Business travel : le GolfDay donne rendez-vous aux professionnels le 25 août

Le GolfDay est devenu un véritable moment de retrouvailles pour les acteurs du business travel. C'est l'occasion de se retrouver autrement, de prendre le temps d'échanger avant le rush de la rentrée, de créer de nouvelles rencontres et de partager un moment convivial avant la reprise. L'engouement pour cette quatrième édition est déjà au rendez-vous.



Nous sommes impatients de vous accueillir le 25 août 2026 sur les greens de Fourqueux pour vivre ensemble une belle journée, mêlant business, bonne humeur… et, bien sûr, quelques beaux swings !

Le programme débutera à 7 h 45 avec un café d'accueil, avant le lancement de la compétition à 9 heures. Les participants souhaitant découvrir la discipline pourront prendre part à une initiation encadrée par des professionnels à partir de 11 h 30.L'ensemble des invités se retrouvera ensuite autour d'un déjeuner networking à 14 heures, suivi de la remise des prix.La compétition est réservée aux professionnels du secteurLes non-golfeurs pourront quant à eux participer», déclare Rebecca Xerri , Global Chief Marketing Officer de S4BT.