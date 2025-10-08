TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Après Zurich, Voyageurs du Monde regarde vers l’Allemagne

résultats du premier semestre 2025


Malgré un contexte géopolitique tendu, Voyageurs du Monde enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 9,8 % au premier semestre 2025, porté par les segments sur mesure et aventure.


Rédigé par le Mercredi 8 Octobre 2025

Après Zurich, Voyageurs du Monde regarde vers l’Allemagne - Depositphotos.com evaldas.lp@gmail.com
Après Zurich, Voyageurs du Monde regarde vers l’Allemagne - Depositphotos.com evaldas.lp@gmail.com
CroisiEurope
Dans un climat économique et géopolitique complexe, marqué notamment par la guerre en Ukraine et le conflit au Proche-Orient, le groupe Voyageurs du Monde a réalisé une performance solide sur les six premiers mois de 2025.

Le chiffre d’affaires atteint 317,3 M€, contre 289,0 M€ au premier semestre 2024, soit une croissance de +9,8 %.

Les voyages sur mesure (+10 %) et les voyages d’aventure (+12,4 %) demeurent les principaux moteurs de cette progression. En revanche, l’activité voyages à vélo ralentit avec une hausse de +4,6 %, limitée à +1,3 % à périmètre constant.

L'EBITDA du groupe s’établit à 11,1 M€, en hausse de 15,4 % par rapport à 2024. Le résultat net part du Groupe atteint 5,7 M€, en progression de 4,4 %, une évolution "freinée par la baisse du résultat financier".

A lire aussi : Le groupe Voyageurs du Monde enregistre des résultats inédits en 2024

Sur le plan stratégique, le groupe a poursuivi le déploiement de sa plateforme internationale. Après le Canada et le Royaume-Uni, Voyageurs du Monde s’est implanté en Suisse alémanique, avec une nouvelle agence à Zurich. Le groupe prépare également d’autres ouvertures à venir, notamment en Allemagne et "dans d'autres pays". En France, Comptoir des Voyages renforce son maillage territorial grâce à une nouvelle agence à Nantes.

Voyageurs du Monde : commercialisation d'une seconde dahabieh en Egypte

Autres articles
Au Royaume-Uni la marque Voyageurs Du Monde est désormais intégrée à l’offre d’Original Travel. En Egypte, l’offre de voyages sur mesure se renforce avec la construction et la commercialisation d’une seconde dahabieh baptisée « la Rêveuse », à partir de la fin de l’année.

L’offre de bynativ s’étoffe avec l’ouverture de nouvelles destinations, la création de hubs commerciaux à destination et la création d’une plateforme de marque, annonce un communiqué.

Sur l’activité aventure, une nouvelle offre de voyages autour de la randonnée et du vélo en France à destination des clients étrangers est en cours de lancement.

Sur l’activité vélo, l’offre sera complétée par des voyages sur mesure qui répondent à des besoins plus individualisés des clients.

Au 30 septembre 2025, les départs acquis 2025 (variation exprimée par rapport aux départs acquis 2024 à la même date), sont en progression que de 7,0 %. Dans ce contexte, le Groupe devrait réaliser en 2025 un chiffre d’affaires en croissance d’environ 7% par rapport à 2024 et un EBITDA en croissance dans une proportion proche de celle du chiffre d’affaires.

Lu 218 fois

Tags : voyageurs du monde
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 8 Octobre 2025 - 12:12 Fondation Go&Live : le prix "Apprenez le Monde" revient pour sa 4ᵉ édition

Mercredi 8 Octobre 2025 - 10:52 Sandals lance son programme d’Ambassadeurs

Civitatis
Dernière heure

Location saisonnière : Smily dévoile une IA capable de personnaliser chaque annonce

Travel Planet : perquisitions et gardes à vue pour les dirigeants

Fondation Go&Live : le prix "Apprenez le Monde" revient pour sa 4ᵉ édition

Disney Fantasy : un chantier hors normes à Brest jusqu’au 28 octobre 2025

"Vignobles en Scène", nouveau rendez-vous annuel de l’œnotourisme

Brand News

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année
Le Danemark séduit de plus en plus les voyageurs français : en automne et en hiver, le pays révèle...
Les annonces

CE EVASION - Forfaitiste groupes collectivités H/F - CDI - (Paris, Lyon ou Rouen)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

DISCOVERY TRAINS - Conseiller forfaitiste spécialiste des voyages en train H/F - CDI - (Paris 12e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CROISIEUROPE - Acheteur/Négociateur expérimenté H/F - CDD - (Strasbourg (67))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes
Distribution

Distribution

Fondation Go&Live : le prix "Apprenez le Monde" revient pour sa 4ᵉ édition

Fondation Go&amp;Live : le prix "Apprenez le Monde" revient pour sa 4ᵉ édition
Partez en France

Partez en France

"Vignobles en Scène", nouveau rendez-vous annuel de l’œnotourisme

"Vignobles en Scène", nouveau rendez-vous annuel de l’œnotourisme
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Seychelles : léger recul du marché français

Seychelles : léger recul du marché français
Production

Production

Solea lance la location de villas pour se démarquer

Solea lance la location de villas pour se démarquer
AirMaG

AirMaG

Air Antilles va recevoir "un appui financier de 3 millions d’euros"

Air Antilles va recevoir "un appui financier de 3 millions d’euros"
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Location saisonnière : Smily dévoile une IA capable de personnaliser chaque annonce

Location saisonnière : Smily dévoile une IA capable de personnaliser chaque annonce
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

COMO Hotels and Resorts ouvre un nouvel établissement de luxe à Melbourne

COMO Hotels and Resorts ouvre un nouvel établissement de luxe à Melbourne
HotelMaG

Hébergement

B&B HOTELS ouvre un 3ᵉ hôtel à Bruxelles, aux portes de l’aéroport

B&amp;B HOTELS ouvre un 3ᵉ hôtel à Bruxelles, aux portes de l’aéroport
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Disney Fantasy : un chantier hors normes à Brest jusqu’au 28 octobre 2025

Disney Fantasy : un chantier hors normes à Brest jusqu’au 28 octobre 2025
TravelJobs

Emploi & Formation

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage

RH et tourisme : le défi permanent des Entreprises du Voyage
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Travel Planet : perquisitions et gardes à vue pour les dirigeants

Travel Planet : perquisitions et gardes à vue pour les dirigeants
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias