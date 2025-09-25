TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Prodesti vise haut pour 2026 : nouvelles destinations et certifications [ABO]

Le calendrier des formations 2026 disponible


L’organisme de formation Prodesti, spécialiste de l’accompagnement des agents de voyages, vient de présenter son calendrier 2026 et ses ambitions pour les années à venir. Au cœur de cette actualité : de nouvelles destinations, un objectif de croissance ambitieux et une ouverture vers l’international.


Rédigé par le Jeudi 9 Octobre 2025

« La principale barrière n’est pas le prix, mais le temps que l’agent consacre à se former », insiste Adrien Champagnat, directeur commercial de Prodesti. @cl
« La principale barrière n'est pas le prix, mais le temps que l'agent consacre à se former », insiste Adrien Champagnat, directeur commercial de Prodesti. @cl
CroisiEurope
Dès 2026, les agents de voyages pourront se former sur la Scandinavie (Suède, Norvège, Danemark), le duo Laos-Cambodge et l’ Arabie Saoudite.

Ces nouveautés portent le catalogue de Prodesti à 35 destinations, contre 33 actuellement. D’autres pays comme la Grèce, le Portugal et la Polynésie sont déjà en préparation.

Avec son slogan « Devenez experts à destination », Prodesti se distingue des formations gratuites proposées par les offices de tourisme ou les réceptifs.

Chaque destination est abordée en deux temps : un premier module de 3h30 pour explorer les incontournables et un second de 3h30 pour approfondir avec des sites secondaires, des excursions alternatives et des conseils pratiques.

« Nous ne cherchons pas à concurrencer les offices de tourisme. Notre objectif est d’aller plus loin et de donner aux agents des arguments précis et immédiatement exploitables auprès de leurs clients », explique Adrien Champagnat, directeur commercial.

A l'issue de la formation, chaque stagiaire conserve un document sur la destination de 400 et 700 pages qu'il pourra consulter pour ses futures ventes.


Doubler le nombre d’apprenants

Depuis sa création en 2021, Prodesti a déjà formé plus de 700 professionnels, avec une croissance de +150 % entre 2024 et 2025. En 2026, l’organisme se fixe un cap clair : doubler encore le nombre d’apprenants.

Les formations, certifiées Qualiopi, sont finançables via les OPCO.

Chaque module coûte 175 €, soit 350 € pour un parcours complet, mais peut être intégralement pris en charge. Un abonnement annuel de 2 600 € permet par ailleurs aux agences d’utiliser pleinement leur budget formation.

« La principale barrière n’est pas le prix, mais le temps que l’agent consacre à se former », insiste Adrien Champagnat.

Prodesti : une ouverture à l’international

Autre ambition phare de 2026 : l’ouverture au marché international, en commençant par la Belgique. Prodesti souhaite ensuite élargir son modèle à d’autres pays francophones, notamment la Suisse.

Parallèlement, l’organisme prépare le lancement de formations certifiantes reconnues par France Compétences afin de donner une valeur officielle aux compétences acquises.

« Nous avons prouvé que payer pour une formation en tourisme n’était plus un frein, à condition d’apporter un contenu riche, neutre et immédiatement utile, résume Adrien Champagnat. Notre objectif est désormais clair : devenir la référence certifiante et internationale de la formation touristique francophone. »


