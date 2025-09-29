Lufthansa va supprimer 4 000 postes pour "redresser sa rentabilité"

La compagnie allemande, confrontée à la montée en puissance de groupes concurrents tels que IAG ou Air France-KLM, fait face à une pression accrue sur ses marges. Celles-ci sont passées de 7,5% en 2023 à 4,4% en 2024, alors que Lufthansa vise 8% à partir de 2028.



Selon la direction, ce plan social s’accompagne de plus de 700 mesures d’optimisation, dont une accélération de la digitalisation et une automatisation accrue des activités administratives.



Par ailleurs, le groupe confirme ses investissements pour l’avenir et prévoit l’achat de plus de 230 nouveaux avions d’ici 2030. Pour l’instant, les négociations sociales se poursuivent et les partenaires sociaux entendent peser sur les modalités du plan.