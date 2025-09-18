NDC : Lufthansa rejoint APG Platform

Lufthansa Group franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de distribution en intégrant l’ensemble de son contenu à APG Platform, le portail NDC du réseau APG.
Cette initiative permet aux agences de voyages d’accéder, en dehors des GDS EDIFACT, à des tarifs exclusifs et à une gamme complète de services additionnels.
"APG est ravi de tirer parti de l’intégration de LHG via Travelsoft, récemment certifié fournisseur de technologies de voyage du groupe Lufthansa. APG propose ainsi l'intégralité du contenu LHG à plus de 3 000 agences de voyage partenaires dans le monde via APG Platform", explique Héloïse Parrain, directrice de la plateforme.
Cette initiative permet aux agences de voyages d’accéder, en dehors des GDS EDIFACT, à des tarifs exclusifs et à une gamme complète de services additionnels.
"APG est ravi de tirer parti de l’intégration de LHG via Travelsoft, récemment certifié fournisseur de technologies de voyage du groupe Lufthansa. APG propose ainsi l'intégralité du contenu LHG à plus de 3 000 agences de voyage partenaires dans le monde via APG Platform", explique Héloïse Parrain, directrice de la plateforme.
NDC : accès à l'intégralité du contenu des compagnies du groupe Lufthansa
Autres articles
-
Amadeus et Lufthansa testent l’identité numérique européenne
-
Sabre et Air France – KLM : des avancées concrètes sur la NDC
-
Voyage d’affaires : entre incertitudes économiques, essor du rail et percée de l’IA [ABO]
-
APG devient l'agent général de French Bee au Canada
-
Finance : Air France - KLM fait-il mieux que Lufthansa ou IAG ? [ABO]
Grâce à cette connexion, les agences accèdent non seulement aux compagnies Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines et Air Dolomiti, mais aussi aux partenariats interline avec Air Canada et United Airlines. Des tarifs spécifiques comme Economy Light ou Business Saver, non disponibles sur les canaux GDS classiques, deviennent ainsi accessibles.
Pour Heinrich Lange, vice-président Digital Retailing du groupe Lufthansa, l’accord illustre une volonté commune : "Nous sommes ravis d'accueillir APG dans notre programme de partenariat NDC, car nous partageons l'objectif de développer des solutions complètes basées sur le NDC afin de moderniser la distribution."
Outre l’achat et la réservation, la plateforme permet également la gestion des opérations après-vente (remboursements, annulations, modifications) et la vente de services ancillaires tels que bagages, sièges, repas spéciaux ou encore accès Wi-Fi.
Pour Heinrich Lange, vice-président Digital Retailing du groupe Lufthansa, l’accord illustre une volonté commune : "Nous sommes ravis d'accueillir APG dans notre programme de partenariat NDC, car nous partageons l'objectif de développer des solutions complètes basées sur le NDC afin de moderniser la distribution."
Outre l’achat et la réservation, la plateforme permet également la gestion des opérations après-vente (remboursements, annulations, modifications) et la vente de services ancillaires tels que bagages, sièges, repas spéciaux ou encore accès Wi-Fi.
Avec cette intégration, APG Platform renforce son rôle comme alternative technologique aux GDS pour les agences, IATA comme non-IATA. La plateforme, qui référence 44 compagnies aériennes, s’appuie sur la technologie XML conforme aux standards IATA et se veut une solution globale : distribution de billets, services annexes, mais aussi intégration de produits non aériens comme l’hôtellerie ou la location de voitures.