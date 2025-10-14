APG France nomme Antoine Huet au poste de Directeur Commercial et Opérations

Le groupe APG annonce la nomination d’Antoine Huet en tant que Directeur Commercial et Opérations d’APG France.
Antoine Huet apporte à APG France plus de trente ans d’expérience au sein de grandes compagnies aériennes. Il a occupé des fonctions stratégiques chez Air France, KLM et Delta Airlines, avant de devenir Directeur Général Adjoint Commercial de Corsair International.
Depuis juillet 2022, il occupe également le poste de Secrétaire Général d’APG Network.
A lire aussi : NDC : Lufthansa rejoint APG Platform
APG : Antoine Huet devra "consolider les relations avec les compagnies aériennes partenaires"
Dans son nouveau rôle, il supervisera les équipes commerciales et les opérations d’APG France, avec pour mission de consolider les relations avec les compagnies aériennes partenaires et d’optimiser la performance commerciale sur le marché français.
« Je suis extrêmement motivé et fier de rejoindre APG France. Je mettrai tout en œuvre pour contribuer au succès de la marque et renforcer sa performance en France », a déclaré Antoine Huet.
« Toutes les équipes d’APG France sont heureuses de travailler sous le leadership d’Antoine Huet. Sa compétence est reconnue et son parcours démontre son expertise dans la commercialisation des compagnies aériennes à l’échelle mondiale », a précisé Sandrine de Saint Sauveur, Présidente du groupe APG.
