tourisme » organisée à Lyon le jour de la Saint Patrick

Le « Festival des milles chameaux de Tumen » célèbre les traditions du désert de Gobi

L'âme verte : pourquoi le Gerês est le secret le mieux gardé du Portugal

L'Algérie, Terre de Rencontres : Sur les Pas de Saint Augustin et du Pape Léon XIV

Easia Travel se lance au Japon : Emma Alliot décrypte les défis d’une destination exigeante

Brand News

Hong Kong, la porte de l’Asie : les plus beaux combinés de voyages avec Climats du Monde

Hong Kong, la porte de l’Asie : les plus beaux combinés de voyages avec Climats du Monde
Facilement combinable avec la Thaïlande, le Vietnam, l’Indonésie, les Philippines ou encore la...
Vidéo à la une
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : trois expériences complémentaires à Zanzibar

RIU Hotels &amp; Resorts : trois expériences complémentaires à Zanzibar

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme

Turquie : l’une des destinations phare de Mondial Tourisme
AirMaG

AirMaG

Créneaux, avions... les contraintes de Bruxelles n'entament pas l'appétit de Corsair !

Créneaux, avions... les contraintes de Bruxelles n'entament pas l'appétit de Corsair !
CruiseMaG

CruiseMaG

Malaisie : The Datai Langkawi lance des mini-croisières privées vers Koh Lipe

Malaisie : The Datai Langkawi lance des mini-croisières privées vers Koh Lipe
Distribution

Distribution

EDV Grand Est : Michelle Kunegel passe le relais Fabrice Poulain (Fensch Voyages)

EDV Grand Est : Michelle Kunegel passe le relais Fabrice Poulain (Fensch Voyages)
Futuroscopie

Futuroscopie

« Même pas peur ! » : un nouvel inventaire des craintes touristiques [ABO]

« Même pas peur ! » : un nouvel inventaire des craintes touristiques [ABO]
HotelMaG

Hébergement

NH Hotels & Resorts rénove deux hôtels stratégiques à Paris

NH Hotels &amp; Resorts rénove deux hôtels stratégiques à Paris
La Travel Tech

La Travel Tech

Travelsoft : Orchestra fragilisé par l'IA et la crise du private equity ?

Travelsoft : Orchestra fragilisé par l'IA et la crise du private equity ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Virgin Limited Edition annonce un nouvel hôtel près de Marrakech

Virgin Limited Edition annonce un nouvel hôtel près de Marrakech
Partez en France

Partez en France

La CAT s’associe à la Fondation « Je pars, tu pars, il part »

La CAT s’associe à la Fondation « Je pars, tu pars, il part »
Production

Production

TUI France dégaine la "garantie plan B" pour relancer les réservations

TUI France dégaine la "garantie plan B" pour relancer les réservations
Transport

Transport

« Espresso Riviera » : la liaison Rome - Riviera française ne sera pas reconduite en 2026

« Espresso Riviera » : la liaison Rome - Riviera française ne sera pas reconduite en 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Emissions carbone : S4BT et SQUAKE scellent un partenariat

Emissions carbone : S4BT et SQUAKE scellent un partenariat
Voyages responsables

Voyages Responsables

À Brême, voyager durable devient avantageux grâce à BremenPay

À Brême, voyager durable devient avantageux grâce à BremenPay
TravelJobs

Emploi & Formation

Go&Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026

Go&amp;Live lance le recrutement de 2500 collaborateurs pour l’été 2026
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias