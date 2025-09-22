S4BT : Olivier Mouchet nommé directeur de la division Hotel Procurement & Chain Supply

Il a commencé sa carrière chez Louvre Hotels avant de rejoindre Hotel Reservation Service (HRS), où il a développé la filiale française et pris en charge les partenariats globaux, mettant l’accent sur les solutions dédiées aux voyages d’affaires.Il a ensuite été Directeur des Opérations de Châteaux & Hôtels Collection (aujourd’hui Territoria). Par ailleurs, il a travaillé dans le secteur des logiciels pour l’hôtellerie et réalisé des missions de conseil auprès de grands groupes comme Accor.