TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Retard, perte de bagage, correspondance manquée : quand tout s’enchaîne !

Le cas de la semaine en partenariat avec la Médiation Tourisme & Voyage


Chaque semaine, TourMaG met en lumière un cas concret issu de la Médiation Tourisme et Voyage. L’objectif : proposer aux professionnels du tourisme des clés pratiques, fondées sur des situations réelles, pour mieux comprendre leurs obligations et anticiper les risques du quotidien. Cette semaine, focus sur un enchaînement que vous avez sans doute déjà vécu : vol retardé, bagage perdu, correspondance manquée.


Rédigé par le Vendredi 10 Octobre 2025

Vol sec : quid de la responsabilité des agences face aux obligations d'information ? - Depositphotos.com Auteur photoncatcher63
Vol sec : quid de la responsabilité des agences face aux obligations d'information ? - Depositphotos.com Auteur photoncatcher63
CroisiEurope
Un voyageur devant effectuer un trajet Paris - Abu Dhabi – Djeddah, a vu son vol initial prévu le 26 octobre 2024 à 22h annulé par la compagnie et reporté au lendemain avec un itinéraire Paris - Dubaï - Djeddah.

Ce changement a entraîné la perte d’une correspondance Djeddah - Médine opérée par une autre compagnie ainsi qu’une nuit d’hôtel déjà réservée.

À l’arrivée, deux bagages du voyageur sont arrivés avec deux jours de retard, et un troisième n’a pas été livré. Le passager a dû engager des frais de première nécessité pour lui et son épouse.

La compagnie explique que l’annulation du vol était liée à la fermeture de plusieurs espaces aériens, en raison de la situation géopolitique au Moyen-Orient. Elle considère qu’il s’agit de « circonstances extraordinaires » au sens du règlement (CE) n°261/2004, ce qui l’exonère du versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 7.

Le règlement prévoit en effet que, sauf circonstances extraordinaires, un passager dont le vol est annulé peut obtenir une indemnisation pouvant aller jusqu’à 600 € pour les vols de plus de 3 500 kilomètres.

Dans ce cas d’espèce, le transporteur reste néanmoins tenu d’offrir un réacheminement ou un remboursement, ce qu’il a fait en proposant un vol le lendemain, conformément à l’article 8 du règlement.

Ce que disent les textes :

Autres articles
S’agissant des bagages, la Convention de Montréal, aux articles 17 et 22, précise que le transporteur est responsable en cas de perte, destruction ou retard, mais que l’indemnisation est limitée à 1 288 droits de tirage spéciaux (DTS) (environ 1 577 €, le montant varie en fonction des taux de change ndlr). , sauf déclaration spéciale d’intérêt au moment de l’enregistrement.

En pratique, une indemnisation n’est possible que sur présentation de justificatifs permettant d’établir le préjudice réel. Dans ce dossier, la compagnie reconnaît un retard de deux jours et propose de rembourser les frais de première nécessité sur présentation de factures.

Concernant la valise non réceptionnée, le transporteur doit indemniser le passager à hauteur des justificatifs fournis, dans la limite du plafond légal, ou, en l’absence de factures, octroyer 20 € par kilo perdu selon la Convention de Varsovie.

En revanche, les frais liés à la correspondance manquée Djeddah – Médine, réservée séparément et opérée par une autre compagnie, et à la nuit d’hôtel perdue ne peuvent être imputés au transporteur aérien.

Conformément à l’article 1231-3 du Code civil et à la jurisprudence de la Cour de cassation (28 avril 2011), seuls les dommages prévisibles au moment de la conclusion du contrat et directement liés à son inexécution peuvent ouvrir droit à indemnisation. Or, la compagnie ne pouvait anticiper la perte de prestations achetées séparément auprès d’autres opérateurs.

Ce que préconise la Médiation Tourisme et Voyage :

MTV recommande à la compagnie de rembourser les frais de première nécessité sur présentation de justificatifs et d’indemniser la perte du bagage selon les règles prévues par la Convention de Montréal.

Les autres frais annexes demeurent en dehors de sa responsabilité.

Retrouvez tous les cas pratiques de la Médiation Tourisme et Voyage en cliquant ICI.

La Médiation Tourisme et Voyage :

Retard, perte de bagage, correspondance manquée : quand tout s’enchaîne !
En 2024, la Médiation Tourisme et Voyage (MTV) a traité 16 000 dossiers.

Les dossiers traités par la MTV sont exclusivement issus de litiges entre consommateurs et professionnels. Le recours à un médiateur est désormais obligatoire pour toutes les entreprises, sous peine d’une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 € par infraction.

Le champ de compétence de la MTV couvre le transport aérien, ferroviaire (hors SNCF et RATP), routier, les opérateurs de voyages, l’hôtellerie, mais aussi les secteurs du sport et des loisirs. En deux ans, l’équipe est passée de 9 à 19 juristes pour répondre à la croissance des demandes.

Les litiges liés au transport aérien représentent deux tiers des dossiers. 79 % des litiges proviennent de ventes en ligne contre 16 % issues de points de vente physiques.

Enfin, la confiance dans le dispositif est renforcée par un taux d’adhésion élevé : 97 % des avis rendus par la MTV sont acceptés par les parties.

www.mtv.travel


Lu 499 fois

Tags : mediation, mtv
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Vendredi 3 Octobre 2025 - 07:41 Vol sec : quid de la responsabilité des agences face aux obligations d'information ?

 
Aer Lingus
Dernière heure

Avec le Legend of The Seas, Royal Caribbean renforce son offre familiale

Des supermarchés aux bibliothèques : les nouveaux hotspots touristiques de la génération Z

Manor : pour détrôner Selectour, le réseau va devoir vite se structurer ! [ABO]

Cyberattaque dans les aéroports : ce que personne ne veut vraiment voir

Île Maurice : la MTPA prépare une nouvelle stratégie pour la France [ABO]

Brand News

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année

Danemark en automne et hiver : une destination toute l’année
Le Danemark séduit de plus en plus les voyageurs français : en automne et en hiver, le pays révèle...
Les annonces

DISCOVER THE WORLD - Attaché(e) commercial(e) Région Ile de France - CDI
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Montbrison (42))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CE EVASION - Forfaitiste groupes collectivités H/F - CDI - (Paris, Lyon ou Rouen)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

Aranui Cruises : Réservez dès maintenant votre croisière 2027 à bord de l’Aranoa

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes

IFTM 2025 : Civitatis dévoile les clés du succès avec les activités annexes
Distribution

Distribution

Retard, perte de bagage, correspondance manquée : quand tout s’enchaîne !

Retard, perte de bagage, correspondance manquée : quand tout s’enchaîne !
Partez en France

Partez en France

La Mère Poulard cède sa biscuiterie et se recentre sur le tourisme

La Mère Poulard cède sa biscuiterie et se recentre sur le tourisme
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Pierre & Vacances s’installe en Suisse avec SWISSPEAK Resorts

Pierre &amp; Vacances s’installe en Suisse avec SWISSPEAK Resorts
Production

Production

Solea lance la location de villas pour se démarquer

Solea lance la location de villas pour se démarquer
AirMaG

AirMaG

ITA Airways renforce son réseau international cet hiver

ITA Airways renforce son réseau international cet hiver
Transport

Transport

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?

Europe : bientôt un réseau TGV desservant toutes les grandes villes ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Des supermarchés aux bibliothèques : les nouveaux hotspots touristiques de la génération Z

Des supermarchés aux bibliothèques : les nouveaux hotspots touristiques de la génération Z
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Ras Al Khaimah intègre les réseaux Virtuoso et Serandipians

Ras Al Khaimah intègre les réseaux Virtuoso et Serandipians
HotelMaG

Hébergement

La Réunion : le Groupe Macé structure son pôle hôtelier avec le soutien de Bpifrance

La Réunion : le Groupe Macé structure son pôle hôtelier avec le soutien de Bpifrance
Futuroscopie

Futuroscopie

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]

Tunisie : le rebond attendu de la thalassothérapie [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Avec le Legend of The Seas, Royal Caribbean renforce son offre familiale

Avec le Legend of The Seas, Royal Caribbean renforce son offre familiale
TravelJobs

Emploi & Formation

Prodesti vise haut pour 2026 : nouvelles destinations et certifications [ABO]

Prodesti vise haut pour 2026 : nouvelles destinations et certifications [ABO]
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique

SAP Concur et Amex GBT scellent une alliance stratégique
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias