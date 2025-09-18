IA ou conseiller humain ? Voici ce que préfèrent vraiment les Français pour organiser leurs voyages

Tourisme : les Français privilégient leurs proches à l’IA selon une étude Amadeus - Photo : Rawpixel - Depositphotos
L’étude internationale "Connected Journeys : How Technology Will Transform Travel in the Next Decade " menée par Opinium et Amadeus révèle une tendance paradoxale chez les voyageurs français.
Bien que l'Intelligence Artificielle (IA) et les solutions biométriques suscitent l'intérêt, la confiance reste centrée sur des repères plus traditionnels.
La famille et les amis sont la principale source d'inspiration pour un tiers des Français (34 %), loin devant les agences de voyages en ligne (25 %) ou la télévision.
Quant à l'adoption des outils d'IA générative, elle reste marginale, ne touchant que 8 % des voyageurs.
Le rapport ambigu des voyageurs avec la technologie
Pourtant, ceux qui l'ont testée jugent l'expérience positive (83 %), saluant sa capacité à créer des itinéraires personnalisés ou à faire gagner du temps.
Cette ambivalence se retrouve également à l'aéroport, où les voyageurs se montrent prêts à utiliser les portiques biométriques (54 %) et à enregistrer leurs bagages depuis leur domicile (52 %), tout en gardant des rituels comme les achats au duty-free ou un verre au bar.
La réservation de voyage reste un moment de stress pour 90 % des Français, qui craignent de ne pas obtenir le meilleur prix ou de voir les tarifs fluctuer.
Face à cette anxiété, une majorité de voyageurs est prête à payer pour des garanties, comme le remboursement (70 %) ou une assistance en cas de bagages perdus (69 %).
L'échange humain préféré par les Français
L'étude d'Amadeus met en lumière l'importance de la gestion des imprévus.
Pour 73 % des Français, la manière dont un prestataire gère une perturbation est un reflet direct de la qualité de son service.
La communication claire et régulière est primordiale, et l'échange humain est clairement préféré : 54 % sont prêts à patienter pour parler à un conseiller plutôt que d'échanger avec une IA.
Si la technologie ouvre des portes, le facteur humain reste donc au cœur de la satisfaction et de la fidélisation des voyageurs.
