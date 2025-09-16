Paiements, nouveaux clients, NDC : Amadeus dévoile sa stratégie

Cette quête de nouveaux clients - même si Amadeus est largement leader en France - va de pair avec deux autres objectifs pour les prochaines années. Le premier est la poursuite du déploiement de NDC.



« Nous sommes largement en avance sur ce point, par rapport à nos concurrents. C’est une de nos forces dans notre politique d’acquisition de nouveaux clients » précise Frédéric Saunier.



A ce jour, Amadeus propose 35 compagnies NDC dans le monde (tous les géants du secteur), dont 28 sur le marché français, et intègre un nouveau transporteur chaque mois.



Et l’entreprise ajoute régulièrement de nouvelles fonctionnalités (changement de réservation, remboursement…), particulièrement importantes pour les agences spécialistes du voyage d’affaires. « Nous avons intégré 64 fonctionnalités en 2024, et en ajoutons deux par semaine en 2025 » poursuit le directeur général.

