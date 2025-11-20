Lufthansa se positionne pour la privatisation de TAP

Le groupe Lufthansa s'est officiellement porté candidat à une prise de participation minoritaire dans TAP Air Portugal.
Une lettre en ce sens a été transmise à Parpública, la holding publique portugaise, dans le délai imparti.
"Outre l’acquisition initiale d’une participation minoritaire, l’objectif du processus est d’établir un partenariat à long terme entre le groupe Lufthansa et TAP Air Portugal afin d’assurer l’avenir prospère de TAP, compagnie nationale du Portugal", indique un communiqué du groupe de transport allemand.
Carsten Spohr, président du directoire et CEO de Deutsche Lufthansa AG, a déclaré : « Le groupe Lufthansa salue le processus de privatisation engagé par le gouvernement portugais. Notre objectif est de renforcer la connectivité mondiale du Portugal, de préserver l’identité portugaise de TAP et d’assurer la croissance durable de la compagnie.
TAP Air Portugal revêt une importance stratégique majeure pour l’industrie aérienne européenne. En tant que partenaire de longue date au sein de Star Alliance et compte tenu de nos investissements importants au Portugal, nous considérons que le groupe Lufthansa demeure le meilleur partenaire pour TAP et pour le Portugal. »
Lufthansa souhaite renforcer sa connectivité au Portugal
Le groupe Lufthansa rappelle qu'il est présent au Portugal depuis plus de 70 ans. Les compagnies du groupe opèrent actuellement plus de 280 vols hebdomadaires à destination et en provenance du pays. L’entreprise emploie plus de 400 collaborateurs au Portugal.
"Une coopération renforcerait le rôle de Lisbonne en tant que hub atlantique au sein du réseau du groupe Lufthansa. La connectivité entre l’Europe et d’autres régions du monde, comme l’Amérique du Sud, l’Afrique et l’Amérique du Nord, pourrait être développée." ajoute Lufthansa Group.
Le groupe Lufthansa est présent au capital de plusieurs compagnies : SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines et plus récemment ITA Airways.
