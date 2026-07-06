Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand F054 !

Trois univers de solutions complémentaires au service des professionnels

Le groupe DIGITRIPS représentera ses trois univers de solutions à l’IFTM, chacune répondant à des besoins spécifiques des acteurs de la distribution de voyage :



DIGITRIPS Pro

Vous êtes une agence de voyage et recherchez une solution facile à prendre en main pour vendre vos séjours ? Venez découvrir DIGITRIPS Pro, la plateforme de réservation B2B qui simplifie l’accès à une offre multi-sources (Hébergements, Vols, Packages Dynamiques, Location de Voitures, Transferts). Si vous avez déjà votre plateforme mais que vous souhaitez un inventaire de produits voyage plus large, venez découvrir les solutions APIs !



DIGITRIPS Partners

Vous êtes un acteur du digital et souhaitez vendre du voyage sur votre plateforme ? Les équipes DIGITRIPS Partners seront également présentes sur les stands les trois jours du salon pour vous présenter toute la gamme de solutions en marque blanche.



DIGITRIPS Tech

Vous êtes un acteur de la distribution hôtelière et cherchez à enrichir votre offre tout en gardant vos contrats directs ? Venez discuter des solutions de connectivité et de distribution Hotel Direct Access de DIGITRIPS Tech. Depuis sa création, DIGITRIPS Tech s’est rapidement imposé comme l’expert de la connectivité hôtelière avec ses solutions pour connecter, agréger et orchestrer la distribution de contenu hôtel.



Destinations : la régie publicitaire DIGITRIPS

Vous cherchez à développer la visibilité de votre destination sur le marché français ? DIGITRIPS est devenu un partenaire privilégié des plus grands Offices de Tourisme souhaitant faire connaître leur destination auprès des voyageurs français. Venez découvrir les campagnes actionnables sur le stand F054 ou en prenant rendez-vous avec la Marketing Manager Virginie Delforge.

