Le pouvoir de la communication dans le transport aérien, thème du World Connect 2025

La 16e édition du World Connect, organisée par APG, se déroulera à Séville du 29 au 31 octobre 2025, au Barcelo Sevilla Renacimiento.
Plus de 480 participants sont déjà inscrits, dont 87 compagnies aériennes représentées par une centaine de dirigeants internationaux issus de 97 pays.
Le thème retenu cette année portera sur « le pouvoir de la communication dans le transport aérien ».
Plus de 480 participants sont déjà inscrits, dont 87 compagnies aériennes représentées par une centaine de dirigeants internationaux issus de 97 pays.
Le thème retenu cette année portera sur « le pouvoir de la communication dans le transport aérien ».
World Connect : "une vingtaine de prestigieux intervenants"
Autres articles
-
Laurent Magnin : "bouger, visiter, découvrir, est le propre de l’homme" 🔑
-
Tim Clark (Emirates) : "Je n’ai jamais cru à un monde d’après"
-
APG : World Connect 2020 aura lieu à Malte
-
APG World Connect : 430 inscrits dont 70 dirigeants de compagnies aériennes
-
APG World Connect 2014 : le clip vidéo des 6èmes rencontres du transport aérien à Monaco
Jean-Louis Baroux, président du World Connect 2025, a exprimé sa satisfaction d’organiser cette nouvelle édition à Séville. « C’est avec un grand plaisir que nous serons dans la si belle ville de Séville au Barcelo Sevilla Renacimiento. Nous sommes certains d’assurer un accueil de grande qualité à tous nos participants ».
Cette année, le programme s’articulera autour du thème de la communication dans le transport aérien.
« Une vingtaine de prestigieux intervenants venus de différents pays, tous experts internationaux dans leur domaine, seront présents pour essayer de répondre à cette importante question », a précisé Jean-Louis Baroux.
Cette année, le programme s’articulera autour du thème de la communication dans le transport aérien.
« Une vingtaine de prestigieux intervenants venus de différents pays, tous experts internationaux dans leur domaine, seront présents pour essayer de répondre à cette importante question », a précisé Jean-Louis Baroux.
Une traduction simultanée en plusieurs langues grâce à l'IA
Parmi les personnalités confirmées figurent Thierry Breton, ancien Commissaire européen, Sir Tim Clark, CEO d’Emirates Airlines, Luis Rodrigues, CEO de TAP, Haldane Dodd, Executive Director de l’Air Transport Action Group (ATAG), ou encore Bertrand Piccard, fondateur de Solar Impulse.
Comme l’an dernier, l’intelligence artificielle sera mise à contribution pour assurer une traduction simultanée en plusieurs langues.
L’événement proposera également un concert de piano classique interprété par la lauréate du Prix Cortot 2025, Alice Power, suivi du traditionnel dîner de gala. Ce dernier, parrainé par la ville de Séville, se tiendra dans un lieu exclusif.
Comme l’an dernier, l’intelligence artificielle sera mise à contribution pour assurer une traduction simultanée en plusieurs langues.
L’événement proposera également un concert de piano classique interprété par la lauréate du Prix Cortot 2025, Alice Power, suivi du traditionnel dîner de gala. Ce dernier, parrainé par la ville de Séville, se tiendra dans un lieu exclusif.