Voyage en Inde : une nouvelle obligation entre en vigueur sans préavis - Depositphotos.com YuliyaKirayonakBO
En matière de formalités, les changements sont parfois soudain.
Nouvelle illustration, avec l'obligation imposée par les autorités indiennes de remplir une déclaration de santé pour tous les voyageurs (toutes nationalités, tous motifs et durées de séjour, majeurs comme mineurs).
Comme l'indique RapideVisa, cette mesure, gratuite, est entrée en vigueur sans préavis. Elle s'ajoute aux formalités déjà obligatoires de e-Visa et de e-Arrival card.
Cette déclaration doit être remplie avant l'entrée sur le territoire indien (ou en escale uniquement en cas de sortie de la zone internationale) dans les 24h avant l'arrivée en Inde, sur le site officiel
Attention, "le système bloque si on tente de le remplir plus de 24h avant l'atterrissage en Inde" précise RapideVisa.
Nouvelle illustration, avec l'obligation imposée par les autorités indiennes de remplir une déclaration de santé pour tous les voyageurs (toutes nationalités, tous motifs et durées de séjour, majeurs comme mineurs).
Comme l'indique RapideVisa, cette mesure, gratuite, est entrée en vigueur sans préavis. Elle s'ajoute aux formalités déjà obligatoires de e-Visa et de e-Arrival card.
Cette déclaration doit être remplie avant l'entrée sur le territoire indien (ou en escale uniquement en cas de sortie de la zone internationale) dans les 24h avant l'arrivée en Inde, sur le site officiel
Attention, "le système bloque si on tente de le remplir plus de 24h avant l'atterrissage en Inde" précise RapideVisa.
Voyage en Inde : formulaire de santé à remplir dans les 24h avant l'arrivée
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"Cette démarche vise à identifier les voyageurs ayant séjourné dans un pays touché par l'épidémie Ebola (Congo RD, Ouganda, Soudan du Sud) au cours des 21 derniers jours" détaille le spécialiste des demandes visas.
Le formulaire, à compléter en anglais, demande les informations d'identité du voyageur, les détails de son vol, son adresse de résidence ainsi que celle de son premier hébergement en Inde. Une fois validé via un code reçu par e-mail, il génère un QR Code à présenter, au format papier ou numérique, lors du voyage.
Le formulaire, à compléter en anglais, demande les informations d'identité du voyageur, les détails de son vol, son adresse de résidence ainsi que celle de son premier hébergement en Inde. Une fois validé via un code reçu par e-mail, il génère un QR Code à présenter, au format papier ou numérique, lors du voyage.