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Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand F054 !

Entre innovations, rencontres et animations inédites, DIGITRIPS donne rendez-vous aux agents de voyage sur le stand F054 pour trois jours d’échanges, de découvertes et d’opportunités autour de la travel tech.


Du 15 au 17 septembre 2026, à Paris Porte de Versailles (Hall 1), DIGITRIPS participera à une nouvelle édition du salon IFTM, événement incontournable du secteur du tourisme. Fidèle à ce rendez-vous majeur, l’entreprise travel tech entend profiter de cette vitrine pour aller à la rencontre des agents de voyage, partager ses dernières évolutions et renforcer ses liens avec l’écosystème. Cette année, l’emplacement change : installé au stand F054, DIGITRIPS proposera un espace pensé pour favoriser les échanges, les démonstrations produits et les discussions autour des enjeux actuels du marché de la distribution de voyage.


Rédigé par le Lundi 13 Juillet 2026 à 06:15

© DIGITRIPS et Adobe Stock
© DIGITRIPS et Adobe Stock
IFTM TourMaG Party

Trois univers de solutions complémentaires au service des professionnels


Le groupe DIGITRIPS représentera ses trois univers de solutions à l’IFTM, chacune répondant à des besoins spécifiques des acteurs de la distribution de voyage :

DIGITRIPS Pro
Vous êtes une agence de voyage et recherchez une solution facile à prendre en main pour vendre vos séjours ? Venez découvrir DIGITRIPS Pro, la plateforme de réservation B2B qui simplifie l’accès à une offre multi-sources (Hébergements, Vols, Packages Dynamiques, Location de Voitures, Transferts). Si vous avez déjà votre plateforme mais que vous souhaitez un inventaire de produits voyage plus large, venez découvrir les solutions APIs !

DIGITRIPS Partners
Vous êtes un acteur du digital et souhaitez vendre du voyage sur votre plateforme ? Les équipes DIGITRIPS Partners seront également présentes sur les stands les trois jours du salon pour vous présenter toute la gamme de solutions en marque blanche.

DIGITRIPS Tech
Vous êtes un acteur de la distribution hôtelière et cherchez à enrichir votre offre tout en gardant vos contrats directs ? Venez discuter des solutions de connectivité et de distribution Hotel Direct Access de DIGITRIPS Tech. Depuis sa création, DIGITRIPS Tech s’est rapidement imposé comme l’expert de la connectivité hôtelière avec ses solutions pour connecter, agréger et orchestrer la distribution de contenu hôtel.

Destinations : la régie publicitaire DIGITRIPS
Vous cherchez à développer la visibilité de votre destination sur le marché français ? DIGITRIPS est devenu un partenaire privilégié des plus grands Offices de Tourisme souhaitant faire connaître leur destination auprès des voyageurs français. Venez découvrir les campagnes actionnables sur le stand F054 ou en prenant rendez-vous avec la Marketing Manager Virginie Delforge.

Une équipe mobilisée pour accompagner les agents de voyage

© DIGITRIPS
© DIGITRIPS
Durant toute la durée du salon IFTM, du 15 au 17 septembre 2026, les visiteurs du stand F054 pourront rencontrer les équipes commerciales et expertes de DIGITRIPS. Seront notamment présents pour DIGITRIPS Pro :

• Jean-Michel Rey, le nouveau directeur commercial BtoB France
• Sarah Amani : Sales Account Manager BtoB Ile de France, Nord-Est et La Réunion
• Julien Lausse : Sales Account Manager BtoB Sud-Est, Guadeloupe, Martinique et Guyane
• Magalie Gagneux : Sales Account Manager BtoB Nord-Ouest et Corse
• Jean-Pierre Carteau : Sales Account Manager BtoB Sud-Ouest.

Comment mieux vendre des packages dynamiques pour des city trips ? Comment optimiser sa marge sur les ventes ? Comment mieux maîtriser les offres des compagnies aériennes ? Tous seront mobilisés pour répondre aux questions des agents de voyage, proposer des démonstrations personnalisées et échanger sur les enjeux spécifiques de chaque agence.
Seront également présentes au salon IFTM cette année les équipes fournisseurs de DIGITRIPS : les équipes Flight pour les contenus aériens, les équipes Hôtel pour les contenus hébergement et terrestre, ainsi que la régie publicitaire.
Cette proximité avec les professionnels du tourisme est au cœur de la philosophie de DIGITRIPS : dans un univers digitalisé, l’humain reste essentiel ! Les équipes seront ainsi disponibles pour accompagner aussi bien les agences indépendantes que les réseaux ou les grands comptes, avec des recommandations adaptées.

À gagner : les emblématiques valises DIGITRIPS !

Les valises légendaires de DIGITRIPS sont de retour, et elles se refont une beauté ! Comme chaque année, les agents de voyage auront la possibilité de participer chaque jour au jeu concours leur permettant de gagner une valise. Cette année, le design des valises change : un tissu imperméable et des couleurs jaune ou bleu marine attendent les gagnants !

Pour participer, rien de plus simple : un QR code sera disponible directement sur le stand F054. En quelques secondes, les visiteurs pourront tenter leur chance et pourront, s’ils sont tirés au sort, repartir avec un équipement utile pour leurs prochains déplacements professionnels… ou personnels.

Des billets d’avion à remporter chaque jour sur le stand

En plus des valises, DIGITRIPS animera également son stand avec un tirage au sort qui en intéressera plus d’un : chaque jour du salon, deux billets d’avion seront à remporter.
Cette opération quotidienne est mise en place en collaboration avec trois compagnies aériennes partenaires de DIGITRIPS : Air Austral, Air Europa et Royal Air Maroc. Une belle manière de mettre à l’honneur les partenaires de DIGITRIPS et de proposer une expérience unique aux visiteurs sur les trois jours du salon.

La soirée d’ouverture DIGITRIPS de l’IFTM : direction l’Alberta !

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand F054 !
Très attendue par les professionnels du tourisme depuis plus de dix ans, la mythique soirée annuelle DIGITRIPS se tiendra une nouvelle fois le premier soir du salon IFTM.
Pour cette édition 2026, DIGITRIPS innove en s’associant pour la première fois à un office de tourisme… et pas n’importe lequel : direction l’Alberta, au Canada, pour une immersion thématique unique dans les grands espaces nord-américains !

Le rendez-vous annuel à ne pas manquer :
• Mardi 15 septembre 2026 à 21h
• À Paris avec une immersion en Alberta
• Une ambiance mêlant cowboys et aurores boréales
• Des surprises attendent les participants tout au long de la soirée !

Une soirée prometteuse mêlant fête, découverte d’une destination canadienne, cadeaux et surprises … organisée en partenariat avec l’IFTM, Xplorassur, Travelport et l’office du tourisme Travel Alberta.

Un service client disponible à chaque instant

Parce qu’il est crucial d’obtenir un support réactif dans le secteur du tourisme, DIGITRIPS Pro a des équipes dédiées prêtes à répondre à tout moment aux besoins des agents de voyage, leur assurant ainsi une tranquillité d’esprit.

Deux canaux sont mis à disposition des agents :
• Par messagerie : pour suivre vos demandes et suivre l’avancement de vos dossiers
• Via la ligne d’urgences 24h/24 et 7j/7 : numéro disponible en permanence pour les situations d’urgences, notamment pour un agent ayant un client à l’aéroport ou à destination qui rencontre un problème, garantissant ainsi une assistance immédiate.

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand F054 !
Notre équipe commerciale se tient à votre entière disposition pour vous assister et venir vous rencontrer :

Au 01 70 38 70 70 ou commercial@digitrips.com
Notre site : www.digitripspro.com

Vous n’êtes pas encore inscrit ? C’est gratuit et c’est par ici


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Tags : Digitrips
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