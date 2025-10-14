APG France nomme Antoine Huet au poste de Directeur Commercial et Opérations

Je suis extrêmement motivé et fier de rejoindre APG France. Je mettrai tout en œuvre pour contribuer au succès de la marque et renforcer sa performance en France

Toutes les équipes d’APG France sont heureuses de travailler sous le leadership d’Antoine Huet. Sa compétence est reconnue et son parcours démontre son expertise dans la commercialisation des compagnies aériennes à l’échelle mondiale