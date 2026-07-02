Radisson Hotel Group ouvre un nouvel hôtel à Cannes

L'offre de restauration s'articule autour du La Palma Restaurant & Bar, qui met à l'honneur une cuisine méditerranéenne élaborée à partir de produits régionaux. Le restaurant propose un buffet au petit-déjeuner, une carte de saison ainsi qu'une sélection de cocktails servis sur une terrasse offrant une vue panoramique.



L'établissement bénéficie d'un emplacement permettant aux visiteurs d'accéder rapidement aux principaux sites touristiques de Cannes, de la Croisette aux îles de Lérins, en passant par le Suquet et le Palais des Festivals.



" Nous sommes ravis d'accueillir nos premiers clients au Radisson Hotel Cannes Seaside. Chaque détail de l'établissement a été pensé pour refléter la chaleur et l'élégance décontractée de l'hospitalité méditerranéenne ", déclare Samia Briki, directrice générale de l'hôtel.



Elle précise que l'établissement ambitionne d'accueillir aussi bien les voyageurs d'affaires que les vacanciers ou les clients venant célébrer un événement particulier.