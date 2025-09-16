TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Amadeus et Lufthansa testent l’identité numérique européenne

Vers un voyage en un clic ?


Amadeus et Lufthansa expérimentent le portefeuille d’identité numérique de l’UE pour simplifier l’enregistrement, l’embarquement et les formalités aéroportuaires.


Rédigé par le Mardi 16 Septembre 2025

Amadeus et Lufthansa participent au projet pilote du portefeuille d’identité numérique européen (EUDI Wallet), dont le déploiement est prévu en 2026 pour les citoyens de l’Union européenne.

Ce portefeuille, fourni par les États membres, permettra de stocker en toute sécurité des documents officiels tels que passeports ou cartes d’identité, ainsi que des moyens de paiement et des profils biométriques.

L’objectif est de faciliter l’ensemble du parcours voyageur, de l’enregistrement à l’aéroport jusqu’au passage des frontières.

Amadeus et Lufthansa ont testé l'identité numérique

Au cours de l’été, Amadeus et Lufthansa ont testé le portefeuille numérique pour différentes étapes du voyage : enregistrement en ligne, dépôt des bagages et embarquement.

La solution Amadeus Travel Ready, conçue pour intégrer des portefeuilles tiers comme l’EUDI Wallet, permet aux voyageurs de transmettre en un clic leurs documents ou leur profil biométrique.

Cette approche réduit les opérations manuelles et accélère le passage en aéroport. De nouveaux essais sont prévus en 2025, notamment pour la sécurité et le contrôle aux frontières.

Amadeus insiste sur la protection des données, qui restent stockées sur l’appareil de l’utilisateur.

Identité numérique : pièce manquante du puzzle ?

Au-delà des tests en cours, l’objectif affiché est de créer une interopérabilité entre différents portefeuilles numériques, afin de rendre l’identité numérique utilisable dans tout l’écosystème du voyage : compagnies aériennes, aéroports, frontières, terminaux maritimes et hôtellerie.

Pour Amadeus, il s’agit d’une "pièce manquante du puzzle" vers des voyages fluides, entièrement numériques, où le passeport pourrait bientôt être remplacé par une identité stockée et sécurisée dans un portefeuille électronique.

Tags : amadeus, lufthansa
