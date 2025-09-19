TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Le super typhon Ragasa menace les Philippines, Taïwan et Hong Kong

Écoles fermées, évacuations massives et trafic aérien suspendu


Alors que le super typhon Ragasa balaie l’Asie du Sud-Est, les Philippines et Taïwan sont en alerte maximale et Hong Kong se prépare à son arrivée. Évacuations massives, risques d’inondations et plus de 500 vols annulés par Cathay Pacific... de lourdes perturbations s'annoncent.


Rédigé par le Lundi 22 Septembre 2025

Le super typhon Ragasa balaie l’Asie du Sud-Est, les Philippines et Taïwan sont en alerte maximale - Photo d'illustration, Depositphotos.com, @DogoraSun
Les Philippines et Taïwan se préparent à affronter le passage du super typhon Ragasa, qui progresse rapidement en direction de la Chine continentale.

Avec des vents atteignant 205 km/h et des rafales jusqu’à 250 km/h, le phénomène climatique pourrait provoquer inondations et glissements de terrain d’une ampleur considérable.

Selon l’agence météorologique philippine, Ragasa doit toucher terre ce lundi 22 septembre 2025 sur les îles faiblement peuplées de Batanes ou Babuyan.

Les autorités ont ordonné des évacuations dès dimanche dans le nord du pays, et la fermeture des écoles et bureaux a été décrétée dans 29 provinces, dont la région de Manille.

"Les responsables locaux ne doivent pas perdre de temps pour déplacer les familles hors des zones dangereuses", a insisté le ministre de l’Intérieur Jonvic Remulla.

Typhon Ragasa : Hong Kong en alerte

Des pluies torrentielles sont attendues dans le nord de Luçon, la principale île des Philippines, où le risque de glissements de terrain est jugé élevé.

La capitale, Manille, devrait toutefois être relativement épargnée. À Taïwan, près de 300 personnes ont été évacuées dans le comté de Hualien, sur la côte est. L’arrivée du typhon était prévue dans la matinée de lundi.

La trajectoire de Ragasa devrait ensuite se diriger vers Hong Kong et la région de Canton. L’observatoire météorologique de Hong Kong prévoit que le typhon se trouvera à moins de 400 km des côtes mardi 23 septembre, avant de frapper le territoire dans la matinée du mercredi 24.

Les autorités locales appellent la population à faire preuve de la plus grande prudence, à éviter les sorties en mer ou en altitude et à adapter leurs déplacements.

Des perturbations majeures du trafic aérien sont à anticiper : l’aéroport international de Hong Kong (HKG) pourrait fermer jusqu’à 36 heures, selon Bloomberg.

Plus de 500 vols annulés à cause du typhon

Face à l’intensification de la tempête, la compagnie aérienne hongkongaise Cathay Pacific a annoncé lundi qu’elle allait annuler plus de 500 vols.

"À partir de mardi 18 heures locales (10h GMT), les vols de passagers de Cathay Pacific à l’arrivée et au départ de l’aéroport international de Hong Kong cesseront leurs opérations, avant une reprise prévue dans la journée de jeudi", a déclaré une porte-parole en conférence de presse.

Dans le détail, la compagnie indique sur son site Internet l'annulation de trois vols long-courriers au départ de Hong Kong le matin du 23 septembre (CX383 vers Zurich, CX880 vers Los Angeles et CX844 vers New York-JFK), mais aussi certains vols au départ de Hong Kong le matin et l'après-midi du mardi 23 septembre, ainsi que tous les vols à destination et en provenance de Hong Kong entre 18h00 le mardi 23 septembre et 6h00 le jeudi 25 septembre.

Cette décision intervient alors que l’Autorité aéroportuaire de Hong Kong dit suivre de près l’évolution du typhon, sans avoir encore officialisé une fermeture complète de la plateforme.

Les voyageurs sont invités à se tenir informés en temps réel via l’application de l’observatoire météorologique de Hong Kong et à consulter la fiche réflexe « typhons » disponible sur le site Conseils aux voyageurs du ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères.


Tags : asie, hong kong, typhon
