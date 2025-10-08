Après Zurich, Voyageurs du Monde regarde vers l’Allemagne

Au Royaume-Uni la marque Voyageurs Du Monde est désormais intégrée à l’offre d’Original Travel. En Egypte, l’offre de voyages sur mesure se renforce avec la construction et la commercialisation d’une seconde dahabieh baptisée « la Rêveuse », à partir de la fin de l’année.



L’offre de bynativ s’étoffe avec l’ouverture de nouvelles destinations, la création de hubs commerciaux à destination et la création d’une plateforme de marque, annonce un communiqué.



Sur l’activité aventure, une nouvelle offre de voyages autour de la randonnée et du vélo en France à destination des clients étrangers est en cours de lancement.



Sur l’activité vélo, l’offre sera complétée par des voyages sur mesure qui répondent à des besoins plus individualisés des clients.



Au 30 septembre 2025, les départs acquis 2025 (variation exprimée par rapport aux départs acquis 2024 à la même date), sont en progression que de 7,0 %. Dans ce contexte, le Groupe devrait réaliser en 2025 un chiffre d’affaires en croissance d’environ 7% par rapport à 2024 et un EBITDA en croissance dans une proportion proche de celle du chiffre d’affaires.