ITA Airways renforce son réseau international cet hiver

Lors du TTG Travel Experience, salon international du tourisme de Rimini, ITA Airways a dévoilé ses principales nouveautés pour la saison hiver 2025/2026 ainsi que ses résultats pour les neuf premiers mois de l’année.
Pour l’hiver 2025/2026, ITA Airways opérera 53 destinations, dont 16 nationales, 21 internationales et 16 intercontinentales. Le principal lancement concerne la nouvelle liaison directe Rome Fiumicino – Maurice, effective à partir du 7 novembre 2025, opérée en Airbus A330neo deux fois par semaine (vendredi et dimanche) avec des horaires nocturnes.
La compagnie relancera également la ligne Rome – Malé (Maldives) dès le 19 décembre 2025, d’abord en fréquence quotidienne jusqu’au 6 janvier, puis trois fois par semaine, avec un renforcement à quatre fréquences en février et une reprise pendant les vacances de Pâques 2026.
Les liaisons vers Bangkok passeront à sept vols hebdomadaires à compter du 8 décembre, tandis que Buenos Aires bénéficiera de dix fréquences par semaine entre le 16 décembre et le 9 janvier.
ITA Airways a transporté 12,6 millions de passagers en 9 mois
Entre janvier et septembre 2025, ITA Airways a transporté 12,6 millions de passagers, dont 2 millions sur le long-courrier, avec un taux de remplissage moyen de 83,4 % (+2,5 points sur un an). Le chiffre d’affaires passagers atteint 2,17 milliards d’euros, en progression de 4 % par rapport à 2024.
La compagnie italienne poursuit son intégration progressive au sein du groupe Lufthansa, matérialisée par de nouvelles synergies commerciales et opérationnelles. Depuis l’été, ITA Airways a mis en place des accords de partage de code avec Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines et Air Dolomiti.
Le programme de fidélité Volare est désormais interopérable avec Miles & More. Par ailleurs, les opérations au sol et en vol sont regroupées dans les terminaux Lufthansa de Francfort, Munich et Hambourg, et les horaires entre Rome Fiumicino, Milan Linate et les hubs allemands ont été ajustés pour réduire les temps de correspondance.
La compagnie vise l’équilibre financier d’ici fin 2025 avant une nouvelle phase de croissance en 2026, soutenue par les synergies avec Lufthansa.
