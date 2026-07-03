Voyage en Inde : une nouvelle obligation entre en vigueur sans préavis

"le système bloque si on tente de le remplir plus de 24h avant l'atterrissage en Inde"

En matière de formalités, les changements sont parfois soudain.Nouvelle illustration, avec(toutes nationalités, tous motifs et durées de séjour, majeurs comme mineurs).Comme l'indique RapideVisa, cette mesure, gratuite, est entrée en vigueur sans préavis. Elle s'ajoute aux formalités déjà obligatoires de e-Visa et de e-Arrival card.Cette déclaration doit être remplie(ou en escale uniquement en cas de sortie de la zone internationale)Attention,précise RapideVisa.