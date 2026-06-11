ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle

Avec cette innovation, CDS souhaite " mettre l'intelligence artificielle au service de l'expertise métier, pour une expérience plus intuitive, plus conforme et plus efficace. Chaque recherche, chaque recommandation et chaque réservation bénéficie simultanément de la puissance de l'IA et de plus de vingt-cinq années d'expertise développées par CDS ".



L'ouverture de l'écosystème CDS repose sur le protocole MCP (Model Context Protocol), " un standard émergent qui permet aux assistants IA, copilotes métiers et agents autonomes d'interagir avec les applications d'entreprise de manière sécurisée et standardisée ", poursuit CDS.



L'entreprise garantit à ses clients un accès durable à leurs services Business Travel depuis n'importe quelle intelligence artificielle qu'elle soit développée par les grands acteurs du marché ou conçue en interne.



Côté sécurité, " toutes les données demeurent hébergées, administrées et gouvernées par CDS. Aucune donnée sensible n'est transférée, répliquée ou exposée aux modèles d'IA , assure le Groupe.



L'accès repose sur des mécanismes d'authentification forte, de double authentification, de contrôle des habilitations et de traçabilité répondant aux exigences des grandes organisations internationales.



Chaque requête continue d'appliquer les politiques voyages, programmes hôteliers, règles de conformité et processus de validation définis par l'entreprise, qui conserve la maîtrise exclusive de sa gouvernance des données."