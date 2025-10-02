Cercle des Vacances élargit sa distribution avec Amadeus

La suite de solutions de distribution d'Amadeus permet à Cercle des Vacances l'accès à des tarifs exclusivement disponibles via NDC. Les principales compagnies aériennes françaises ayant renforcé leur engagement envers NDC cette année, l'accès à ce contenu est de plus en plus essentiel pour offrir des expériences personnalisées aux voyageurs.

De son côté, Frédéric Saunier , General Manager Travel Sellers France chez Amadeus, souligne : «Le groupe Cercle des Vacances, qui regroupe plusieurs marques spécialisées, bénéficie ainsi d’une connectivité élargie pour diversifier son offre. Ses marques incluent, dédié notamment aux diasporas et aux territoires ultramarins,, positionné sur le sur-mesure haut de gamme,, accompagnant les jeunes en Working Holiday Visa, ainsi que, spécialisé dans les croisières.