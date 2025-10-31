World Connect by APG : une édition 2025 très politique

Cependant, et pour le maire de Meaux, le secteur pourrait se fédérer autour d’un message qui devrait faire l’unanimité et à l’attention des gouvernants : « L’aérien n’est pas un secteur comme les autres. C’est une question de souveraineté, une question de défense, de capacité pour notre continent d'être autosuffisant concernant la fourniture d’avion. Voyez la fantastique réussite d’Airbus. ».



Et au passage, de fustiger également les taxes sur l’aérien : « Pour moi, quand vous avez un problème financier, que vous décidez de régler par des impôts sur l'avion, vous êtes exactement à l'opposé de ce que signifie le courage politique. »



En aparté et pour les lecteurs de TourMaG.com, Jean-François Copé a développé sa pensée : « Nous sommes véritablement à un tournant.



C'est vraiment là, dans les 2-3 ans qui viennent, qu'il faut absolument qu'il y ait une prise de conscience que si l'Europe veut continuer à être ce qu'elle est, c'est-à-dire une puissance, il faut qu'elle passe de puissance économique à puissance politique et c’est ce que les citoyens demandent.



Il faut être pragmatique, comme on l'est sur l'automobile. Mais en revanche, ce qui est capital, c'est qu'il y ait derrière tout ça une vision politique mais la structure même de l'institution européenne est très lourde et la prise de décision passe beaucoup par la qualité des chefs d'État. »



Et d’ajouter, parce qu’il reste un « fauve » de la politique française, une pique envers le chef de l'État : « Le problème, c'est que nous avons des chefs d'État et de gouvernement qui, aujourd'hui, sont prisonniers de contingences nationales pour beaucoup d'entre eux, qui les paralysent. A commencer par la France, malheureusement. »