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ChatGPT, Claude, agents IA : CDS connecte ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle

Une innovation bientôt étendue à l'ensemble des solutions du groupe


CDS annonce l'ouverture de l'ensemble de ses services Business Travel à l'écosystème mondial des assistants IA et des agents intelligents d'entreprise. Grâce au protocole MCP, les entreprises clientes accèdent désormais aux contenus négociés, à leur politique hébergement et solutions de paiement directement depuis n'importe quel assistant IA.


Rédigé par le Mardi 16 Juin 2026 à 07:54

Selon CDS, "ce qui nécessitait auparavant plusieurs recherches et validations peut désormais être réalisé à partir d'une simple conversation" - Illustration : CDS
Selon CDS, "ce qui nécessitait auparavant plusieurs recherches et validations peut désormais être réalisé à partir d'une simple conversation" - Illustration : CDS
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CDS devient l'une des premières plateformes mondiales de Business Travel à connecter ses services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle.

"Les entreprises clientes peuvent désormais réserver un hôtel, appliquer leur politique hébergement ou centraliser un paiement directement depuis ChatGPT, Claude ou leur propre environnement IA par une simple demande en langage naturel, précise le groupe dans un communiqué.

En s'appuyant sur l'IA conversationnelle, voyageurs, travel managers, acheteurs et agences bénéficient d'un accès naturel, instantané et sécurisé à leur environnement professionnel, sans rupture de parcours ni complexité d'usage".

A partir d'une conversation - par exemple : "CDS, trouve-moi un hôtel 3 étoiles à proximité de mon rendez-vous à Paris, conforme à ma politique voyage, avec paiement centralisé et facture dématérialisée" - la plateforme analyse la demande, applique les règles de l'entreprise, vérifie les plafonds tarifaires, identifie les meilleures options et finalise la réservation, en quelques secondes.

Une architecture ouverte, sécurisée et conçue pour l'entreprise

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Avec cette innovation, CDS souhaite "mettre l'intelligence artificielle au service de l'expertise métier, pour une expérience plus intuitive, plus conforme et plus efficace. Chaque recherche, chaque recommandation et chaque réservation bénéficie simultanément de la puissance de l'IA et de plus de vingt-cinq années d'expertise développées par CDS".

L'ouverture de l'écosystème CDS repose sur le protocole MCP (Model Context Protocol), "un standard émergent qui permet aux assistants IA, copilotes métiers et agents autonomes d'interagir avec les applications d'entreprise de manière sécurisée et standardisée", poursuit CDS.

L'entreprise garantit à ses clients un accès durable à leurs services Business Travel depuis n'importe quelle intelligence artificielle qu'elle soit développée par les grands acteurs du marché ou conçue en interne.

Côté sécurité, "toutes les données demeurent hébergées, administrées et gouvernées par CDS. Aucune donnée sensible n'est transférée, répliquée ou exposée aux modèles d'IA, assure le Groupe.

L'accès repose sur des mécanismes d'authentification forte, de double authentification, de contrôle des habilitations et de traçabilité répondant aux exigences des grandes organisations internationales.

Chaque requête continue d'appliquer les politiques voyages, programmes hôteliers, règles de conformité et processus de validation définis par l'entreprise, qui conserve la maîtrise exclusive de sa gouvernance des données."

Une innovation appelée à se diffuser

D'ailleurs, CDS et le Groupe S4BT invitent développeurs, éditeurs, intégrateurs et partenaires technologiques souhaitant explorer les usages du protocole MCP appliqués au Business Travel à les contacter, "afin de construire ensemble la prochaine génération de services de voyage d'affaires alimentés par l'IA".

Déployée aujourd'hui chez CDS, cette innovation a vocation à s'étendre progressivement à l'ensemble des solutions du groupe : hôtellerie d'affaires, réservation multimodale, paiement, facturation électronique, automatisation des processus et services aux agences.

"Nous sommes convaincus que l'IA deviendra l'interface universelle du Business Travel. En ouvrant nos services à l'écosystème mondial de l'intelligence artificielle, nous ne connectons pas une plateforme à une technologie : nous construisons l'infrastructure qui redéfinira la façon dont les entreprises voyagent, réservent et paient.

Notre engagement est simple - garantir à nos clients un accès pérenne à leurs services, quelle que soit l'IA qu'ils choisiront demain", a ainsi déclaré Ziad Minkara, fondateur de CDS et CEO du Groupe S4BT.

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Tags : cds group, ia, s4bt
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