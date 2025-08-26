TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
CDS by S4BT : 120 participants au GolfDay du Voyage d’Affaires

L'événement a eu lieu le 26 août au Golf de Fourqueux


La troisième édition du GolfDay du Voyage d’Affaires organisé par CDS by S4BT s’est tenue le 26 août 2025 au prestigieux Golf de Fourqueux.


Cette année, la journée a réuni plus de 120 personnes réparties dans 16 équipes. Le GoflDay se veut accessible aux débutants comme aux golfeurs plus expérimentés. - Photo Alexandre Nestora
DITEX
C'est désormais l'événement de la rentrée pour les acteurs du Business Travel.

Le GolfDay du Voyage d’Affaires est déjà un rendez-vous incontournable s'est tenu pour sa 3e édition au prestigieux Golf de Fourqueux, le 26 août dernier.

Organisé par CDS by S4BT en partenariat avec Fairways, le magazine de référence de la culture golf, l'événement réunit chaque année acheteurs, travel managers, agences de voyages, hôteliers et partenaires du secteur.

Objectif : allier sport, convivialité et opportunités d’échanges.

Cette année, la journée a réuni plus de 120 personnes réparties dans 16 équipes. Le GolfDay se veut accessible aux débutants comme aux golfeurs plus expérimentés.

"Le GolfDay n’est pas seulement une compétition sportive, c’est aussi un véritable moment de rencontres. Les discussions se prolongent bien au-delà du green, favorisant la création de synergies et de nouvelles collaborations entre acteurs du voyage d’affaires", explique CDS by S4BT.

