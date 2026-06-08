Dakhla au Maroc : DIGITRIPS Pro et l’Office National Marocain du Tourisme lancent un challenge de vente pour agents de voyage !

Dakhla : comment DIGITRIPS Pro, Smile Angels et l’Office National Marocain du Tourisme accompagnent les agences de voyages sur une destination à fort potentiel

Le Maroc reste une destination incontournable pour le marché français, mais certaines régions émergent aujourd’hui avec un positionnement beaucoup plus différenciant. C’est le cas de Dakhla, destination située au sud du Maroc, entre océan Atlantique, désert et lagune, qui attire de plus en plus de voyageurs en quête de nature, de bien-être, de sports outdoor et de séjours premium.



Afin d’accompagner cette montée en puissance auprès du réseau distribution,



Au-delà d’un challenge de vente classique, cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large : aider les agences à mieux vendre Dakhla, renforcer leur connaissance terrain de la destination et faciliter la réservation de séjours via la plateforme B2B destinée aux agents Le Maroc reste une destination incontournable pour le marché français, mais certaines régions émergent aujourd’hui avec un positionnement beaucoup plus différenciant. C’est le cas de, entre océan Atlantique, désert et lagune, qui attire de plus en plus de voyageurs en quête de nature, de bien-être, de sports outdoor et de séjours premium.Afin d’accompagner cette montée en puissance auprès du réseau distribution, DIGITRIPS Pro , avec son programme de fidélité Smile Angels , s’associe à l’Office National Marocain du Tourisme (Office National Marocain du Tourisme) pour lancer une opération de challenge de ventes “Dakhla” destinée aux agents de voyage Au-delà d’un challenge de vente classique, cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large : aider les agences à mieux vendre Dakhla, renforcer leur connaissance terrain de la destination et faciliter la réservation de séjours via la plateforme B2B destinée aux agents DIGITRIPS Pro



Pourquoi Dakhla devient une destination stratégique pour les agences de voyages

Longtemps connue principalement des amateurs de kitesurf, Dakhla connaît aujourd’hui une montée en visibilité beaucoup plus large sur le marché du tourisme international.



La destination séduit désormais plusieurs profils de voyageurs :

- clientèle premium,

- voyageurs en quête de déconnexion,

- amateurs de slow travel,

- clientèle bien-être,

- voyageurs outdoor,

- couples recherchant des expériences exclusives,

- et voyageurs souhaitant découvrir un Maroc plus confidentiel.



Cette évolution représente une véritable opportunité commerciale pour les agences de voyages : dans un contexte où les voyageurs recherchent davantage d’authenticité, de nature et d’expériences personnalisées, Dakhla se distingue des destinations balnéaires plus classiques.



La destination bénéficie également d’un positionnement particulièrement fort sur plusieurs tendances travel :

- tourisme expérientiel,

- écotourisme,

- séjours nature,

- sport et bien-être,

- voyage premium,

- et tourisme durable.



Pour les distributeurs et professionnels du tourisme, cela signifie :

- davantage de valeur perçue,

- des paniers moyens plus élevés,

- une clientèle souvent plus qualitative, et diversifiée,

- et des opportunités de ventes additionnelles.



Une destination encore différenciante et confidentielle sur le marché français

Quels sont les principaux atouts de Dakhla ? L’un des principaux atouts de Dakhla en tant que destination réside dans son niveau de notoriété encore relativement confidentiel auprès du grand public français. Pour les agences de voyages, cela constitue un levier commercial important !



Proposer Dakhla, c’est :

- sortir des destinations ultra standardisées,

- créer un effet découverte,

- valoriser son expertise conseil,

- et proposer une expérience plus exclusive.



La destination combine plusieurs éléments particulièrement recherchés des voyageurs :

- une lagune réputée mondialement,

- des paysages désertiques spectaculaires,

- des hôtels intégrés à la nature,

- une offre bien-être en forte croissance,

- et une expérience globale très orientée déconnexion.



Dakhla permet également de répondre à une tendance forte du marché : la recherche de voyages hors des sentiers battus, mais accessibles et rassurants.



DIGITRIPS Pro et Smile Angels pour accompagner les agents de voyages dans leurs ventes

DIGITRIPS Pro confirme sa volonté d’aller au-delà de la simple technologie de réservation et d’adopter une approche résolument tournée vers les agents de voyage.



Aujourd’hui, les réseaux de distribution pour les professionnels du voyage attendent davantage qu’un moteur de réservation B2B.



Comme identifié dans l’

- des outils simples,

- de la formation produit,

- des contenus destination,

- des opérations d’animation commerciale,

- et un accompagnement concret pour développer leurs ventes.



C’est précisément l’approche développée par Avec cette opération menée en partenariat avec l’Office National Marocain du Tourisme,confirme sa volonté d’aller au-delà de la simple technologie de réservation et d’adopterAujourd’hui, les réseaux de distribution pour les professionnels du voyage attendent davantage qu’un moteur de réservation B2B.Comme identifié dans l’ enquête menée par DIGITRIPS Pro sur le métier d’agent de voyage en 2026, les agences recherchent aussi :- des outils simples,- de la formation produit,- des contenus destination,- des opérations d’animation commerciale,- et un accompagnement concret pour développer leurs ventes.C’est précisément l’approche développée par DIGITRIPS Pro à travers le programme de fidélité Smile Angels : le programme de fidélité ne se limite pas à des récompenses, il vise aussi à renforcer l’engagement des agents de voyages et à favoriser leur montée en expertise sur des destinations à potentiel via des quiz ou des challenges de vente.



4 000 TravelPoints pour booster les ventes Dakhla





Comment participer au challenge de vente Dakhla en tant qu’agent ?



Du 01 juin au 15 septembre 2026 :

- chaque réservation de Dynamic Package vers Dakhla effectuée sur la

- incluant au minimum trois nuitées,

permet de cumuler 4 000 TravelPoints supplémentaires, cumulables et utilisables sur Smile Angels.



Les réservations doivent être déclarées sur la



L’opération est limitée aux 800 premières nuitées déclarées.



Un dispositif qui permet de dynamiser les ventes sur la période estivale, de valoriser les dossiers à forte valeur, et d’encourager les agents de voyage à promouvoir une destination encore émergente et confidentielle. Dans le cadre de cette opération, DIGITRIPS Pro met en place un challenge de vente destiné aux agences de voyages !Du 01 juin au 15 septembre 2026 :- chaque réservation de Dynamic Package vers Dakhla effectuée sur la plateforme DIGITRIPS Pro - incluant au minimum trois nuitées,permet de cumuler, cumulables et utilisables sur Smile Angels.Les réservations doivent être déclarées sur la plateforme Smile Angels avant le 15 septembre 2026.L’opération est limitée aux 800 premières nuitées déclarées.Un dispositif qui permet de dynamiser les ventes sur la période estivale, de valoriser les dossiers à forte valeur, et d’encourager les agents de voyage à promouvoir une destination encore émergente et confidentielle.



Un challenge de vente boosté par un éductour au Maroc

un éductour au Maroc en octobre 2026.



Malgré la digitalisation du secteur, la connaissance terrain reste un élément clé de la performance des agences de voyages et les éductours sont naturellement prisés des agents.



Les voyageurs attendent aujourd’hui des recommandations précises, des retours d’expérience, des conseils personnalisés, et une véritable expertise destination des agents de voyage qu’ils sollicitent.



Pour une destination hors des sentiers battus comme Dakhla, c’est encore plus le cas. Quelles sont les différentes zones de la lagune ? Quelles sont les typologies d’hébergements disponibles ? Quelles sont les expériences proposées ? Quelles sont les saisons idéales ?



En investissant dans ce type d’accompagnement, DIGITRIPS Pro et l’Office National Marocain du Tourisme cherchent à créer une montée en compétence durable entre agents et distributeurs. L’opération DIGITRIPS Pro et Office National Marocain du Tourisme comprend également un challenge destiné aux meilleurs vendeurs : les 15 agents de voyages ayant déclaré le plus grand nombre de dossiers Dakhla auront l'opportunité de participer àMalgré la digitalisation du secteur,et les éductours sont naturellement prisés des agents.Les voyageurs attendent aujourd’hui des recommandations précises, des retours d’expérience, des conseils personnalisés, et une véritable expertise destination des agents de voyage qu’ils sollicitent.Pour une destination hors des sentiers battus comme Dakhla, c’est encore plus le cas. Quelles sont les différentes zones de la lagune ? Quelles sont les typologies d’hébergements disponibles ? Quelles sont les expériences proposées ? Quelles sont les saisons idéales ?En investissant dans ce type d’accompagnement, DIGITRIPS Pro et l’Office National Marocain du Tourisme cherchent à créer une montée en compétence durable entre agents et distributeurs.



Une opération alignée avec les nouvelles attentes des agences de voyages

elles attendent aussi un accompagnement commercial, de la formation destination et des dispositifs capables de soutenir leurs ventes.



C’est précisément l’approche développée par DIGITRIPS Pro et Smile Angels, en combinant technologie, animation réseau et fidélisation autour de destinations partenaires comme l’ Office National Marocain du Tourisme.



Avec son positionnement entre nature, bien-être et expériences outdoor, Dakhla répond pleinement aux nouvelles attentes des voyageurs européens en quête d’authenticité et de déconnexion. Pour les agences de voyages, la destination représente donc une opportunité de différenciation, mais aussi un moyen de proposer des séjours à plus forte valeur ajoutée et des paniers moyens plus élevés.



Grâce à ce partenariat avec l’Office National Marocain du Tourisme, les distributeurs disposent désormais d’outils concrets pour développer leurs ventes tout en renforçant leur expertise sur la destination. Cette initiative illustre l’évolution du rôle des plateformes travel tech B2B. Aujourd’hui, les agences ne recherchent plus seulement un outil de réservation performant C’est précisément l’approche développée par DIGITRIPS Pro et Smile Angels, en combinant technologie, animation réseau et fidélisation autour de destinations partenaires comme l’ Office National Marocain du Tourisme.Avec son positionnement entre nature, bien-être et expériences outdoor, Dakhla répond pleinement aux nouvelles attentes des. Pour les agences de voyages, la destination représente donc une opportunité de différenciation, mais aussi un moyen de proposer des séjours à plus forte valeur ajoutée et des paniers moyens plus élevés.Grâce à ce partenariat avec l’Office National Marocain du Tourisme, les distributeurs disposent désormais d’outils concrets pour développer leurs ventes tout en renforçant leur expertise sur la destination.



Un programme de fidélité pour vous récompenser

Smile Angels , le programme de fidélité de DIGITRIPS Pro, vous permet de cumuler des points pour chaque réservation effectuée sur la plateforme DIGITRIPS Pro . Avec les points cumulés vous avez accès à un large catalogue de cadeaux variés.



Un service client disponible à chaque instant