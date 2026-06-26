Montée en gamme : comment le tourisme s'adapte aux nouvelles attentes des voyageurs

La montée en gamme s'installe durablement dans le paysage touristique français - DepositPhotos.com, mstanley
Les voyageurs sont-ils prêts à dépenser davantage pour partir ? Pas nécessairement.
En revanche, ils accordent une importance croissante à la qualité de l'expérience proposée.
Le sujet a été débattu lors du premier Grand Live du Voyage Loisirs de CDS Groupe, dont l'une des tables rondes était consacrée à la montée en gamme dans le tourisme.
Pour Frédéric Savoyen, fondateur d'Eluxtravel, les clients recherchent aujourd'hui davantage de personnalisation, d'expériences exclusives et de prestations adaptées à leurs attentes.
Une tendance qui dépasse désormais le seul marché du luxe. « Je ne suis pas certain que ce soit parce que les Français ont plus de pouvoir d'achat, mais parce qu'ils veulent voyager mieux », a-t-il résumé.
Cette évolution s'observe également dans l'hôtellerie de plein air. Guillaume Le Heiget, directeur général de CampaSun, a notamment rappelé que le secteur a progressivement enrichi son offre au fil des années avec l'arrivée des mobil-homes, le développement des espaces aquatiques et la création d'hébergements premium. « Pour moi, la montée en gamme est dans l'ADN du camping », a-t-il expliqué.
Aujourd'hui, certains campings proposent des hébergements haut de gamme ou encore des emplacements équipés de sanitaires privatifs afin de répondre aux nouvelles attentes des vacanciers.
En revanche, ils accordent une importance croissante à la qualité de l'expérience proposée.
Le sujet a été débattu lors du premier Grand Live du Voyage Loisirs de CDS Groupe, dont l'une des tables rondes était consacrée à la montée en gamme dans le tourisme.
Pour Frédéric Savoyen, fondateur d'Eluxtravel, les clients recherchent aujourd'hui davantage de personnalisation, d'expériences exclusives et de prestations adaptées à leurs attentes.
Une tendance qui dépasse désormais le seul marché du luxe. « Je ne suis pas certain que ce soit parce que les Français ont plus de pouvoir d'achat, mais parce qu'ils veulent voyager mieux », a-t-il résumé.
Cette évolution s'observe également dans l'hôtellerie de plein air. Guillaume Le Heiget, directeur général de CampaSun, a notamment rappelé que le secteur a progressivement enrichi son offre au fil des années avec l'arrivée des mobil-homes, le développement des espaces aquatiques et la création d'hébergements premium. « Pour moi, la montée en gamme est dans l'ADN du camping », a-t-il expliqué.
Aujourd'hui, certains campings proposent des hébergements haut de gamme ou encore des emplacements équipés de sanitaires privatifs afin de répondre aux nouvelles attentes des vacanciers.
La personnalisation devient un critère de choix majeur
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Dans le transport aérien, la même dynamique est à l'œuvre.
Les compagnies investissent dans l'amélioration du confort, des services et de l'expérience globale afin de répondre à une clientèle toujours plus exigeante.
Pour les intervenants, la montée en gamme ne se résume plus à une question de standing ou de catégorie de produit.
Elle repose désormais sur la capacité des entreprises à proposer une expérience plus personnalisée et mieux adaptée aux attentes de chaque voyageur.
Chez Air France, cette évolution s'est particulièrement accélérée depuis la crise sanitaire.
Selon Hervé Kozar, directeur des ventes France d'Air France, la compagnie a connu une progression importante de la clientèle loisirs dans ses cabines Premium, Business et La Première.
Historiquement occupées majoritairement par des voyageurs d'affaires, ces classes attirent désormais davantage de clients prêts à investir dans plus de confort pour leurs déplacements personnels.
Pour lui, « le Covid a été vraiment un point de bascule », avant d'ajouter que « cette demande est restée » après la période de « Revenge Travel ».
Les compagnies investissent dans l'amélioration du confort, des services et de l'expérience globale afin de répondre à une clientèle toujours plus exigeante.
Pour les intervenants, la montée en gamme ne se résume plus à une question de standing ou de catégorie de produit.
Elle repose désormais sur la capacité des entreprises à proposer une expérience plus personnalisée et mieux adaptée aux attentes de chaque voyageur.
Chez Air France, cette évolution s'est particulièrement accélérée depuis la crise sanitaire.
Selon Hervé Kozar, directeur des ventes France d'Air France, la compagnie a connu une progression importante de la clientèle loisirs dans ses cabines Premium, Business et La Première.
Historiquement occupées majoritairement par des voyageurs d'affaires, ces classes attirent désormais davantage de clients prêts à investir dans plus de confort pour leurs déplacements personnels.
Pour lui, « le Covid a été vraiment un point de bascule », avant d'ajouter que « cette demande est restée » après la période de « Revenge Travel ».
Une clientèle premium qui résiste aux incertitudes
Du côté d'Eluxtravel, la clientèle haut de gamme continue également de répondre présente. Malgré les incertitudes économiques ou géopolitiques, les projets de voyage sont parfois reportés mais rarement abandonnés.
Dans l'hôtellerie de plein air, Guillaume Le Heiget observe lui aussi que les hébergements premium restent parmi les premiers réservés. Face à la hausse des prix, certains vacanciers préfèrent réduire la durée de leur séjour plutôt que renoncer au niveau de confort recherché.
Pour les trois intervenants, cette tendance confirme que la montée en gamme s'installe durablement dans le paysage touristique, portée par des voyageurs davantage attentifs à la qualité de l'expérience qu'à la seule destination.
A lire aussi : Laurent Abitbol : "Les TO ne doivent pas casser les prix, car ils détruisent un métier"
Dans l'hôtellerie de plein air, Guillaume Le Heiget observe lui aussi que les hébergements premium restent parmi les premiers réservés. Face à la hausse des prix, certains vacanciers préfèrent réduire la durée de leur séjour plutôt que renoncer au niveau de confort recherché.
Pour les trois intervenants, cette tendance confirme que la montée en gamme s'installe durablement dans le paysage touristique, portée par des voyageurs davantage attentifs à la qualité de l'expérience qu'à la seule destination.
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