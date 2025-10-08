TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
La Réunion : le Groupe Macé structure son pôle hôtelier avec le soutien de Bpifrance

via le fonds France Investissement Tourisme 3


Bpifrance entre au capitale du Groupe Macé via le fonds France Investissement Tourisme 3. Objectif : structurer le pôle hôtelier qui compte actuellement 2 établissements.


Rédigé par le Jeudi 9 Octobre 2025

La Réunion : le Groupe Macé structure son pôle hôtelier avec le soutien de Bpifrance - Depositphotos.com Auteur chromoprisme
Historiquement ancré dans l’économie de La Réunion, le Groupe Macé renforce son engagement dans le tourisme avec la structuration de son pôle hôtelier, soutenue par Bpifrance via son fonds France Investissement Tourisme 3.

En rejoignant le comité stratégique, Bpifrance accompagnera le Groupe dans trois axes majeurs : la montée en gamme des établissements, le développement par croissance externe ou création de nouveaux concepts, et le renforcement de sa politique RSE.

Pour Arnaud Maisonobe, Président du Groupe Macé, cette opération marque « un véritable tournant pour le Groupe », soulignant qu’il s’agit du « premier partenariat institutionnel en plus de cent ans d’existence ».

Xavier Thiéblin, Président d’Oxaco Holding, salue quant à lui « la vision et la persévérance des dirigeants » et la volonté partagée de développer « des outils touristiques de qualité dans l’océan Indien ».

De son côté, Ronan Frefield, Directeur d’investissement chez Bpifrance, met en avant « le savoir-faire du Groupe Macé dans la gestion hôtelière depuis plus de quarante ans » et la pertinence de cet investissement au regard des enjeux du tourisme à La Réunion.

Groupe Macé : deux hôtels qui comptent au total 90 chambres

Fondé dans les années 1920, le Groupe Macé s’est imposé comme un acteur économique majeur de La Réunion, présent dans les travaux publics, le poids lourd, le froid industriel et l’immobilier.

Depuis les années 1980, il s’est diversifié dans le tourisme avec deux établissements situés à Saint-Gilles-les-Bains : le Boucan Canot, hôtel 4 étoiles de 47 chambres labellisé Clé Verte, et Les Créoles, hôtel 3 étoiles de 42 chambres. Ensemble, ces établissements totalisent près de 90 chambres et emploient 75 collaborateurs permanents.

A noter que le Groupe s’appuie sur un partenariat de longue date avec Oxaco Holding, société d’investissement de la famille Thiéblin.

