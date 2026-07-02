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Radisson Hotel Group ouvre un nouvel hôtel à Cannes

Une nouvelle adresse sur un marché stratégique


Radisson Hotel Group poursuit son développement en France avec l'ouverture du Radisson Hotel Cannes Seaside. Situé en bord de mer, à quelques minutes de la Croisette et du Palais des Festivals, cet établissement de 100 chambres vise aussi bien la clientèle loisirs que les voyageurs d'affaires.


Rédigé par le Vendredi 3 Juillet 2026 à 09:31

Radisson Hotel Group ouvre un nouvel hôtel à Cannes - Photo : Radisson Hotel Group
Radisson Hotel Group ouvre un nouvel hôtel à Cannes - Photo : Radisson Hotel Group
CroisiEurope
Radisson Hotel Group étoffe son portefeuille français avec une nouvelle adresse sur la Côte d'Azur.

Le Radisson Hotel Cannes Seaside vient d'ouvrir ses portes sur l'avenue du Docteur Raymond Picaud, à proximité de la Croisette, du Palais des Festivals et des Congrès ainsi que du quartier historique du Suquet.

Cette implantation s'inscrit dans la stratégie de développement du groupe sur un marché considéré comme prioritaire.

"La France demeure l'un des marchés stratégiques de Radisson Hotel Group, tandis que Cannes s'impose comme l'une des destinations européennes les plus renommées, aussi bien pour le tourisme de loisirs que pour les grands événements", souligne Yilmaz Yildirimlar, COO Managed Hotels Europe de Radisson Hotel Group.

Radisson : une offre pensée pour les clientèles loisirs et MICE

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L'établissement compte 100 chambres, réparties en quatre catégories (Standard, Supérieure, Premium et Junior Suite).

Inspirée de l'art de vivre méditerranéen, la décoration privilégie les espaces lumineux et des tonalités évoquant le littoral azuréen. Une partie des chambres dispose d'un balcon avec vue sur la Méditerranée ou les jardins.

Le Radisson Hotel Cannes Seaside entend également séduire la clientèle d'affaires. Deux salles de réunion modulables, éclairées par la lumière naturelle, peuvent accueillir jusqu'à 150 participants pour des conférences, séminaires ou événements privés. Elles sont équipées de matériel audiovisuel et complétées par une offre de restauration dédiée.

À l'extérieur, les terrasses et la piscine constituent des espaces supplémentaires pour l'organisation de réceptions ou d'événements face à la mer.

Une restauration tournée vers la Méditerranée

L'offre de restauration s'articule autour du La Palma Restaurant & Bar, qui met à l'honneur une cuisine méditerranéenne élaborée à partir de produits régionaux. Le restaurant propose un buffet au petit-déjeuner, une carte de saison ainsi qu'une sélection de cocktails servis sur une terrasse offrant une vue panoramique.

L'établissement bénéficie d'un emplacement permettant aux visiteurs d'accéder rapidement aux principaux sites touristiques de Cannes, de la Croisette aux îles de Lérins, en passant par le Suquet et le Palais des Festivals.

"Nous sommes ravis d'accueillir nos premiers clients au Radisson Hotel Cannes Seaside. Chaque détail de l'établissement a été pensé pour refléter la chaleur et l'élégance décontractée de l'hospitalité méditerranéenne", déclare Samia Briki, directrice générale de l'hôtel.

Elle précise que l'établissement ambitionne d'accueillir aussi bien les voyageurs d'affaires que les vacanciers ou les clients venant célébrer un événement particulier.


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Tags : cannes, radisson
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