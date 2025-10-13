Défaillances d'entreprises : le voyage surnage dans un climat inquiétant !

Si la consommation des ménages reste atone, elle ne s’effondre pas.



Les Français privilégient l’épargne, mais la période des fêtes pourrait offrir un répit salutaire aux petites entreprises, les plus exposées aux risques de défaillance.



Derrière l’épais brouillard de cette rentrée, des opportunités ciblées se profilent déjà. Une stratégie prudente et sélective doit permettre aux entreprises de renouer avec une dynamique de conquête, momentanément mise en pause.



Ce dernier trimestre pourrait alors, à défaut d’inverser la tendance, enrayer l’hémorragie et ouvrir la voie à l’amélioration espérée pour 2026,

Dans ce sombre tableau, les éclaircies sont rares.Les redressements judiciaires (+11 %) et sauvegardes (+12 %) sont en forte hausse, ce qui permet de préserver certains emplois, contrairement aux liquidations.Une bonne nouvelle, donc, à replacer dans le contexte global, surtout après le fort ralentissement des réservations observé en mars dernier." a conclu Thierry Millon.