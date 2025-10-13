Béatrice de Rotalier (Delta) : au revoir là-haut





En France, plusieurs célébrations ont marqué l’année : à Nice, au moment du lancement de nos vols du printemps, et aussi à Lyon, avec nos partenaires Air France KLM et la distribution. Enfin, nous célébrons cet anniversaire avec les agents de voyage à Paris, à l'occasion de l'IFTM. Tout a commencé par une grande opération de lancement visible sur YouTube. Nous étions dans le Dôme de Las Vegas, avec une animation 3D immersive, à l’intérieur comme à l’extérieur, des invités prestigieux comme Lenny Kravitz, et la présentation de nos produits du futur pour marquer l’entrée de Delta dans son deuxième siècle.Ensuite, nous avons organisé de nombreuses festivités locales selon les pays, mais elles ont eu lieu principalement aux États-Unis.Nous venons également de sortir un film à Atlanta sur les 100 ans de Delta, désormais projeté à bord de nos avions. En France, plusieurs célébrations ont marqué l’année : à Nice, au moment du lancement de nos vols du printemps, et aussi à Lyon, avec nos partenaires Air France KLM et la distribution. Enfin, nous célébrons cet anniversaire avec les agents de voyage à Paris, à l'occasion de l'IFTM.

C'est une année qui est chaotique avec des hauts et des bas. Cela a très bien commencé au niveau business, en début d'année, et puis, quand les tarifs, les fameuses taxes ont été mises en place, nous avons constaté un ralentissement.



Néanmoins, les entreprises qui ont de réels besoins continuent de voyager, même si le nombre de déplacements a diminué. Ceux qui se rendaient plusieurs fois par an aux États-Unis ont réduit la fréquence de leurs voyages.



Sur le plan du tourisme cela se maintient, notamment avec l’attractivité des USA. Le taux du dollar est en notre faveur maintenant, et le baril est aussi en baisse.



Globalement, c’est une année qui, sans être exceptionnelle, reste au moins équivalente à celle de l’an dernier.



Cependant, la situation géopolitique, des deux côtés de l’Atlantique, crée des incertitudes. En France non plus, la stabilité n’est pas totale, ce qui engendre des hésitations de part et d’autre.



Il faut quand même se rappeler que la France, c'est le premier pays européen d'investissement des entreprises américaines aujourd'hui et cela se retrouve quand même dans le trafic. Sur le plan du loisir, nous avons eu des retards à l'allumage très forts.



Vers les États-Unis, les voyageurs étaient d’abord moins enclins à partir, en raison de ce qu’ils entendaient sur la conjoncture, qui n'est pas très hospitalière a priori. Finalement, ils sont tout de même partis, peut-être pour des séjours plus courts. Dans l’autre sens, les Américains, eux, ont continué à venir.



Aujourd’hui, c’est un tourisme beaucoup plus haut de gamme que l’on observe. Des gens qui ne regardent pas réellement le prix, qui voyagent en business, et en premium. Nous voyons même des familles qui voyagent en business, donc c'est toujours positif. La classe éco a un peu plus de mal aujourd’hui à tirer son épingle du jeu.

Oui, exactement, mais cela est compensé par nos taux de remplissage en premium.





Pour résumer, je dirais que nous avons fait un grand travail de fond qui aujourd’hui valorise notre produit et nos partenariats. Ainsi, Delta continue d’être reconnue et régulièrement primée. Cette année, nous avons lancé en France de belles initiatives, comme le service du champagne Taittinger pour célébrer nos cent ans, ainsi que la présence, si je puis dire, du chef du Grand Véfour à la carte de notre classe affaires.Nous avions déjà des chefs aux États-Unis, et c’était une manière d'étendre cette promesse que nous avons partout, en ayant au moins un chef en France. Nous espérons que cela va continuer, a priori, pourquoi pas. Puisque de toute manière, le premium est là, donc il n'y a pas de raison que cela s’arrête.Nous avons également changé toute notre literie aussi. Nous sommes désormais partenaires avec la maison avec Missoni avec des surmatelas, de nouveaux oreillers, et une nouvelle couette. Tout cela dans des matériaux durables.Nous avons également annoncé le lancement de notre vol Boston - Nice pour le printemps 2026. Aussi, nous continuons d’augmenter notre capacité sur les salons Delta One aux États-Unis avec également des ouvertures. Après New York et Los Angeles, nous avons ouvert Seattle et Boston.Pour résumer, je dirais que nous avons fait un grand travail de fond qui aujourd’hui valorise notre produit et nos partenariats. Ainsi, Delta continue d’être reconnue et régulièrement primée.

Oui, et je tire ma révérence avec la satisfaction d’un très beau partenariat avec Air France, une très bonne entente avec nos partenaires en général sur le marché. Des souvenirs plein la tête.