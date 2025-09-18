IA ou conseiller humain ? Voici ce que préfèrent vraiment les Français pour organiser leurs voyages

Pourtant, ceux qui l'ont testée jugent l'expérience positive (83 %), saluant sa capacité à créer des itinéraires personnalisés ou à faire gagner du temps.



Cette ambivalence se retrouve également à l'aéroport, où les voyageurs se montrent prêts à utiliser les portiques biométriques (54 %) et à enregistrer leurs bagages depuis leur domicile (52 %), tout en gardant des rituels comme les achats au duty-free ou un verre au bar.



La réservation de voyage reste un moment de stress pour 90 % des Français, qui craignent de ne pas obtenir le meilleur prix ou de voir les tarifs fluctuer.



Face à cette anxiété, une majorité de voyageurs est prête à payer pour des garanties, comme le remboursement (70 %) ou une assistance en cas de bagages perdus (69 %).