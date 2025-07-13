Les Caraïbes françaises, la destination de cœur pour Exotismes

Pour lancer son road show qui prendra fin en novembre, Exotismes a réuni ses partenaires venus de la France entière autour du thème des Caraïbes françaises, avec la Martinique, les îles de Guadeloupe et Saint-Martin.
Des retrouvailles de rentrée entre professionnels, autour des îles emblématiques qui restent dans le cœur des agents de voyages.
La soirée a commencé par un workshop où les offices du tourisme, les partenaires hôteliers et les compagnies aériennes ont échangé avec les agents de voyages venus de la France entière, y compris les gagnants du Challenge La Ruée Vers l'Or 2025 à Zanzibar qui ont reçu leurs pièces d’or bien méritées !
C’était aussi l’occasion pour les équipes d’Exotismes d’échanger avec les invités et de dévoiler les principales nouveautés avec l’édition 2026 du manuel de ventes destiné exclusivement aux agents de voyages.
Des retrouvailles de rentrée entre professionnels, autour des îles emblématiques qui restent dans le cœur des agents de voyages.
La soirée a commencé par un workshop où les offices du tourisme, les partenaires hôteliers et les compagnies aériennes ont échangé avec les agents de voyages venus de la France entière, y compris les gagnants du Challenge La Ruée Vers l'Or 2025 à Zanzibar qui ont reçu leurs pièces d’or bien méritées !
C’était aussi l’occasion pour les équipes d’Exotismes d’échanger avec les invités et de dévoiler les principales nouveautés avec l’édition 2026 du manuel de ventes destiné exclusivement aux agents de voyages.
Rythmé par la musique live et des animations très festives comme la dégustation de rhums antillais (avec modération), l’événement s'est prolongé avec le show surprise du groupe de K-Pop Starseed'z.
Pour conclure la soirée, de nombreux prix et cadeaux ont été remis par tirage au sort pour remercier les vendeurs fidèles à Exotismes le spécialiste leader des iles lointaines.
📷 Pour voir toutes les photos de la soirée de Marseille 2025, c'est par ici
Pour conclure la soirée, de nombreux prix et cadeaux ont été remis par tirage au sort pour remercier les vendeurs fidèles à Exotismes le spécialiste leader des iles lointaines.
📷 Pour voir toutes les photos de la soirée de Marseille 2025, c'est par ici
Contacter Exotismes
Email : information@exotismes.com
Téléphone : 0 826 96 5000
Suivez toute l’actualité Exotismes sur LinkedIn et Facebook
Téléphone : 0 826 96 5000
Suivez toute l’actualité Exotismes sur LinkedIn et Facebook