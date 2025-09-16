Amadeus et Lufthansa testent l’identité numérique européenne

Au-delà des tests en cours, l’objectif affiché est de créer une interopérabilité entre différents portefeuilles numériques, afin de rendre l’identité numérique utilisable dans tout l’écosystème du voyage : compagnies aériennes, aéroports, frontières, terminaux maritimes et hôtellerie.



Pour Amadeus, il s’agit d’une " pièce manquante du puzzle " vers des voyages fluides, entièrement numériques, où le passeport pourrait bientôt être remplacé par une identité stockée et sécurisée dans un portefeuille électronique.