Le pouvoir de la communication dans le transport aérien, thème du World Connect 2025

Le World Connect organisé par APG se tiendra du 29 au 31 octobre 2025 au Barcelo Sevilla Renacimiento, avec un thème consacré au pouvoir de la communication dans le transport aérien.


Rédigé par le Mardi 23 Septembre 2025

World Connect : JPG Photo Bertrand PICCARD Fondateur - Solar Impulse - Photo APG
World Connect : JPG Photo Bertrand PICCARD Fondateur - Solar Impulse - Photo APG
La 16e édition du World Connect, organisée par APG, se déroulera à Séville du 29 au 31 octobre 2025, au Barcelo Sevilla Renacimiento.

Plus de 480 participants sont déjà inscrits, dont 87 compagnies aériennes représentées par une centaine de dirigeants internationaux issus de 97 pays.

Le thème retenu cette année portera sur « le pouvoir de la communication dans le transport aérien ».

World Connect : "une vingtaine de prestigieux intervenants"

Jean-Louis Baroux, président du World Connect 2025, a exprimé sa satisfaction d’organiser cette nouvelle édition à Séville. « C’est avec un grand plaisir que nous serons dans la si belle ville de Séville au Barcelo Sevilla Renacimiento. Nous sommes certains d’assurer un accueil de grande qualité à tous nos participants ».

Cette année, le programme s’articulera autour du thème de la communication dans le transport aérien.

« Une vingtaine de prestigieux intervenants venus de différents pays, tous experts internationaux dans leur domaine, seront présents pour essayer de répondre à cette importante question », a précisé Jean-Louis Baroux.

Une traduction simultanée en plusieurs langues grâce à l'IA

Parmi les personnalités confirmées figurent Thierry Breton, ancien Commissaire européen, Sir Tim Clark, CEO d’Emirates Airlines, Luis Rodrigues, CEO de TAP, Haldane Dodd, Executive Director de l’Air Transport Action Group (ATAG), ou encore Bertrand Piccard, fondateur de Solar Impulse.

Comme l’an dernier, l’intelligence artificielle sera mise à contribution pour assurer une traduction simultanée en plusieurs langues.

L’événement proposera également un concert de piano classique interprété par la lauréate du Prix Cortot 2025, Alice Power, suivi du traditionnel dîner de gala. Ce dernier, parrainé par la ville de Séville, se tiendra dans un lieu exclusif.

