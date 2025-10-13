Voyageurs du Monde signe son premier accord avec Amadeus

Le groupe Voyageurs du Monde a signé un premier accord avec Amadeus.
Grâce à cet accord, les agents de Voyageurs du Monde auront désormais accès à Amadeus Selling Platform Connect, une solution intégrée qui regroupe dans une même interface les contenus NDC et EDIFACT, ainsi qu’aux Web Services d’Amadeus.
L'accord intervient alors que l'entreprise étend ses activités sur les marchés internationaux, notamment en Belgique, en Suisse, au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis.
Partenariat Amadeus - Voyageurs du Monde
« Alors que la technologie NDC devient de plus en plus importante dans le secteur du tourisme, il est apparu évident qu’Amadeus était le partenaire le plus approprié pour nous. La grande variété de contenus disponibles sur Amadeus Selling Platform Connect permettra à nos agents de construire les expériences personnalisées que recherchent nos clients dans le domaine du voyage d’aventure et sur mesure », déclare Emmanuel Cohen, Directeur Général Adjoint de Voyageurs du Monde dans un communiqué de presse.
Pour Amadeus, cet accord illustre la capacité de sa plateforme à accompagner les acteurs du tourisme dans leur transformation digitale.
« C’est un plaisir de dévoiler cet accord entre Amadeus et Voyageurs du Monde. Nous proposons aujourd’hui le contenu NDC de 35 compagnies aériennes dans le monde, donnant ainsi au voyagiste un accès privilégié à un contenu riche et varié », souligne Frédéric Saunier, General Manager Travel Sellers France chez Amadeus.
