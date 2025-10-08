La Réunion : le Groupe Macé structure son pôle hôtelier avec le soutien de Bpifrance

Fondé dans les années 1920, le Groupe Macé s’est imposé comme un acteur économique majeur de La Réunion, présent dans les travaux publics, le poids lourd, le froid industriel et l’immobilier.



Depuis les années 1980, il s’est diversifié dans le tourisme avec deux établissements situés à Saint-Gilles-les-Bains : le Boucan Canot, hôtel 4 étoiles de 47 chambres labellisé Clé Verte, et Les Créoles, hôtel 3 étoiles de 42 chambres. Ensemble, ces établissements totalisent près de 90 chambres et emploient 75 collaborateurs permanents.



A noter que le Groupe s’appuie sur un partenariat de longue date avec Oxaco Holding, société d’investissement de la famille Thiéblin.