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Business travel : le GolfDay donne rendez-vous aux professionnels le 25 août

au Golf de Fourqueux


Le GolfDay du voyage d'affaires revient le 25 août 2026 au Golf de Fourqueux pour une quatrième édition. Organisé par S4BT, l'événement réunira professionnels du business travel, partenaires et acheteurs autour d'une journée mêlant compétition, initiation au golf et networking.


Rédigé par le Lundi 6 Juillet 2026 à 10:09

Le GolfDay du voyage d'affaires se tiendra au Golf de Fourqueux le 25 août 2026 - Photo S4BT
Le GolfDay du voyage d'affaires se tiendra au Golf de Fourqueux le 25 août 2026 - Photo S4BT
IFTM
La quatrième édition du GolfDay du voyage d'affaires se tiendra le 25 août 2026 au Golf de Fourqueux. Organisé par S4BT – Solutions for Business Travel, l'événement réunira les acteurs du business travel autour d'une journée mêlant compétition sportive, initiation au golf et rencontres professionnelles.

Selon les organisateurs, cette nouvelle édition suscite déjà un fort intérêt, avec de nombreuses inscriptions enregistrées plusieurs semaines avant l'événement. Les inscriptions restent ouvertes dans la limite des places disponibles.

L'objectif du GolfDay est de favoriser les échanges dans un cadre informel, en amont de la reprise de l'activité.

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Le programme débutera à 7 h 45 avec un café d'accueil, avant le lancement de la compétition à 9 heures. Les participants souhaitant découvrir la discipline pourront prendre part à une initiation encadrée par des professionnels à partir de 11 h 30.

L'ensemble des invités se retrouvera ensuite autour d'un déjeuner networking à 14 heures, suivi de la remise des prix.

La compétition est réservée aux professionnels du secteur titulaires d'une licence FFGolf en cours de validité. Les non-golfeurs pourront quant à eux participer à l'initiation avant de rejoindre les autres participants pour les temps d'échanges et la cérémonie de clôture.

« Le GolfDay est devenu un véritable moment de retrouvailles pour les acteurs du business travel. C'est l'occasion de se retrouver autrement, de prendre le temps d'échanger avant le rush de la rentrée, de créer de nouvelles rencontres et de partager un moment convivial avant la reprise. L'engouement pour cette quatrième édition est déjà au rendez-vous.

Nous sommes impatients de vous accueillir le 25 août 2026 sur les greens de Fourqueux pour vivre ensemble une belle journée, mêlant business, bonne humeur… et, bien sûr, quelques beaux swings ! », déclare Rebecca Xerri, Global Chief Marketing Officer de S4BT.

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Tags : cds, golfday, s4bt
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