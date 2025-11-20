Lufthansa se positionne pour la privatisation de TAP

Le groupe Lufthansa rappelle qu'il est présent au Portugal depuis plus de 70 ans. Les compagnies du groupe opèrent actuellement plus de 280 vols hebdomadaires à destination et en provenance du pays. L’entreprise emploie plus de 400 collaborateurs au Portugal.



Avec la construction d’un nouveau site Lufthansa Technik dédié à la réparation de pièces de moteurs et de composants d’avions à Santa Maria da Feira, près de Porto, ce nombre devrait atteindre 1 000 d’ici 2030, précise le groupe.



"Une coopération renforcerait le rôle de Lisbonne en tant que hub atlantique au sein du réseau du groupe Lufthansa. La connectivité entre l’Europe et d’autres régions du monde, comme l’Amérique du Sud, l’Afrique et l’Amérique du Nord, pourrait être développée." ajoute Lufthansa Group.



Le groupe Lufthansa est présent au capital de plusieurs compagnies : SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines et plus récemment ITA Airways.