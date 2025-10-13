TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

Voyageurs du Monde signe son premier accord avec Amadeus

Le voyagiste intègre la technologie NDC d’Amadeus


Le groupe Voyageurs du Monde annonce la signature de son premier accord avec Amadeus. Le voyagiste français intègre ainsi la technologie NDC d’Amadeus pour construire son offre de voyages sur mesure et d’aventure sur ses marchés clés en Europe et en Amérique du Nord.


Rédigé par le Mardi 14 Octobre 2025

Voyageurs du Monde signe son premier accord avec Amadeus - Depositphotos.com Auteur Melpomene
Voyageurs du Monde signe son premier accord avec Amadeus - Depositphotos.com Auteur Melpomene
Aerticket
Le groupe Voyageurs du Monde a signé un premier accord avec Amadeus.

Grâce à cet accord, les agents de Voyageurs du Monde auront désormais accès à Amadeus Selling Platform Connect, une solution intégrée qui regroupe dans une même interface les contenus NDC et EDIFACT, ainsi qu’aux Web Services d’Amadeus.

L'accord intervient alors que l'entreprise étend ses activités sur les marchés internationaux, notamment en Belgique, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

A lire aussi : Cercle des Vacances élargit sa distribution avec Amadeus

Partenariat Amadeus - Voyageurs du Monde

Autres articles
« Alors que la technologie NDC devient de plus en plus importante dans le secteur du tourisme, il est apparu évident qu’Amadeus était le partenaire le plus approprié pour nous. La grande variété de contenus disponibles sur Amadeus Selling Platform Connect permettra à nos agents de construire les expériences personnalisées que recherchent nos clients dans le domaine du voyage d’aventure et sur mesure », déclare Emmanuel Cohen, Directeur Général Adjoint de Voyageurs du Monde dans un communiqué de presse.

Pour Amadeus, cet accord illustre la capacité de sa plateforme à accompagner les acteurs du tourisme dans leur transformation digitale.

« C’est un plaisir de dévoiler cet accord entre Amadeus et Voyageurs du Monde. Nous proposons aujourd’hui le contenu NDC de 35 compagnies aériennes dans le monde, donnant ainsi au voyagiste un accès privilégié à un contenu riche et varié », souligne Frédéric Saunier, General Manager Travel Sellers France chez Amadeus.

Lu 219 fois

Tags : amadeus, voyageurs du monde
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 13 Octobre 2025 - 09:00 easyJet holidays met le cap sur Louxor

Vendredi 10 Octobre 2025 - 09:22 Des supermarchés aux bibliothèques : les nouveaux hotspots touristiques de la génération Z

Assur-Travel

Brand News La Travel Tech

IFTM Top Resa 2025 : Expedia TAAP aux côtés des agences pour booster leurs ventes

IFTM Top Resa 2025 : Expedia TAAP aux côtés des agences pour booster leurs ventes
Le salon IFTM Top Resa 2025 a fermé ses portes il y a une 10 jours après trois jours intenses,...
Dernière heure

TAP Air Portugal : près de 200 000 voyageurs séduits par le Portugal Stopover

Port de Marseille - Fos : Nathalie Bakhache nommée secrétaire générale

Voyageurs du Monde signe son premier accord avec Amadeus

Barceló Hotel Group signe son entrée en Malaisie

Défaillances d'entreprises : le voyage surnage dans un climat inquiétant !

Brand News

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions

Quartier Libre propose sa Laponie au départ des régions
Resaneo et Quartier Libre travaillent la main dans la main pour offrir aux clients du...
Les annonces

MONDE AUTHENTIQUE - Créateur de safaris en Afrique expérimenté H/F - CDI - (Paris 2e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Rennes (35))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller Voyages Affaires expérimenté H/F - CDI - (Quimper (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Retour sur la programmation hivernale de Mondial Tourisme

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !

Beachcomber Aventure 2026 : 10 ans d’un éductour pas comme les autres !
Distribution

Distribution

Défaillances d'entreprises : le voyage surnage dans un climat inquiétant !

Défaillances d'entreprises : le voyage surnage dans un climat inquiétant !
Partez en France

Partez en France

Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence

Sports d'hiver : une saison pleine de surprises dans les Alpes-de-Haute-Provence
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Voyage en français Premium : une nouvelle offre réservée aux AGV

Voyage en français Premium : une nouvelle offre réservée aux AGV
Production

Production

Arts & Vie lance 15 circuits inédits et 22 circuits éco-responsables !

Arts &amp; Vie lance 15 circuits inédits et 22 circuits éco-responsables !
AirMaG

AirMaG

TAP Air Portugal : près de 200 000 voyageurs séduits par le Portugal Stopover

TAP Air Portugal : près de 200 000 voyageurs séduits par le Portugal Stopover
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Voyageurs du Monde signe son premier accord avec Amadeus

Voyageurs du Monde signe son premier accord avec Amadeus
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Barceló Hotel Group signe son entrée en Malaisie

Barceló Hotel Group signe son entrée en Malaisie
HotelMaG

Hébergement

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier

Adagio : Marc Lemarchand nouveau directeur administratif et financier
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Grand Jardin s’installe dans le Perche et lève 5,7 millions d’euros

Grand Jardin s’installe dans le Perche et lève 5,7 millions d’euros
CruiseMaG

CruiseMaG

Port de Marseille - Fos : Nathalie Bakhache nommée secrétaire générale

Port de Marseille - Fos : Nathalie Bakhache nommée secrétaire générale
TravelJobs

Emploi & Formation

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants

Formation : Keytel et l’EHL lancent un programme en ligne pour les hôteliers indépendants
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias