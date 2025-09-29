TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Lufthansa va supprimer 4 000 postes pour "redresser sa rentabilité"

le groupe prévoit l’achat de plus de 230 nouveaux avions d’ici 2030


Confronté à une rentabilité en baisse, le groupe Lufthansa prévoit la suppression de 4 000 emplois, principalement dans l’administration en Allemagne, dans le cadre de son programme "Turnaround".


Rédigé par le Lundi 29 Septembre 2025

Lufthansa va supprimer 4 000 postes pour "redresser sa rentabilité" - Depositphotos.com Auteur teamtime
Face à une rentabilité jugée insuffisante, le groupe Lufthansa vient d’annoncer la suppression de 4 000 postes d’ici 2030, principalement dans les fonctions administratives en Allemagne.

Cette décision intervient dans le cadre du programme "Turnaround", lancé il y a un an, qui vise à transformer le groupe et à l’aligner sur les standards de performance de ses principaux concurrents européens.

Selon les chiffres avancés lors de la journée investisseurs du 29 septembre 2025, Lufthansa emploie aujourd’hui près de 103 000 salariés dans le monde, dont 15 000 dans l’administration.

Ce sont ces derniers qui seront majoritairement concernés, avec une réduction estimée à 20% des postes non opérationnels. Les suppressions seront menées en concertation avec les syndicats, à commencer par Verdi, qui réclame des garanties pour limiter les impacts sociaux et préserver les intérêts du personnel au sol.

Lufthansa : 230 nouveaux avions d’ici 2030

La compagnie allemande, confrontée à la montée en puissance de groupes concurrents tels que IAG ou Air France-KLM, fait face à une pression accrue sur ses marges. Celles-ci sont passées de 7,5% en 2023 à 4,4% en 2024, alors que Lufthansa vise 8% à partir de 2028.

Selon la direction, ce plan social s’accompagne de plus de 700 mesures d’optimisation, dont une accélération de la digitalisation et une automatisation accrue des activités administratives.

Par ailleurs, le groupe confirme ses investissements pour l’avenir et prévoit l’achat de plus de 230 nouveaux avions d’ici 2030. Pour l’instant, les négociations sociales se poursuivent et les partenaires sociaux entendent peser sur les modalités du plan.

