Business travel : le GolfDay donne rendez-vous aux professionnels le 25 août

La quatrième édition du GolfDay du voyage d'affaires se tiendra le 25 août 2026 au Golf de Fourqueux. Organisé par S4BT – Solutions for Business Travel, l'événement réunira les acteurs du business travel autour d'une journée mêlant compétition sportive, initiation au golf et rencontres professionnelles.
Selon les organisateurs, cette nouvelle édition suscite déjà un fort intérêt, avec de nombreuses inscriptions enregistrées plusieurs semaines avant l'événement. Les inscriptions restent ouvertes dans la limite des places disponibles.
L'objectif du GolfDay est de favoriser les échanges dans un cadre informel, en amont de la reprise de l'activité.
Selon les organisateurs, cette nouvelle édition suscite déjà un fort intérêt, avec de nombreuses inscriptions enregistrées plusieurs semaines avant l'événement. Les inscriptions restent ouvertes dans la limite des places disponibles.
L'objectif du GolfDay est de favoriser les échanges dans un cadre informel, en amont de la reprise de l'activité.
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Le programme débutera à 7 h 45 avec un café d'accueil, avant le lancement de la compétition à 9 heures. Les participants souhaitant découvrir la discipline pourront prendre part à une initiation encadrée par des professionnels à partir de 11 h 30.
L'ensemble des invités se retrouvera ensuite autour d'un déjeuner networking à 14 heures, suivi de la remise des prix.
La compétition est réservée aux professionnels du secteur titulaires d'une licence FFGolf en cours de validité. Les non-golfeurs pourront quant à eux participer à l'initiation avant de rejoindre les autres participants pour les temps d'échanges et la cérémonie de clôture.
« Le GolfDay est devenu un véritable moment de retrouvailles pour les acteurs du business travel. C'est l'occasion de se retrouver autrement, de prendre le temps d'échanger avant le rush de la rentrée, de créer de nouvelles rencontres et de partager un moment convivial avant la reprise. L'engouement pour cette quatrième édition est déjà au rendez-vous.
Nous sommes impatients de vous accueillir le 25 août 2026 sur les greens de Fourqueux pour vivre ensemble une belle journée, mêlant business, bonne humeur… et, bien sûr, quelques beaux swings ! », déclare Rebecca Xerri, Global Chief Marketing Officer de S4BT.
L'ensemble des invités se retrouvera ensuite autour d'un déjeuner networking à 14 heures, suivi de la remise des prix.
La compétition est réservée aux professionnels du secteur titulaires d'une licence FFGolf en cours de validité. Les non-golfeurs pourront quant à eux participer à l'initiation avant de rejoindre les autres participants pour les temps d'échanges et la cérémonie de clôture.
« Le GolfDay est devenu un véritable moment de retrouvailles pour les acteurs du business travel. C'est l'occasion de se retrouver autrement, de prendre le temps d'échanger avant le rush de la rentrée, de créer de nouvelles rencontres et de partager un moment convivial avant la reprise. L'engouement pour cette quatrième édition est déjà au rendez-vous.
Nous sommes impatients de vous accueillir le 25 août 2026 sur les greens de Fourqueux pour vivre ensemble une belle journée, mêlant business, bonne humeur… et, bien sûr, quelques beaux swings ! », déclare Rebecca Xerri, Global Chief Marketing Officer de S4BT.