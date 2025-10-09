TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo AirMaG  
Recherche avancée

ITA Airways renforce son réseau international cet hiver

Mise en place de synergie avec Lufthansa


ITA Airways a présenté son programme hiver 2025/2026 lors du TTG Travel Experience en Italie et renforce son intégration avec le groupe Lufthansa.


Rédigé par le Jeudi 9 Octobre 2025

Le Président Sandro Pappalardo et le CEO et Directeur Général Joerg Eberhart - photo ITA Airways
Le Président Sandro Pappalardo et le CEO et Directeur Général Joerg Eberhart - photo ITA Airways
CroisiEurope
Lors du TTG Travel Experience, salon international du tourisme de Rimini, ITA Airways a dévoilé ses principales nouveautés pour la saison hiver 2025/2026 ainsi que ses résultats pour les neuf premiers mois de l’année.

Pour l’hiver 2025/2026, ITA Airways opérera 53 destinations, dont 16 nationales, 21 internationales et 16 intercontinentales. Le principal lancement concerne la nouvelle liaison directe Rome Fiumicino – Maurice, effective à partir du 7 novembre 2025, opérée en Airbus A330neo deux fois par semaine (vendredi et dimanche) avec des horaires nocturnes.

La compagnie relancera également la ligne Rome – Malé (Maldives) dès le 19 décembre 2025, d’abord en fréquence quotidienne jusqu’au 6 janvier, puis trois fois par semaine, avec un renforcement à quatre fréquences en février et une reprise pendant les vacances de Pâques 2026.

Les liaisons vers Bangkok passeront à sept vols hebdomadaires à compter du 8 décembre, tandis que Buenos Aires bénéficiera de dix fréquences par semaine entre le 16 décembre et le 9 janvier.

ITA Airways a transporté 12,6 millions de passagers en 9 mois

Autres articles
Entre janvier et septembre 2025, ITA Airways a transporté 12,6 millions de passagers, dont 2 millions sur le long-courrier, avec un taux de remplissage moyen de 83,4 % (+2,5 points sur un an). Le chiffre d’affaires passagers atteint 2,17 milliards d’euros, en progression de 4 % par rapport à 2024.

La compagnie italienne poursuit son intégration progressive au sein du groupe Lufthansa, matérialisée par de nouvelles synergies commerciales et opérationnelles. Depuis l’été, ITA Airways a mis en place des accords de partage de code avec Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines, Brussels Airlines et Air Dolomiti.

Le programme de fidélité Volare est désormais interopérable avec Miles & More. Par ailleurs, les opérations au sol et en vol sont regroupées dans les terminaux Lufthansa de Francfort, Munich et Hambourg, et les horaires entre Rome Fiumicino, Milan Linate et les hubs allemands ont été ajustés pour réduire les temps de correspondance.

La compagnie vise l’équilibre financier d’ici fin 2025 avant une nouvelle phase de croissance en 2026, soutenue par les synergies avec Lufthansa.

Lu 139 fois

Tags : ita airways, lufthansa
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Civitatis

Brand news AirMaG

Vous les avez manqués à l’IFTM : Resaneo vous présente ses nouveautés train en Europe

Vous les avez manqués à l’IFTM : Resaneo vous présente ses nouveautés train en Europe
Il y a bientôt deux semaines, Resaneo était présent sur l’IFTM. Vous n’avez pas eu la possibilité...
Dernière heure

Ras Al Khaimah intègre les réseaux Virtuoso et Serandipians

Agences Girondins de Bordeaux : les limites du modèle "club-agence" ?

ITA Airways renforce son réseau international cet hiver

Mobilisation du 11 octobre : "Le tourisme social ne doit pas être la variable"

La Réunion : le Groupe Macé structure son pôle hôtelier avec le soutien de Bpifrance

Brand News

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année
Le Danemark séduit de plus en plus les voyageurs français : en automne et en hiver, le pays révèle...
Les annonces

DISCOVER THE WORLD - Attaché(e) commercial(e) Région Ile de France - CDI
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Montbrison (42))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CE EVASION - Forfaitiste groupes collectivités H/F - CDI - (Paris, Lyon ou Rouen)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes
Distribution

Distribution

Agences Girondins de Bordeaux : les limites du modèle "club-agence" ?

Agences Girondins de Bordeaux : les limites du modèle "club-agence" ?
Partez en France

Partez en France

La Mère Poulard cède sa biscuiterie et se recentre sur le tourisme

La Mère Poulard cède sa biscuiterie et se recentre sur le tourisme
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Pierre & Vacances s’installe en Suisse avec SWISSPEAK Resorts

Pierre &amp; Vacances s’installe en Suisse avec SWISSPEAK Resorts
Production

Production

Solea lance la location de villas pour se démarquer

Solea lance la location de villas pour se démarquer
AirMaG

AirMaG

ITA Airways renforce son réseau international cet hiver

ITA Airways renforce son réseau international cet hiver
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Location saisonnière : Smily dévoile une IA capable de personnaliser chaque annonce

Location saisonnière : Smily dévoile une IA capable de personnaliser chaque annonce
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Ras Al Khaimah intègre les réseaux Virtuoso et Serandipians

Ras Al Khaimah intègre les réseaux Virtuoso et Serandipians
HotelMaG

Hébergement

La Réunion : le Groupe Macé structure son pôle hôtelier avec le soutien de Bpifrance

La Réunion : le Groupe Macé structure son pôle hôtelier avec le soutien de Bpifrance
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Virgin Voyages affine sa politique tarifaire : plus de clarté, plus de choix

Virgin Voyages affine sa politique tarifaire : plus de clarté, plus de choix
TravelJobs

Emploi & Formation

Prodesti vise haut pour 2026 : nouvelles destinations et certifications [ABO]

Prodesti vise haut pour 2026 : nouvelles destinations et certifications [ABO]
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias