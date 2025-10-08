Après Zurich, Voyageurs du Monde regarde vers l’Allemagne

Dans un climat économique et géopolitique complexe, marqué notamment par la guerre en Ukraine et le conflit au Proche-Orient, le groupe Voyageurs du Monde a réalisé une performance solide sur les six premiers mois de 2025.
Le chiffre d’affaires atteint 317,3 M€, contre 289,0 M€ au premier semestre 2024, soit une croissance de +9,8 %.
Les voyages sur mesure (+10 %) et les voyages d’aventure (+12,4 %) demeurent les principaux moteurs de cette progression. En revanche, l’activité voyages à vélo ralentit avec une hausse de +4,6 %, limitée à +1,3 % à périmètre constant.
L'EBITDA du groupe s’établit à 11,1 M€, en hausse de 15,4 % par rapport à 2024. Le résultat net part du Groupe atteint 5,7 M€, en progression de 4,4 %, une évolution "freinée par la baisse du résultat financier".
Sur le plan stratégique, le groupe a poursuivi le déploiement de sa plateforme internationale. Après le Canada et le Royaume-Uni, Voyageurs du Monde s’est implanté en Suisse alémanique, avec une nouvelle agence à Zurich. Le groupe prépare également d’autres ouvertures à venir, notamment en Allemagne et "dans d'autres pays". En France, Comptoir des Voyages renforce son maillage territorial grâce à une nouvelle agence à Nantes.
Voyageurs du Monde : commercialisation d'une seconde dahabieh en Egypte
Au Royaume-Uni la marque Voyageurs Du Monde est désormais intégrée à l’offre d’Original Travel. En Egypte, l’offre de voyages sur mesure se renforce avec la construction et la commercialisation d’une seconde dahabieh baptisée « la Rêveuse », à partir de la fin de l’année.
L’offre de bynativ s’étoffe avec l’ouverture de nouvelles destinations, la création de hubs commerciaux à destination et la création d’une plateforme de marque, annonce un communiqué.
Sur l’activité aventure, une nouvelle offre de voyages autour de la randonnée et du vélo en France à destination des clients étrangers est en cours de lancement.
Sur l’activité vélo, l’offre sera complétée par des voyages sur mesure qui répondent à des besoins plus individualisés des clients.
Au 30 septembre 2025, les départs acquis 2025 (variation exprimée par rapport aux départs acquis 2024 à la même date), sont en progression que de 7,0 %. Dans ce contexte, le Groupe devrait réaliser en 2025 un chiffre d’affaires en croissance d’environ 7% par rapport à 2024 et un EBITDA en croissance dans une proportion proche de celle du chiffre d’affaires.
