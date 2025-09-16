TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Paiements, nouveaux clients, NDC : Amadeus dévoile sa stratégie

Dix clients ont signé avec Amadeus depuis un an


Le fournisseur de solutions technologiques avance sur plusieurs fronts pour consolider sa place de leader dans l’Hexagone et s’imposer comme un acteur de la transformation de l’industrie touristique.


Mardi 16 Septembre 2025

Frédéric Saunier, DG Travel Sellers France d’Amadeus. (c)T.Beaurepère
Frédéric Saunier, DG Travel Sellers France d’Amadeus. (c)T.Beaurepère
CroisiEurope
Partenaire historique de l’IFTM depuis plusieurs décennies, Amadeus sera encore une fois au cœur de la prochaine édition du salon touristique (23 au 25 septembre, au parc des expositions de Paris), avec l’un des plus gros stands de la manifestation.

L’entreprise technologique présentera aux agences ses diverses solutions, avec un focus plus particulier sur les paiements, la distribution hôtelière et sur NDC. Cette dernière fera l’objet d’une master-class le 23 septembre à 13h, pour tout comprendre de la norme de distribution.

De son côté, Frédéric Saunier, directeur général Travel Sellers France d’Amadeus, participera à une conférence sur le thème « Cinq ans après le Covid, le tourisme a-t-il vraiment changé », toujours le 23 septembre (11h30 à 12h30).

Voyageurs du Monde embarque avec Amadeus

Amadeus pourrait également profiter du salon IFTM pour annoncer la signature de nouveaux contrats. « Un gros prospect est en cours » se contente de préciser Frédéric Saunier, qui a fait de l’acquisition de nouveaux clients l’un de ses priorités.

Depuis un an, le fournisseur de solutions technologiques a séduit une dizaine de nouveaux clients. Outre des agences indépendantes spécialistes du voyage d’affaires (sans plus de précision), il pousse également ses pions dans le tourisme de loisirs avec des contrats avec Voyageurs du Monde et le Cercle des Vacances.

En revanche, Frédéric Saunier ne commente pas la rumeur de vente de Gestour, sa solution de gestion pour les agences de voyages.

Lire aussi : Amadeus céderait Gestour à Viaxoft

Nouvelles compagnies NDC et nouvelles fonctionnalités

Cette quête de nouveaux clients - même si Amadeus est largement leader en France - va de pair avec deux autres objectifs pour les prochaines années. Le premier est la poursuite du déploiement de NDC.

« Nous sommes largement en avance sur ce point, par rapport à nos concurrents. C’est une de nos forces dans notre politique d’acquisition de nouveaux clients » précise Frédéric Saunier.

A ce jour, Amadeus propose 35 compagnies NDC dans le monde (tous les géants du secteur), dont 28 sur le marché français, et intègre un nouveau transporteur chaque mois.

Et l’entreprise ajoute régulièrement de nouvelles fonctionnalités (changement de réservation, remboursement…), particulièrement importantes pour les agences spécialistes du voyage d’affaires. « Nous avons intégré 64 fonctionnalités en 2024, et en ajoutons deux par semaine en 2025 » poursuit le directeur général.

L’avenir porteur des solutions de paiement

Le troisième axe de développement d’Amadeus passe par la diversification de son offre, avec notamment la distribution hôtelière ou encore les solutions de paiement.

Dans cette optique, Amadeus teste actuellement le portefeuille d’identité numérique de l’Union Européenne (EUDI Wallet), avec Lufthansa.

Fourni par les états membres, il devrait être déployé à grande échelle en 2026. Ce portefeuille permettra d’améliorer l’expérience client avec des voyages plus fluides.

Lire aussi : Amadeus et Lufthansa testent l’identité numérique européenne

Tous les segments sont au vert

« Amadeus investit massivement, pour l’intégration de NDC ou pour développer de nouvelles solutions. Nous jouons un rôle majeur dans la transformation de l’industrie touristique » complète Frédéric Saunier.

L’entreprise a dépensé 1,365 milliard d’euros en recherche et développement en 2024, et encore 700 M€ durant le premier semestre 2025. Ces forts investissements s’inscrivent dans un contexte dynamique, malgré les soubresauts géopolitiques.

Le chiffre d’affaires d’Amadeus a progressé de 6,8% au premier semestre 2025, à 3,26 milliards d’euros, porté notamment par le dynamisme de la région Asie-Pacifique.

Tous les segments sont au vert : la distribution aérienne et touristique (+6,8%), les solutions pour les compagnies aériennes et aéroports (+7,1%) et l’hospitality (distribution hôtelière, paiements) à +6,2%.

