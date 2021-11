Tim Clark (Emirates) : "Je n’ai jamais cru à un monde d’après"

Alex Cruz a alors pris cet exemple : "Vous pensez partir à Venise. Belle destination qui vous tente. Juste avant de commencer vos recherches sur ce beau week-end Italien, vous recevez un message d’Amazon. Juste au bon moment et pour un produit qui vous plait mais auquel vous ne pensiez même pas. Votre salaire vient d’être viré… et c’est tellement facile... juste un click. Et vous l’achetez. Et à ce moment-là, c’en est fini du week end à Venise !



Les grands vendeurs en ligne vont prendre de plus en plus d’argent à nos potentiels clients et cela se passe maintenant. Nous avons donc un sujet sérieux devant nous, celui de continuer de rendre le plus attractif possible nos vols et nos destinations."