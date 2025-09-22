S4BT : Olivier Mouchet nommé directeur de la division Hotel Procurement & Chain Supply

Solutions for Business Travel (CDS, Goelett, Corporate Rates Club, SiAP, Methodica, TMS) annonce la nomination d’Olivier Mouchet à la tête de sa Division Hotel Procurement & Chain Supply, en succession de Nicolas Besse qui va prendre de nouvelles responsabilités stratégiques aux côtés de Ziad Minkara, CEO de S4BT.
À ce poste, Olivier Mouchet aura pour mission de poursuivre et renforcer le travail initié par Nicolas Besse, en consolidant "l’accompagnement des entreprises dans la mise en place et l’optimisation de leurs programmes hôteliers".
À ce poste, Olivier Mouchet aura pour mission de poursuivre et renforcer le travail initié par Nicolas Besse, en consolidant "l’accompagnement des entreprises dans la mise en place et l’optimisation de leurs programmes hôteliers".
Le parcours d'Olivier Mouchet
Autres articles
-
CDS by S4BT : 120 participants au GolfDay du Voyage d’Affaires
-
"Le service client, c'est anticiper" : l’art du service client selon Anabelle Laskar (CDS)
-
Ailleurs Business : "la relation-client est essentielle dans le voyage d’affaires"
-
CDS - Expedia : un partenariat au service des voyageurs d’affaires
-
"Ailleurs Business : une entrée en compte exige fluidité et expertise"
Olivier Mouchet compte près de 30 ans d’expérience dans l’industrie hôtelière, le voyage d’affaires et la distribution digitale.
Il a commencé sa carrière chez Louvre Hotels avant de rejoindre Hotel Reservation Service (HRS), où il a développé la filiale française et pris en charge les partenariats globaux, mettant l’accent sur les solutions dédiées aux voyages d’affaires.
Il a ensuite été Directeur des Opérations de Châteaux & Hôtels Collection (aujourd’hui Territoria). Par ailleurs, il a travaillé dans le secteur des logiciels pour l’hôtellerie et réalisé des missions de conseil auprès de grands groupes comme Accor.
A lire aussi : CDS lance S4BT, Solutions for Business Travel : un champion européen du voyage d'affaires
Il a commencé sa carrière chez Louvre Hotels avant de rejoindre Hotel Reservation Service (HRS), où il a développé la filiale française et pris en charge les partenariats globaux, mettant l’accent sur les solutions dédiées aux voyages d’affaires.
Il a ensuite été Directeur des Opérations de Châteaux & Hôtels Collection (aujourd’hui Territoria). Par ailleurs, il a travaillé dans le secteur des logiciels pour l’hôtellerie et réalisé des missions de conseil auprès de grands groupes comme Accor.
A lire aussi : CDS lance S4BT, Solutions for Business Travel : un champion européen du voyage d'affaires