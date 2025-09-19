Le super typhon Ragasa menace les Philippines, Taïwan et Hong Kong

À partir de mardi 18 heures locales (10h GMT), les vols de passagers de Cathay Pacific à l’arrivée et au départ de l’aéroport international de Hong Kong cesseront leurs opérations, avant une reprise prévue dans la journée de jeudi

Face à l’intensification de la tempête, la compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific a annoncé lundi qu’elle allait annuler plus de", a déclaré une porte-parole en conférence de presse.Dans le détail, la compagnie indique sur son site Internetle matin du 23 septembre (CX383 vers Zurich, CX880 vers Los Angeles et CX844 vers New York-JFK), mais aussi, ainsi queCette décision intervient alors que l’dit suivre de près l’évolution du typhon, sans avoir encore officialisé une fermeture complète de la plateforme.Les voyageurs sont invités àvia l’application de l’observatoire météorologique de Hong Kong et à consulter la fiche réflexe « typhons » disponible sur le site Conseils aux voyageurs du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.