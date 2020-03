APG : World Connect 2020 aura lieu à Malte

La 12ème édition du World Connect organisé par APG se tiendra à Malte du 29 au 31 octobre 2020 dans le cadre de l'hôtel Westin Dragonara Resort.



Le thème de l'événement sera "Next Airline Challenge : Environnement".



Jean Louis BAROUX président du World Connect explique: "Tout d'abord je souhaite remercier le gouvernement de Monaco pour son invariable support depuis toutes ces années, et surtout féliciter toutes les équipes du Monte Carlo Bay Hotel de Monaco qui ont accompli un travail remarquable lors de la précédente édition laquelle fut un grand succès. Donc à priori aucune raison de changer.



Puis force est de constater que notre événement à atteint une autre dimension. Le gouvernement de la République de Malte a exprimé son souhait via le Ministère du Tourisme d’accueillir le 12ème APG World Connect en proposant un partenariat de très grande qualité avec tous les acteurs depuis l’Office du Tourisme de Malte, jusqu’à Air Malta, et l’Aéroport de Malte – la Valette.]i