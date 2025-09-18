TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Delta ouvre deux transatlantiques inédites choisies par clients et salariés !

La Sardaigne et Malte élues par vote


Delta inaugurera en 2026 deux liaisons directes entre New York et Olbia ainsi que La Valette à Malte. Ces destinations ont été choisies par les clients de la compagnies et ses salariés.


Rédigé par le Jeudi 18 Septembre 2025

Delta ouvre deux transatlantiques inédites choisies par clients et salariés ! - Depositphotos.com Auteur Balate Dorin
À l’été 2026, Delta Air Lines ouvrira deux nouvelles liaisons saisonnières entre New York-JFK et la Méditerranée. La compagnie américaine a retenu la Sardaigne et Malte comme destinations, à l’issue d’un vote inédit organisé auprès de ses membres SkyMiles et de ses employés. Une manière de tester une approche participative dans le développement de son réseau.

Pour la première fois, Delta a invité ses clients et son personnel à voter pour l’ouverture de nouvelles lignes européennes. Trois destinations étaient en lice : la Sardaigne, Malte et Ibiza. Près de 150 000 votes ont été exprimés en cinq jours. Les membres SkyMiles ont choisi la Sardaigne, tandis que les salariés de la compagnie ont retenu Malte. Face à ce partage des résultats, Delta a décidé de lancer les deux routes.

« Nous continuons à offrir davantage de choix et de destinations uniques à nos membres SkyMiles avec un nouveau service vers Malte et la Sardaigne », a indiqué Paul Baldoni, vice-président senior de la planification du réseau. « Nous pouvons désormais affirmer que notre réseau n’est pas seulement conçu pour nos clients les plus fidèles, mais aussi par eux. »

Delta : lignes directes en Olbia et New York et entre La Valette et New York

Les deux liaisons seront opérées au départ de New York-JFK en Boeing 767-300ER. Le vol vers Olbia (Sardaigne) débutera le 20 mai 2026 à raison de quatre fréquences hebdomadaires, tandis que la desserte de La Valette (Malte) commencera le 7 juin 2026 avec trois vols par semaine.

« Le lancement de la liaison directe Olbia-New York JFK marque une étape historique et stratégique pour notre île », a déclaré Silvio Pippobello, CEO de l’aéroport d’Olbia Costa Smeralda. Même ton du côté maltais : « En tant que premier service transatlantique régulier au départ de Malte exploité par une compagnie aérienne américaine, cette avancée majeure renforce notre réseau et élargit considérablement notre portée mondiale », a souligné Allan Borg, CEO de l’aéroport international de Malte.

Pour Malte, l’annonce s’inscrit dans la stratégie de l’Autorité du tourisme visant à attirer davantage de visiteurs nord-américains. « Il s’agit d’une avancée historique pour les îles maltaises et pour les liens de longue date entre Malte et les États-Unis », a ajouté Dr. Ian Borg vice-Premier ministre et ministre du Tourisme.

Déjà positionnée sur Rome, Milan, Venise, Naples et Catane, Delta ajoute Olbia comme sixième porte d’entrée vers l'Italie. Malte devient pour sa part une nouvelle destination méditerranéenne reliée directement aux États-Unis

