Entre deux vols, l'aéroport de Hong Kong propose des circuits touristiques gratuits

Entre deux vols, explorez Hong Kong grâce aux circuits gratuits de l’aéroport - Depositphotos @leungchopan
Faire escale à Hong Kong semble désormais plus attractif.
En effet, l’aéroport international (HKIA) vient de lancer un nouveau concept - les "Free Layover Tours" - des excursions gratuites spécialement conçues pour les voyageurs en transit disposant d’un long temps d’attente.
L'objectif est d'offrir une expérience locale authentique et valoriser la richesse culturelle de la ville.
Deux parcours thématiques sont proposés, adaptés aux horaires de passage des vols internationaux.
Les circuits, entièrement pris en charge par l’aéroport, comprennent les services d’un guide, les billets d’entrée et le transport aller-retour depuis le terminal.
Lire aussi : Un musée dédié à Cristiano Ronaldo vient d'ouvrir ses portes
En effet, l’aéroport international (HKIA) vient de lancer un nouveau concept - les "Free Layover Tours" - des excursions gratuites spécialement conçues pour les voyageurs en transit disposant d’un long temps d’attente.
L'objectif est d'offrir une expérience locale authentique et valoriser la richesse culturelle de la ville.
Deux parcours thématiques sont proposés, adaptés aux horaires de passage des vols internationaux.
Les circuits, entièrement pris en charge par l’aéroport, comprennent les services d’un guide, les billets d’entrée et le transport aller-retour depuis le terminal.
Lire aussi : Un musée dédié à Cristiano Ronaldo vient d'ouvrir ses portes
Deux circuits pour explorer Hong-Kong
Autres articles
-
Le super typhon Ragasa menace les Philippines, Taïwan et Hong Kong
-
Reconnaissance faciale : la fin des files d’attente dans les aéroports ?
-
Un musée dédié à Cristiano Ronaldo vient d'ouvrir ses portes
-
L’aéroport Pau Pyrénées poursuit sa transition écologique avec un nouveau label
-
Le Hong Kong Tourism Board nomme Anthony Lau directeur général
Le premier, « Heritage and Local Lifestyle Citywalk », se déroule de 12h à 16h. Les participants y découvrent le Wong Tai Sin Temple, haut lieu spirituel de Hong Kong, avant de s’aventurer dans le quartier populaire de Sham Shui Po.
Entre marchés animés, artisanat local et dégustation de spécialités culinaires, cette visite plonge les voyageurs dans le quotidien des habitants.
Le second itinéraire, « Victoria & West Kowloon Waterfront Journey », programmé de 17h30 à 21h30, met en lumière le district culturel de West Kowloon et ses institutions artistiques majeures.
La promenade se poursuit le long de la baie Victoria et sur l’Avenue of Stars, offrant une vue spectaculaire sur la skyline illuminée de Hong Kong.
Ces circuits sont accessibles sur pré-inscription jusqu’à trois mois à l’avance, ou directement à l’arrivée, sous réserve de disponibilité, pour des départs programmés entre 2025 et 2026.
Lire aussi : Le Hong Kong Tourism Board nomme Anthony Lau directeur général
Entre marchés animés, artisanat local et dégustation de spécialités culinaires, cette visite plonge les voyageurs dans le quotidien des habitants.
Le second itinéraire, « Victoria & West Kowloon Waterfront Journey », programmé de 17h30 à 21h30, met en lumière le district culturel de West Kowloon et ses institutions artistiques majeures.
La promenade se poursuit le long de la baie Victoria et sur l’Avenue of Stars, offrant une vue spectaculaire sur la skyline illuminée de Hong Kong.
Ces circuits sont accessibles sur pré-inscription jusqu’à trois mois à l’avance, ou directement à l’arrivée, sous réserve de disponibilité, pour des départs programmés entre 2025 et 2026.
Lire aussi : Le Hong Kong Tourism Board nomme Anthony Lau directeur général
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille