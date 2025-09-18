NDC : Lufthansa rejoint APG Platform

Avec cette intégration, APG Platform renforce son rôle comme alternative technologique aux GDS pour les agences, IATA comme non-IATA. La plateforme, qui référence 44 compagnies aériennes, s’appuie sur la technologie XML conforme aux standards IATA et se veut une solution globale : distribution de billets, services annexes, mais aussi intégration de produits non aériens comme l’hôtellerie ou la location de voitures.