TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

IA ou conseiller humain ? Voici ce que préfèrent vraiment les Français pour organiser leurs voyages

Une étude Amadeus en dit plus


Même si l'essor de l'IA se confirme, les Français restent attachés aux conseils de leurs proches pour préparer leurs séjours. Une tendance confirmée par une étude sur les nouvelles technologies menée par Amadeus.


Rédigé par Charlotte Loisy le Vendredi 19 Septembre 2025

Tourisme : les Français privilégient leurs proches à l’IA selon une étude Amadeus - Photo : Rawpixel - Depositphotos
Tourisme : les Français privilégient leurs proches à l’IA selon une étude Amadeus - Photo : Rawpixel - Depositphotos
CroisiEurope
L’étude internationale "Connected Journeys : How Technology Will Transform Travel in the Next Decade " menée par Opinium et Amadeus révèle une tendance paradoxale chez les voyageurs français.

Bien que l'Intelligence Artificielle (IA) et les solutions biométriques suscitent l'intérêt, la confiance reste centrée sur des repères plus traditionnels.

La famille et les amis sont la principale source d'inspiration pour un tiers des Français (34 %), loin devant les agences de voyages en ligne (25 %) ou la télévision.

Quant à l'adoption des outils d'IA générative, elle reste marginale, ne touchant que 8 % des voyageurs.

Le rapport ambigu des voyageurs avec la technologie

Autres articles
Pourtant, ceux qui l'ont testée jugent l'expérience positive (83 %), saluant sa capacité à créer des itinéraires personnalisés ou à faire gagner du temps.

Cette ambivalence se retrouve également à l'aéroport, où les voyageurs se montrent prêts à utiliser les portiques biométriques (54 %) et à enregistrer leurs bagages depuis leur domicile (52 %), tout en gardant des rituels comme les achats au duty-free ou un verre au bar.

La réservation de voyage reste un moment de stress pour 90 % des Français, qui craignent de ne pas obtenir le meilleur prix ou de voir les tarifs fluctuer.

Face à cette anxiété, une majorité de voyageurs est prête à payer pour des garanties, comme le remboursement (70 %) ou une assistance en cas de bagages perdus (69 %).

L'échange humain préféré par les Français

L'étude d'Amadeus met en lumière l'importance de la gestion des imprévus.

Pour 73 % des Français, la manière dont un prestataire gère une perturbation est un reflet direct de la qualité de son service.

La communication claire et régulière est primordiale, et l'échange humain est clairement préféré : 54 % sont prêts à patienter pour parler à un conseiller plutôt que d'échanger avec une IA.

Si la technologie ouvre des portes, le facteur humain reste donc au cœur de la satisfaction et de la fidélisation des voyageurs.

Lu 246 fois

Tags : amadeus
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Jeudi 18 Septembre 2025 - 15:18 NDC : Lufthansa rejoint APG Platform

Jeudi 18 Septembre 2025 - 11:16 Techno, réactivité et transparence : la recette de LMX pour convaincre les agences !

Mondial Tourisme

Brand News La Travel Tech

IFTM 2025 : Expedia TAAP fête ses 15 ans en mettant le cap sur l’Amérique du Nord !

IFTM 2025 : Expedia TAAP fête ses 15 ans en mettant le cap sur l’Amérique du Nord !
À l’occasion de l’IFTM Top Resa 2025, Expedia TAAP met les petits plats dans les grands et...
Dernière heure

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

Visit Sweden lance une API nationale pour le tourisme

Marietton Développement ouvre son capital à ses salariés

Voyageurs en Europe : vos valises sont désormais traçables avec Air Canada

Brand News

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !

Retrouvez DIGITRIPS à l’IFTM au stand N048 !
Anciennement MisterFly, trouvez le stand au nom de DIGITRIPS dès cette année. Les équipes DIGITRIPS...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

CROISILAND - Agent de vente et de réservation H/F - CDI - (Le Bourget-du-Lac (73))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

VISITEURS - Commercial(e) BtoB – Tourisme sur mesure & circuits d’exception - CDI - (Paris/Ile de France et Province)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Assur-Travel élargit ses garanties pour les agences de voyages : une couverture exclusive face aux risques des packages dynamiques

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)

Civitatis, la plateforme d'activités, de visites guidées et de transferts, vous donne rendez-vous à l’IFTM 2025 (Stand F091)
Distribution

Distribution

Marietton Développement ouvre son capital à ses salariés

Marietton Développement ouvre son capital à ses salariés
Partez en France

Partez en France

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Visit Sweden lance une API nationale pour le tourisme

Visit Sweden lance une API nationale pour le tourisme
Production

Production

Albanie, Pologne, Madagascar : Aya Voyages élargit son horizon

Albanie, Pologne, Madagascar : Aya Voyages élargit son horizon
AirMaG

AirMaG

Voyageurs en Europe : vos valises sont désormais traçables avec Air Canada

Voyageurs en Europe : vos valises sont désormais traçables avec Air Canada
Transport

Transport

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
La Travel Tech

La Travel Tech

IA ou conseiller humain ? Voici ce que préfèrent vraiment les Français pour organiser leurs voyages

IA ou conseiller humain ? Voici ce que préfèrent vraiment les Français pour organiser leurs voyages
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le groupe hôtelier Machefert orchestre sa "renaissance"

Le groupe hôtelier Machefert orchestre sa "renaissance"
HotelMaG

Hébergement

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Tourisme durable : "plein de choses sont faites, ça ne se sait pas", selon Jean-Pierre Nadir

Tourisme durable : "plein de choses sont faites, ça ne se sait pas", selon Jean-Pierre Nadir
CruiseMaG

CruiseMaG

Oceania Cruises enrichit son offre "Your World Included"

Oceania Cruises enrichit son offre "Your World Included"
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Île-de-France : 2025 s'annonce sous de bons auspices pour le tourisme d'affaires

Île-de-France : 2025 s'annonce sous de bons auspices pour le tourisme d'affaires
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias