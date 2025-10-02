Cercle des Vacances élargit sa distribution avec Amadeus

Rose-Marie Farrugia, Cercle des Vacances, Frédéric Saunier et Julie Thiebaut d'Amadeus - Photo Amadeus
Cercle des Vacances a annoncé la signature d’un accord de distribution élargi avec Amadeus. Ce partenariat permettra au voyagiste d’accéder à la fois au contenu EDIFACT et au contenu NDC via les solutions Amadeus Selling Platform Connect et Amadeus Web Services.
Pour Rose-Marie Farrugia, Présidente de Cercle des Vacances, cet accord marque une évolution importante dans la stratégie du groupe : « Avec cet accord, nous franchissons une nouvelle étape en devenant multi-GDS. Cette double connectivité nous permet d’élargir notre accès aux différents types de contenus et d’offrir à nos clients une expérience plus riche. »
Grâce à Selling Platform Connect, les agents de voyage disposeront d’une marketplace multi-canal intégrant de manière harmonisée les contenus NDC et EDIFACT. De son côté, Amadeus Web Services offrira des outils pour développer des applications personnalisées et accéder à des solutions innovantes.
De son côté, Frédéric Saunier, General Manager Travel Sellers France chez Amadeus, souligne : « La suite de solutions de distribution d'Amadeus permet à Cercle des Vacances l'accès à des tarifs exclusivement disponibles via NDC. Les principales compagnies aériennes françaises ayant renforcé leur engagement envers NDC cette année, l'accès à ce contenu est de plus en plus essentiel pour offrir des expériences personnalisées aux voyageurs. »
Le groupe Cercle des Vacances, qui regroupe plusieurs marques spécialisées, bénéficie ainsi d’une connectivité élargie pour diversifier son offre. Ses marques incluent BilletsDiscount, dédié notamment aux diasporas et aux territoires ultramarins, Cercle des Voyages, positionné sur le sur-mesure haut de gamme, Vacances Australie, accompagnant les jeunes en Working Holiday Visa, ainsi que Croisiris, spécialisé dans les croisières.
